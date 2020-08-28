«Вакханалия заканчивается»: как Лукашенко поднимет экономику

Беспорядки в Белоруссии сходят на нет, страна должна укреплять экономику – рассказал президент страны Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Оршу.

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По его словам, во время активизации оппозиционных движений многие руководители и собственники частных предприятий «начали шататься» и вести себя «подло».

В этих условиях Минск будет уделять повышенное внимание «надежности» бизнеса и его «преданности» стране, пояснил глава государства на встрече с руководством и рабочим коллективом местного молочного комбината.

«Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — подытожил он.

Министр промышленности Петр Пархомчик подтвердил, что белорусские промышленные предприятия вошли в штатный режим работы, все конвейеры запущены, а продукция продолжает поставляться в рамках ранее заключенных контрактов.

«Социально-психологическая обстановка за последнюю неделю нормализовалась и оценивается как удовлетворительная. Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют. С коллективами постоянно ведется разъяснительная работа. Экономические причины для возможных забастовочных мероприятий отсутствуют», — заверил глава ведомства.

Чуть ранее Лукашенко обратился и к Евросоюзу, грозящему санкциями против Белоруссии за непрозрачные – по мнению властей Европы – выборы и притеснения оппозиции.

«Мы им покажем, что такое санкции», — пообещал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Польше и Литве, которые барражировали свои товары в Китай и Россию через Белоруссию, придется летать через Балтику или Черное море.

Политик также пообещал дать поручение правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы.

«Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что его республика уже сталкивалась с санкциями и сможет преодолеть новые трудности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что РФ обеспокоена темой экономических последствий нынешней политической ситуации в Белоруссии.

В Кремле заявили, что происходящее в республике не способствует развитию и стабильности экономики. И, учитывая, что Россия вместе с Белоруссией являются участниками интеграционных объединений, эта тема вызывает обеспокоенность Москвы.

При этом, у российской экономики есть запас прочности, отметил представитель Кремля, добавив, что это позволяет поддерживать все процессы в экономически стабильном состоянии и хеджировать риски.

Днем ранее на совещании с промышленниками Лукашенко заявил о договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным о рефинансировании части госдолга перед Россией.

Речь идет о реструктуризации задолженности в размере $1 млрд. Причем ранее белорусские власти считали, что Россия должна Белоруссии $630 млн.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал белорусский лидер.

Он также заверил белорусов, что не допустит девальвации белорусского рубля.

«Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются — валюту из банков забрать и так далее», — посетовал Лукашенко.

Однако девальвация нацвалюты Белоруссии уже началась де-факто, отметил старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб. С начала года доллар в РБ подорожал на 26,51%, евро — на 33,86%, российский рубль — на 4%.

«Во многих банках наблюдается дефицит наличной валюты, купить ее можно лишь в случае, если до этого кто-то ее сдал, но таких не много», — пояснил финансист.

19 августа стало известно, что Евросоюз выделит €53 млн на помощь гражданскому обществу, независимым СМИ и «уязвимым группам населения» в Белоруссии.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в этой связи напомнил, что ЕС выделял небольшим странам более €100 млн на реализацию программ в сферах здравоохранения и образования, а Украине было выделено около €1 млрд на борьбу с пандемией COVID-19.

«Здесь это преподносится как самое масштабное политическое событие за 25 лет существования – и всего $53 млн», — отметил белорусский премьер.

Кроме того, инициатива ЕС нарушает законы Белоруссии, подчеркнул Головченко. Он также добавил, что неизвестно, куда и на что пойдут выделенные средства.

«Сейчас декларируется – вы, главное, бастуйте или увольняйтесь. Как в известном произведении классика – «заграница нам поможет». Ничего не меняется», — заявил премьер-министр.