Популярная утопия: что Германия предложит безработным

Германия запустит долгосрочный эксперимент по внедрению в стране так называемого безусловного базового дохода, сообщило в пятницу, 21 августа, издание Stern. К эксперименту подошли с немецкой основательностью. За развитием событий в течение трех лет будут наблюдать общественная организация «Мой базовый доход» совместно с Немецким институтом экономических исследований (DIW), Институтом Макса Планка и Кельнским университетом. Цель исследования — понять экономические эффекты от наличия базового дохода у населения.

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Базовым он называется потому, что подразумевает выплату правительством гарантированной суммы денег гражданам. А безусловным — потому что такой доход может выплачиваться без каких-либо условий и требований, вне зависимости от возраста гражданина, его образования, социального статуса и, конечно, уровня текущего дохода — всем желающим.

Начиная с весны 2021 года 120 немцев будут ежемесячно получать доход в размере 1200 евро.

Одновременно создадут контрольную группу из 1380 человек, которые не будут получать денег, но за которыми тоже будут присматривать эксперты. Финансировать проект предполагается из пожертвований.

Участники исследования будут регулярно проходить опросы, сдавать тесты.

У некоторых даже предполагается взять волосы на анализ, уточняет немецкое издание. Все ради того, чтобы разобраться на предмет удовлетворены ли они новой жизнью, какое у них состояние здоровья.

Ученые хотят выяснить, стал ли обладатель безусловного дохода работать больше, меньше или иначе, а также насколько уменьшился его страх перед будущим, испытывает ли он стресс и велика ли опасность эмоционального выгорания. Кроме того, наблюдателей интересует, что люди делают с дополнительной финансовой «подушкой».

Дешевая подачка для граждан Швейцарской конфедерации

Германия — не первая страна, решившая поставить эксперимент с доходами. Еще в 2016 году посол Швейцарии в России Пьер Хельг в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что думают швейцарцы о гарантированном доходе. Вопрос планировалось вынести на референдум.

Предполагалось, что всем гражданам Швейцарии будут платить из бюджета по 2,5 тыс. франков (в то время это порядка 180 тыс. рублей) каждый месяц — лишь бы не работали.

Инициатива показалась поначалу заманчивой, особенно франкоязычной части Швейцарии. Но потом швейцарцы стали считать деньги, плюсы и минусы инициативы. По оценке Федерального совета (правительство Швейцарии), идея введения базового дохода обошлась бы бюджету в 208 млрд франков в год. Для получения этой суммы пришлось бы ввести дополнительные налоги.

В итоге эта инициатива не была одобрена. Но отклонили ее не чиновники, а сами граждане во время свободного волеизъявления на референдуме. «Да, у нас высокий уровень благосостояния. Но если каждому выплачивать по 2,5 тыс. франков ежемесячно, рано или поздно деньги иссякнут», — пояснил тогда посол Хельг.

Кажется, и сам посол голосовал против этой идеи, хотя и не признался в этом. Но дал понять, что 2,5 тысячи франков в месяц — самый минимум для нормальной жизни в Швейцарии, этих средств хватит только на еду и одежду.

По данным Федерального ведомства статистики, официальной чертой бедности в Швейцарии считается доход в размере 2250 франков в месяц на одного человека или 4050 франков на семью из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Финнов такими штуками не прошибешь

А вот в Финляндии эксперимент с безусловным доходом все-таки провели. Между январем 2017 года и декабрем 2018-го две тысячи произвольно отобранных финнов получали по 560 евро в месяц. Почти все они были безработными, правительство интересовалось влиянием базового дохода на рынок труда. Доход был гарантирован вне зависимости от того, останутся участники эксперимента безработным, или найдут себе работу, или откроют свой бизнес.

Организатором выступило бюро социального обеспечения Финляндии Kela и оно же признало итоги неудовлетворительными.

Как выяснилось, уровень занятости среди участников эксперимента не изменился, зато они признавались, что чувствовали себя счастливее, реже ощущали грусть и одиночество.

Аналогичные эксперименты с безусловным доходом проводился по всему миру, всего примерно в 10 странах, в том числе в США, Канаде, Монголии, Иране. А в Кении, например, он еще продолжается, там участникам выплачивают по $22 в месяц. Срок эксперимента — 12 лет. Правительство Италии разрабатывает план под названием «доход гражданина». До октября власти города Утрехт в Нидерландах проводят эксперимент с безусловным базовым доходом под названием Weten Wat Werkt.

Идея поддержать граждан допдоходом без всяких условий не нова. Впервые она была упомянута еще в «Утопии» Томаса Мора. Книга была опубликована в 1516 году, более 500 лет назад.

В марте эксперты Всемирного банка обнародовали доклад, систематизирующий эксперименты с безусловным (еще его называют универсальным) базовым доходом. Основной вывод ВБ: к введению годится, как средство усовершенствования «социальной защиты». Но обойдется гораздо дороже существующих моделей поддержания благосостояния граждан на приемлемом уровне.

Для депрессивных регионов РФ

Что годится для немцев или итальянцев вводить в России нет смысла, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Вводить безусловный базовый доход в России для всех хотя бы что-то зарабатываюших — никакого бюджета не хватит. Россиян почти 150 млн человек. Выплачивать, скажем, хотя бы по 20 тыс. рублей в месяц — это 36 трлн руб. в год, или одна треть российского ВВП», — отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

В ЕС базовый доход интересен малоимущим, в первую очередь безработным, или находящимся на самой низкооплачиваемой работе. «Нужно было поэкспериментировать, чтобы малоимущие смогли голову поднять от работы и поискать себе более подходящую трудовую нишу по способностям, поменять квалификацию. Для остальных эта тема не вариант вообще, потому что власти предлагают участникам эксперимента небольшие по европейским меркам суммы», — говорит Пушкарев.

Эксперт считает, что Россия тем не менее могла бы провести эксперимент с безусловным доходом. Но не для всех, и не повсеместно, а в депрессивных регионах, в моногородах с большой безработицей.

Там можно было бы выплачивать и пособие по безработице, тем более что оно мизерное, и безусловный доход, и посмотреть, что получится. «Возможно, некоторых участников эксперимента это стимулировало бы заняться самообучением, поискать подработку, и тем самым лучше социализироваться», — заключает Пушкарев.

«Даже те страны, где на безусловный доход есть деньги, например Швейцария, не готовы к его внедрению, так как население не согласно с самой идеей — раздавать деньги тем, кто не работает. Люди сочли это социально несправедливой мерой», — говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

Но в России большинство будет, скорее, за введение базового дохода, что связано с советскими представлениями о социальной справедливости и социальных гарантиях со стороны государства, это перекликается с идеями социализма, добавляет Земцов.

«Эксперименты по внедрению безусловного дохода показали, что большинство получателей не прекращают работу. Но они становятся более щепетильными в выборе профессии, могут потратить больше времени на поиск работы, переобучение, склоны заниматься более творческой деятельностью», — отмечает эксперт РАНХиГС.

Эксперт уверен, что в будущем процессы роботизации и старения населения могут привести к трансформации пенсионной системы и введению аналогов безусловного дохода.

Работодатели не одобряют идею безусловного дохода. Замгендиректора брендов S.Oliver Shoes и Jana в России Иван Шахин сообщил, что «у этой идеи нет будущего: ни в ЕС, ни в РФ. Этот эксперимент приведёт человечество к социальной напряженности, так как одна группа будет получать деньги просто так, ее мотивация к труду будет на нуле, а другая будет по-прежнему прилагать усилия для заработка».