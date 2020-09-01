Бедность и вымирание: как сократится население России в 2020 году

Статистика убыли населения и его благосостояния в пандемическом 2020 году в России будет хуже, чем в прошлом, пишет РБК со ссылкой на проект правительственного плана по достижению национальных целей развития.

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Согласно документу, который еще находится в процессе доработки, в этом году убыль населения в стране составит 159 тыс. человек – это худший показатель за последние 14 лет, однако в 2006-м цифры были значительно больше: минус 373,9 тыс. человек.

В сравнении с 2019-м это показатель будет почти в пять раз больше: в прошлом году убыль составила только 32,1 тыс. человек, а в 2018-м почти 100 тыс. человек. В последний раз положительный показатель был зафиксирован три года назад: плюс 76 тыс. человек.

Пополнение населения, в соответствии с планом правительства, начнется только в 2022 году и будет довольно условным: плюс 8,3 тыс. человек.

Но после этого естественная убыль перестала компенсироваться миграционным притоком, из-за чего прирост населения вновь стал отрицательным. Особенно заметно влияние приостановки этого процесса в 2020 году. Так,

за первое полугодие в Россию прибыли 48,8 тыс. мигрантов против 134 тыс. за аналогичный период прошлого года. То есть миграция покрыла убыль населения менее чем на 20%.

Помимо остановки миграции одним из самых важных факторов, сыгравших в демографической статистике на понижение, стала пандемия коронавируса, из-за которой смертность с января по июль этого года выросла на 3,1%, а рождаемость – упала на 5,4%, свидетельствуют данные Росстата. Причем за тот же период естественная убыль составила 265,5 тыс. человек – 946,5 тыс. смертей против 681 тыс. новорожденных.

Вся надежда на мигрантов

РБК пишет, что по замыслу правительства достичь поставленных перед ним демографических целей получится только при заметном росте миграционного потока. Для этого в 2021 году в страну должны въехать 273,1 тыс. человек, а в 2022-м – 287,4 тыс. Начиная с 2023 года этот показатель должен быть стабильно выше 300 тыс. человек.

Но достичь этих чисел без выдающихся экономических достижений и продуманной госполитики страна не сможет, рассказал изданию заведующий Научно-учебной лабораторией социально-демографической политики ВШЭ Анатолий Вишневский. Причем

России не стоит рассчитывать на традиционные государства-доноры, жители которых переориентируются на другие страны. В первую очередь речь идет об Украине, странах Средней Азии и так далее.

Заметно поднять воспроизводство населения собственными силами у России вряд ли получится, рассказывал «Газете.Ru» Анатолий Вишневский еще в июне. Ученый отметил, что пандемия вряд ли заметно скажется на рождаемости, поскольку люди в буквальном смысле не ведут себя как ветряные мельницы, и когда молодые супруги планируют семейную жизнь, дети в любом случае становятся частью этих планов.

С другой стороны, чтобы добиться целевых показателей, о которых президент Владимир Путин говорил еще до принятия поправок в Конституцию (после этого национальные цели развития были сдвинуты с 2024-го до 2030 года), коэффициент рождаемости должен вырасти как минимум до 1,7 – добиться такого, по мнению эксперта, будет очень сложно. Ведь в вакуумных условиях (при полностью нулевой детской смертности) 70% семей должны рожать по два ребенка, а остальные – по одному.

Но даже этого не хватит для того, чтобы рождаемость превысила смертность: добиться такой ситуации, по словам Андрея Вишневского, можно только при коэффициенте рождаемости 2,1-2,15.

Трое в лодке, нищета и собаки

Заметно поднять рождаемость в стране помешает и уровень бедности, который в этом году тоже вырастет. По данным РБК, в готовящемся правительственном плане указано, что для бедных россиян в этом году вырастет на 1 п.п., в сравнении с 2019-м и составит 13,3%.

Еще в июне издание Wall Street Journal писало, что

россияне в этом году будут откладывать пополнение в семье из-за падения доходов, связанных с экономическим кризисом.

Этот тезис в беседе с «Газетой.Ru» в целом подтвердила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева.

По мнению эксперта, эпидемиологический кризис может вызвать «паузу в беременностях», но потом этот процесс, как правило, наверстывает упущенное. Но делать прогнозы на этот счет еще пока очень сложно, поскольку аналогов нынешнему кризису в обозримом прошлом еще не было. А государственные меры поддержки семей вряд ли значительно исправят положение.

«Принятые в России меры поддержки семей с детьми, как в период пандемии, так и до нее, имеют смягчающий эффект. Однако вряд ли полностью погасят негативное влияние кризиса», – рассказала Алла Макаренцева.

Впрочем, в правительстве уверены, что в ближайшие годы бедность в стране начнет сокращаться. Уже

в следующем году процент бедных россиян вернется к докризисному уровню (12,2%) и снизится до 10% к 2024 году, а через десять лет достигнет планового показателя в 6,5%.

Но стоит отметить, что этот показатель закреплен в плане, а ранее достичь его не удалось даже в 2019-м: тогда вместо запланированных 12% на практике он оказался на 0,3 п.п. выше.