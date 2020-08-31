COVID-19 помог: когда экономика России войдет топ-5

В Кремле считают, что Россия уже в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, то есть достигнет этой цели досрочно.

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«Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — заявил в понедельник, 31 августа, помощник президента Максим Орешкин на молодежном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

В мае 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором среди прочего была поставлена цель попадания России к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Для ее выполнения было необходимо подняться всего лишь на одно место — по размеру ВВП и по паритету покупательной способности. Россия тогда по этим показателям уступала только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

Рост ВВП Германии тогда составлял 4-5%. В шестилетний срок экономике России предстояло расти темпами выше этих значений. «Мы должны, конечно же, показывать более высокие темпы экономического развития и обходить ее в этом рейтинге», — говорил в 2018-м Орешкин, занимавший тогда пост министра экономики.

При этом и Владимир Путин называл эту цель абсолютно достижимой. Президент уточнил, что Россия лишь немного отстает от Германии. Но позднее эта цель исчезла из президентского указа о национальных целях развития России до 2030 года.

Кризис помог России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это исчезновение тем, что мировая конъюнктура сейчас неблагоприятная. По его словам, требуется корректировка целей.

Сейчас, по словам Орешкина, именно неблагоприятная конъюнктура на глобальных рынках и пандемия COVID-19 позволили России досрочно выполнить поставленную Путиным задачу.

«Как ни странно, во многом этому помог кризис, на два года раньше мы достигли этой цели, поэтому она из указа ушла и Россия от нее не отказывалась», — пояснил помощник президента.

По прогнозу МВФ, Россия действительно может обойти Германию по итогам 2020 года. В пересчете на доллары ВВП РФ по паритету покупательской способности составит $4,17 трлн, а Германии — $4,16 трлн.

Паритет покупательной способности означает, сколько одинаковых товаров и услуг можно купить в разных странах на одну и ту же сумму денег, пересчитанную по текущему курсу доллара к национальным валютам.

Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, войти в топ-5 вполне реально.

«Причина повышения уровня российской экономики в мировой иерархии в том, что сильнее всего от пандемии в западных странах пострадал сектор услуг. У многих стран, занимавших высокие позиции в рейтинге, доля сектора услуг намного выше, чем у России. Соответственно, их экономики упали сильнее в процентах, чем российская экономика», — считает Хестанов.

По прогнозу Минэкономразвития, обнародованному в понедельник, 31 августа, спад ВВП России в этом году составит 3,9%. Прежний прогноз предполагал падение на 5%. При этом ВВП США, по прогнозу Moody's, снизится на 5,7%, Канады — на 7%, в странах еврозоны будет просадка на 9%, в Великобритании — на 10%.

Основываясь на этих данных, Орешкин полагает, что Россия может закрепиться в пятерке наиболее развитых экономик мира. По его словам, российской экономике удалось избежать более глубокого падения благодаря антикризисной программе и выплатам населению. Но на фазе восстановления экономики бизнес в России должен восстанавливаться самостоятельно, без новых мер господдержки.

Бизнес должен выплыть самостоятельно

«Что касается осени и восстановления экономики, то мы после режима антикризисных действий, после стабилизации экономики всегда приходим к тому моменту, когда восстановление экономики должно быть самоподдерживающимся», — отметил помощник президента по экономическим вопросам.

Он убежден, что по мере восстановления занятости будет увеличиваться спрос, шаг за шагом экономика будет восстанавливаться. «Восстановление должно происходить уже само по себе», — заключил Орешкин. В следующем году это восстановление должно полностью произойти.

По его словам, сейчас стоит задача, чтобы на фазе восстановления лучше себя проявили те компании, которые в новой структуре будут больше соответствовать изменившемуся миру.

«Поэтому восстановление будет одновременно означать, что какие-то компании вырастут в два раза относительно докризисного уровня, какие-то закроются. Через вот такой болезненный процесс всегда происходит рост экономики», — добавил помощник президента.

Экономика РФ неплохо интегрирована в мировую, поэтому и восстановление экономической активности сильно зависит от общемировых тенденций, уточняет Хестанов. «Пока еще доля падения российской экономики ниже среднемирового показателя. Скорее всего, темпы восстановления в России будут примерно соответствовать динамике восстановления нефтяного рынка. Так было и в кризисных 1998-м и в 2008-м», — говорит эксперт РАНХиГС.

Член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов считает, что экономика самостоятельно восстановиться не сможет, как и занятость населения, учитывая огромное количество закрывшихся предприятий. «Необходимо создавать рабочие места, запускать денежный оборот внутри страны. Господдержка предприятий должна осуществляться как минимум еще год», — говорит Кузнецов.

В Евросоюзе государство продолжает поддерживать бизнес, а не сворачивать помощь. «До 100 млрд евро выделено на одну только предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости», — напоминает Кузнецов.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов, основываясь на прогнозе МВФ, уточняет, что уже в следующем году Россия снова окажется на шестом месте позади все той же Германии. При этом отрыв России от идущей на седьмом месте Индонезии с каждым годом становится все меньше, обращает внимание эксперт.

«Кроме того, восстановление в конкурирующих странах может пройти быстрее из-за более высокой мобильности в секторах экономики, связанных с потреблением товаров и услуг, а также более активной поддержки со стороны государства», — резюмирует Плеханов.

«Если бежавший впереди бегун споткнулся и расшиб колено, а сам ты исключительно поэтому вышел вдруг на время в лидеры, то стоит ли праздновать успех, да еще и ссылаясь при этом на собственную хорошую физическую подготовку, продуманный тренировочный процесс и так далее», — иронизирует шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарёв.

Он считает, что экономическое развитие, скорее, напоминает не спринт, а марафон: вся дистанция впереди, и даже падение экономики Германии на 11,7% в конце второго квартала 2020 года сравнению с тем же периодом 2019 года, по всем профессиональным прогнозам, будет отыграно. «Это может произойти уже к концу следующего года не менее чем на 7-8%, если даже не быстрее», — предполагает Пушкарев.