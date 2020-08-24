Опять двойка: Счетная палата раскритиковала работу Росимущества

Деятельность Росимущества по управлению федеральным имуществом по итогам проверки этого ведомства аудиторами Счетной палаты по материалам прошлого года признана неудовлетворительной. Отчет о проверке опубликован в понедельник, 24 августа, на официальном сайте СП РФ.

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«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году», — говорится в сообщении аудитора СП Андрея Батуркина.

Он пояснил, с чем связана негативная оценка деятельности Росимущества: так, например, дивиденды по принадлежащим Российской Федерации акциям «администрировались с нарушениями».

«Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от 7 акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации «Ростех» и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 млн рублей», — уточнил аудитор Батуркин.

Кроме того в 2019 году Росимущество показало самый низкий за три года уровень исполнения программы приватизации по продаже пакетов акций.

Такой результат объясняется низким спросом и качеством торгов: «большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена». Кроме того, в системе Росимущества остается значительный массив имущества, на которое не оформлены права. Системная работа в этом направлении также не ведется.

Достоверность данных не обеспечена

Нашлись у Счетной палаты претензии и к стоимостным данным, которые содержатся в реестре федерального имущества — они не обеспечивают необходимую достоверность информации.

Так, расхождение данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам казны РФ составило 6,7 трлн рублей», — отмечает аудитор.

Наконец, по результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год признана недостоверной «в связи с искажением показателей … на общую сумму 1,3 млн рублей», следует из текста заключения по итогам проверки.

Не меньше претензий нашлось у Счетной палаты и к деятельности Росреестра. Нарушения и недостатки выявлены в закупках и при выполнении плана информатизации: некорректно обоснованы цены 11 закупок на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, несвоевременно приняты и оплачены результаты по 15 госконтрактам на общую сумму 589 млн рублей. При этом, профинансированы на 38 млн рублей не включенные в план утвержденный правительством информатизации мероприятия.

Аудитор отмечает, что право собственности Российской Федерации зарегистрировано на 2585 объектов, но один из них не учтен в установленном порядке. «На протяжении более 4 лет не обеспечено внесение в карту сведений об объекте учета — нежилом здании, расположенном по адресу: г. Москва, Воронцово поле, д. 4, стр. 1А, закрепленном за Росреестром на праве оперативного управления, достоверных сведений о площади объекта, а также о номере и дате свидетельства о регистрации указанного права», — говорится в отчете.

Обнаружено здание-призрак

Росреестр не смог предоcтавить оперативный комментарий на запрос «Газеты.Ru», а в Счетной палате уточнили, что по адресу Воронцово поле, 4/1А расположено «нежилое помещение». В нем располагается «ряд структурных подразделений центрального аппарата Росреестра». Информация об этом «доме-призраке», где находится управление самого Росреестра, все это время не обновлена. В январе этого года по указу президента с января этого года ведомство переподчинено напрямую правительству.

Всего в прошлом году Счетная палата провела 319 мероприятий, выявила 4 443 нарушения на сумму 884,6 млрд рублей, дала заключения на 1 281 проектов нормативных правовых актов, сообщает официальный сайт ведомства. Выявлено 214 нарушений, связанных с управлением средствами госбюджета, предотвращено необоснованное распределение 37,3 млрд рублей.

По материалам проверок возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия. Инспекторами Счетной палаты возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, 40 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности.

Ранее 19 августа глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о многочисленных фактах нецелевого использования бюджетных средств, нарушений бухгалтерского учета, нарушения процедур государственных закупок.

Российские министерства и ведомства допустили нарушения при использовании около 50 млрд руб. бюджетных средств, уточнил Кудрин. И пообещал проверить законность выплат материальной помощи врачам, работавшим с заболевшими коронавирусом.

Госменеджмент оставляет желать...

Когда речь заходит о бюджетной сфере нельзя исключать низкую квалификацию чиновников, неумышленно, а по незнанию нарушающих закон, считает член Общественного совета при Министерстве юстиции РФ Рубен Маркарьян.

«И в этом случае вполне достаточно тех наказаний, которые предусмотрены КоАП и уголовным кодексом», — говорит Маркарьян.

Партнер ФБК Legal Александр Ермоленко не считает чудовищными те нарушения, которые Счетная палата выявила у двух ведомств, связанных с правами собственности.

«Работа чиновников держится на двух китах: проходимость управленческих сигналов сверху вниз по исполнительской цепочке и финансировании. Денег сейчас избыток, а вот качество государственного менеджмента, эффективность госуправления на низком уровне, что и подтвердила проверка аудиторов СП», — говорит Ермоленко.

Он считает, что при помощи ужесточения правил распоряжения бюджетными средствами проблему низкого качества госуправления решить невозможно. «Ужесточением убивается инициатива. Пока чиновник и подрядчик пройдут процедуру госзакупок, оба поседеют, а потом над ними еще висит страх посадки. Усиливать надо не жесткость наказания, с этим проблем нет, а неотвратимость наказания. А сейчас неотвратимость избирательная», — заключает юрист.

С ним согласен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Нарушения закона о бюджете частично связаны с объективными причинами, серьезной приватизации госимущества не произошло, «вкусные» для фондового рынка пакеты акций не продавались, однако с точки зрения дивидендов госкомпаний Росимущество пыталось их максимизировать», — говорит Суверов.

С другой стороны, контроль над чиновниками министерств и ведомств со стороны контрольных органов и общественности должен быть усилен, их нужно активнее депремировать и даже увольнять с работы за неэффективность и косяки в работе с бюджетными ассигнованиями, добавляет Суверов.

Возможно, недостатки, выявленные в работе Росимущества и Росреестра, связаны с тем, что Счетная палата повысила градус своих проверок, чтобы показать собственную значимость.

«Глава СП, а в прошлом вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин пытается предстать в глазах общественности как грамотный специалист в вопросах государственной политики, жесткий цензор нарушений в работе правительственных структур», — не исключает Суверов.