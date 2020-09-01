Диалог с Помпео: как ФРГ защищает «Северный поток — 2» от США

Берлин обсуждает с Вашингтоном расхождения во взглядах на «Северный поток — 2» — экспортный газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

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По его словам, Германия в диалоге с США отстаивает свою позицию о том, что трубопровод должен быть введен в эксплуатацию, и санкции в отношении участников этого проекта неприемлемы, передает ТАСС.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я об этом сообщил напрямую моему коллеге [госсекретарю] Майклу Помпео. Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», — сказал Маас.

Тремя днями ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что российско-европейский экономический проект должен быть завершен, сообщает Reuters.

«Наше мнение — «Северный поток — 2» должен быть завершен», — сказала немецкий лидер.

Канцлер добавила, что Германия выступает против санкций США.

В декабре прошлого года американские законодатели прописали экономические ограничения в отношении иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве СП-2, в оборонном бюджете США.

Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas вывела все свои суда из зоны строительства. На поиски альтернативы ушло время, но российские власти заявили, что проект будет закончен.

Однако первый пакет санкций не остановил работу проекта, после чего Вашингтон решил ввести дополнительные рестрикции.

В июле нынешнего года Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Позднее конгресс США одобрил расширенные санкции против СП-2. Ограничения направлены против владельцев любых судов, которые участвуют в строительстве. Под санкции попали и компании, страхующие технику и выполняющие ее техническое обслуживание.

Вашингтон обосновывает происходящее тем, что Москва якобы будет использовать газопровод в своих геополитических целях, а Европа попадет в зависимость от российских властей.

«Убирайтесь сейчас, или знайте, что вы идете на риск», — так глава Госдепа Майк Помпео обратился ко всем компаниям, участвующим в СП-2, в том числе – европейским.

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что этот проект имеет «сугубо экономическую» направленность.

В середине августа представители 24 стран Евросоюза направили в Госдеп США «ноту протеста» из-за санкций, с помощью которых Вашингтон собирается помешать завершению строительства трубопровода.

В Европе указали, что подобные ограничения нарушают международное право. Делегация ЕС выразила протест, к которому не присоединились только три страны Евросоюза из 27.

Содержание ноты протеста связано с заявлением представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Боррелля. Он назвал нарушением международного права экстерриториальное применение санкций.

Как подчеркнули в ЕС, «третьи страны» не должны использовать ограничительные меры против европейских компаний, которые ведут законный бизнес.

«Европейская политика должна определяться в Европе», — отметили представители стран Евросоюза.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Хайко Маасом заявил о скором завершении проекта.

«Участники компании «Северный поток — 2», включая российских, германских и других, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — указал российский дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что СП-2 поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и усилить энергобезопасность стран Европы.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.