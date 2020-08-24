Опять двойка: Счетная палата раскритиковала работу Росимущества

Счетная палата дала негативную оценку деятельности Росимущества

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Контролирующие работу бизнеса ведомства сами нарушают закон и неэффективно распоряжаются средствами госбюджета – к такому выводу пришла Счетная палата РФ. Нарушения происходят из года в год, картина не меняется. Ужесточением ответственности чиновников проблему не решить, считают эксперты, необходимо повышать качество государственного менеджмента.

Деятельность Росимущества по управлению федеральным имуществом по итогам проверки этого ведомства аудиторами Счетной палаты по материалам прошлого года признана неудовлетворительной. Отчет о проверке опубликован в понедельник, 24 августа, на официальном сайте СП РФ.

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году», — говорится в сообщении аудитора СП Андрея Батуркина.

Он пояснил, с чем связана негативная оценка деятельности Росимущества: так, например, дивиденды по принадлежащим Российской Федерации акциям «администрировались с нарушениями».

«Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от 7 акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации «Ростех» и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 млн рублей», — уточнил аудитор Батуркин.

Кроме того в 2019 году Росимущество показало самый низкий за три года уровень исполнения программы приватизации по продаже пакетов акций.

Такой результат объясняется низким спросом и качеством торгов: «большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена». Кроме того, в системе Росимущества остается значительный массив имущества, на которое не оформлены права. Системная работа в этом направлении также не ведется.

Достоверность данных не обеспечена

Нашлись у Счетной палаты претензии и к стоимостным данным, которые содержатся в реестре федерального имущества — они не обеспечивают необходимую достоверность информации.

Так, расхождение данных бюджетного учета и реестра федерального имущества по объектам казны РФ составило 6,7 трлн рублей», — отмечает аудитор.

Наконец, по результатам проверки консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2019 год признана недостоверной «в связи с искажением показателей … на общую сумму 1,3 млн рублей», следует из текста заключения по итогам проверки.

Не меньше претензий нашлось у Счетной палаты и к деятельности Росреестра. Нарушения и недостатки выявлены в закупках и при выполнении плана информатизации: некорректно обоснованы цены 11 закупок на общую сумму 1,1 млрд рублей. Кроме того, несвоевременно приняты и оплачены результаты по 15 госконтрактам на общую сумму 589 млн рублей. При этом, профинансированы на 38 млн рублей не включенные в план утвержденный правительством информатизации мероприятия.

Аудитор отмечает, что право собственности Российской Федерации зарегистрировано на 2585 объектов, но один из них не учтен в установленном порядке. «На протяжении более 4 лет не обеспечено внесение в карту сведений об объекте учета — нежилом здании, расположенном по адресу: г. Москва, Воронцово поле, д. 4, стр. 1А, закрепленном за Росреестром на праве оперативного управления, достоверных сведений о площади объекта, а также о номере и дате свидетельства о регистрации указанного права», — говорится в отчете.

Обнаружено здание-призрак

Росреестр не смог предоcтавить оперативный комментарий на запрос «Газеты.Ru», а в Счетной палате уточнили, что по адресу Воронцово поле, 4/1А расположено «нежилое помещение». В нем располагается «ряд структурных подразделений центрального аппарата Росреестра». Информация об этом «доме-призраке», где находится управление самого Росреестра, все это время не обновлена. В январе этого года по указу президента с января этого года ведомство переподчинено напрямую правительству.

Всего в прошлом году Счетная палата провела 319 мероприятий, выявила 4 443 нарушения на сумму 884,6 млрд рублей, дала заключения на 1 281 проектов нормативных правовых актов, сообщает официальный сайт ведомства. Выявлено 214 нарушений, связанных с управлением средствами госбюджета, предотвращено необоснованное распределение 37,3 млрд рублей.

По материалам проверок возбуждено 25 уголовных дел, по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-розыскные мероприятия. Инспекторами Счетной палаты возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, 40 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности.

Ранее 19 августа глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о многочисленных фактах нецелевого использования бюджетных средств, нарушений бухгалтерского учета, нарушения процедур государственных закупок.

Российские министерства и ведомства допустили нарушения при использовании около 50 млрд руб. бюджетных средств, уточнил Кудрин. И пообещал проверить законность выплат материальной помощи врачам, работавшим с заболевшими коронавирусом.

Госменеджмент оставляет желать...

Когда речь заходит о бюджетной сфере нельзя исключать низкую квалификацию чиновников, неумышленно, а по незнанию нарушающих закон, считает член Общественного совета при Министерстве юстиции РФ Рубен Маркарьян.

«И в этом случае вполне достаточно тех наказаний, которые предусмотрены КоАП и уголовным кодексом», — говорит Маркарьян.

Партнер ФБК Legal Александр Ермоленко не считает чудовищными те нарушения, которые Счетная палата выявила у двух ведомств, связанных с правами собственности.

«Работа чиновников держится на двух китах: проходимость управленческих сигналов сверху вниз по исполнительской цепочке и финансировании. Денег сейчас избыток, а вот качество государственного менеджмента, эффективность госуправления на низком уровне, что и подтвердила проверка аудиторов СП», — говорит Ермоленко.

Он считает, что при помощи ужесточения правил распоряжения бюджетными средствами проблему низкого качества госуправления решить невозможно. «Ужесточением убивается инициатива. Пока чиновник и подрядчик пройдут процедуру госзакупок, оба поседеют, а потом над ними еще висит страх посадки. Усиливать надо не жесткость наказания, с этим проблем нет, а неотвратимость наказания. А сейчас неотвратимость избирательная», — заключает юрист.

С ним согласен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Нарушения закона о бюджете частично связаны с объективными причинами, серьезной приватизации госимущества не произошло, «вкусные» для фондового рынка пакеты акций не продавались, однако с точки зрения дивидендов госкомпаний Росимущество пыталось их максимизировать», — говорит Суверов.

С другой стороны, контроль над чиновниками министерств и ведомств со стороны контрольных органов и общественности должен быть усилен, их нужно активнее депремировать и даже увольнять с работы за неэффективность и косяки в работе с бюджетными ассигнованиями, добавляет Суверов.

Возможно, недостатки, выявленные в работе Росимущества и Росреестра, связаны с тем, что Счетная палата повысила градус своих проверок, чтобы показать собственную значимость.

«Глава СП, а в прошлом вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин пытается предстать в глазах общественности как грамотный специалист в вопросах государственной политики, жесткий цензор нарушений в работе правительственных структур», — не исключает Суверов.