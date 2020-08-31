Проверка на грамотность: банкам предложили тестировать клиентов

Для желающих приобрести инвестиционные продукты или вложиться в гибридные депозиты клиентов банков могут начать проводить специальное тестирование — такое предложение содержится в письме Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на имя Эльвиры Набиуллиной, подтвердили в Банке России «Газете.Ru».

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В конце июля был подписан закон о категоризации инвесторов, регламентирующий механизм допуска неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок. Согласно ему, любой желающий заработать на вложениях в ценные бумаги будет обязан пройти специальные тесты, разрабатываемые профильными СРО. КонфОП предлагает распространить эту практику на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, такие как программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и гибридные депозиты.

Авторы обращения объясняют инициативу тем, что зачастую клиентам банков предоставляют заведомо ложную информацию о выгодной замене вкладу, умалчивая о сопутствующих рисках.

«В ходе исследования выяснилось, что инвестпродукты представляются менеджерами кредитных организаций в качестве более выгодной с точки зрения доходности замены вкладу почти в половине исследованных банков из топ-30, при этом предупреждения о сопутствующих рисках в большинстве случаев отсутствуют»,

— цитируют обращение КонфОП «Известия».

Отмечается, что в случае если клиент банка «провалит» тестирование, он сможет сделать вложение, однако его максимальная сумма будет ограничена, к примеру, сотней тысяч рублей.

«С одной стороны, инвесторов уравнивают в правах. Клиент брокера не может купить инструмент, предназначенный для квалинвесторов, не являясь таковым. Но бывали случаи недобросовестных практик, когда клиенту банка под видом вклада продавали рискованный инструмент, который собственно вкладом не являлся, и юридически банк не выступал его эмитентом. Именно такие случаи — источник жалоб в государственные органы», — комментирует «Газете.Ru» начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

В пресс-службе Центробанка «Газете.Ru» сообщили, что считают крайне важным обеспечить надлежащее взаимодействие банка, как агента других финансовых институтов, и клиента при продаже ему различных инвестиционных продуктов. И для установления универсальных правил такого взаимодействия Банк России готовит предложения по изменению законодательства в части регулирования правил продаж финансовых услуг через банковскую сеть. Поступившие от КонфОП предложения пообещали принять во внимание.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, тестирование потенциальных инвесторов позволит выявлять их уровень финансовой грамотности, предотвращая рост числа банкротств в случае, если клиент переоценил свои силы и остался в долгах, потеряв накопления.

«У инвесторов должно быть понимание механизмов работы современного фондового рынка, теоретические и практические знания. Увидев свои сильные и слабые стороны, пробелы в обучении, клиент захочет их устранить, будет больше читать, постарается пройти дополнительные курсы или обучение у профессионалов», — уверен эксперт.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев считает, что о необходимости этой меры говорить преждевременно.

«Во-первых, нужно дождаться вступления в силу недавно принятого «закона о категоризации инвесторов» — поправок в закон о рынке ценных бумаг, предусматривающих тестирование брокерами клиентов, которым они предлагают сложные финансовые инструменты, а также стандартов такого тестирования, которые в настоящее время разрабатываются. Во-вторых, с начала следующего года вступят в силу стандарты СРО, регулирующие раскрытие информации при предложении сложных финансовых инструментов. Этих решений, вероятно, будет достаточно для защиты интересов инвесторов», — отмечает специалист.

Артем Деев обращает внимание на тот факт, что вопросы к тестам нужно будет составить так, чтобы отсутствие знаний о незначительных исторических предпосылках не становилось барьером в получении доступа к высокодоходным инструментам. Подробности содержания тестов, в свою очередь, «Газете.Ru» частично раскрывает Алексей Тимофеев.

«Совместно с ЦБ мы, СРО, готовим тесты для семи-восьми групп различных сложных финансовых инструментов, в каждом из которых будет по семь вопросов. Три из них — на самооценку, к примеру, об опыте работы с такими же или аналогичными финансовыми инструментами. Еще четыре будут на знание особенностей и рисков этих инструментов.

Сложный тест, действительно, может отпугнуть даже тех клиентов, которые вполне готовы к приобретению сложных инструментов, поэтому мы ищем баланс между сложностью и необходимостью правильно оценить такую готовность»,

— говорит эксперт, добавляя, что такая практика тестирования основана на международном опыте. Однако если у нас предлагается ограничить максимальную сумму вложений 100 тыс. рублей, если клиент «провалит» тест, то за рубежом обязанность брокера ограничивается предупреждением, что этот инструмент приобретать не стоит, рассказывает Тимофеев.

Георгий Ващенко добавляет, что тесты не гарантия того, что инвестор правильно понимает риски финансовых инструментов, а чрезмерное усложнение доступа к инвестиционным инструментам в конце концов не приводит к сокращению недобросовестных практик и значит, может только усложнить защиту прав инвестора.

«В регулировании этого вопроса самое главное — соблюсти баланс, чтобы достичь целей ограничения и не навредить легальному бизнесу. То есть максимально исключить случаи, когда в банке непрофессиональному инвестору продают рискованный инструмент под видом депозита, но при этом квалифицированному инвестору банк сможет предложить продукты с доходностью выше депозита, хотя и включающие больший риск», — резюмирует эксперт.

Что касается расходов на администрирование этой идеи, на кого они лягут — вопрос риторический, говорит Алексей Тимофеев, отмечая, что в том или ином виде они будут компенсироваться при помощи клиентов. Артем Деев, в свою очередь, считает, что банки все же могут взять часть расходов на себя, поскольку тестирование выгодно и кредитным организациям — по мнению эксперта, это дополнительный механизм оценки возможностей клиентов, шанс предложить им другие банковские продукты и услуги.