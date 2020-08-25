«Переходят все границы»: Путин поручил заняться коллекторами

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо взять под контроль деятельность коллекторских организаций, которые иногда «переходят всякие границы». Глава государства поручил заняться вопросом директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову.

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В разговоре с Путиным Аристов отметил, что россияне жалуются на действия коллекторов. По его словам, половина жалоб касается работы микрофинансовых организаций.

Но в настоящее время его ведомству неподконтрольны коллекторы, которые работают в таких компаниях.

Аристов пояснил, что на рынке возврата просроченных задолженностей с физлиц действуют несколько групп игроков. За первой — профессиональными коллекторами — ФССП ведет надзор. Вторая — микрофинансовые организации — наиболее многочисленная. Для таких компаний взыскание задолженностей является дополнительным заработком и в реестр эта деятельность не вносится. Соответственно, за этой группой служба в настоящее время не может вести контроль.

«Сейчас правительством, Министерством юстиции разрабатывается соответствующий законопроект. Будем предлагать, чтобы микрофинансовые организации и еще кредитные организации вошли тоже в подконтрольную, поднадзорную нам сферу по возврату задолженности», — отметил Аристов.

Глава России поинтересовался, предусмотрены ли на эти изменения бюджетные деньги. Аристов отметил, что ФССП в настоящее время обсуждает этот вопрос с финансово-экономическим блоком правительства. Окончательное решение, по словам главы службы, еще не принято. Он отметил, что необходимы 400 новых сотрудников и порядка 270 млн рублей в год. Тогда все решения до конца 2021 года должны быть приняты, а ведомство начнет работать в этом направлении.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано.

Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы», — обратил внимание Путин. Он подчеркнул, что «это совершенно точно надо брать под контроль».

В ответ на это глава ФССП заверил Путина, что доложит о поручении министру юстиции. Он отметил, что в службе постараются завершить работу по его выполнению «в ближайшие сроки».

Во время разговора с Путиным Аристов также рассказал, что коллекторы были оштрафованы на 235 млн руб. по итогам проверок приставов. «Нами проведено 1 200 внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн [рублей]», — рассказал глава ФССП.

В настоящее время в России действует 321 организация профессиональных коллекторов. Эти компании внесены в госреестр. Если учитывать их филиалы и подразделения, то организаций всего 800 в 59 субъектах.

Микрофинансовых компаний в стране больше — 1606. В это количество не входят филиалы организаций. «По анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили за 3,5 года — 50% всех нарушений [совершено] именно микрофинансовыми организациями», — подчеркнул Аристов.

В конце июля кабмин России поддержал законопроект, который обязывает коллекторов общаться только с заемщиками. То есть, предлагается запретить коллекторам добиваться выплат по долгу через друзей и родственников того, кто деньги получал.

Инициативу ранее внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая и первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В документе говорится, что коллекторы могут взаимодействовать с третьими лицами по возврату просроченной задолженности только после того, как они письменно предупредят граждан, передает ТАСС. Агентство отмечает, что изменения коснутся членов семьи должника, родственников и других проживающими с должником людей, а также их соседей. Помимо этого, третьи лица могут отозвать данное ранее согласие.