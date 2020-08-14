Квартальная отчетность «Роснефти»: устойчивее мировых мейджоров

«Отчетный период охарактеризовался беспрецедентными условиями макроэкономического окружения, включая резкое снижение цен в результате падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи вследствие начала реализации нового Соглашения ОПЕК+, - заявил по итогам публикации отчетности глава «Роснефти» Игорь Сечин. - Операционные показатели за II квартал 2020 года в части добычи нефти и газа, а также переработки нефти оказались под существенным давлением, что не могло не повлечь за собой ухудшение финансовых показателей».

Так, во II квартале «Роснефть» зафиксировала чистую прибыль в размере 43 млрд рублей (0,7 млрд долларов), и по итогам отчетного периода этот показатель является одним из самых высоких в отрасли, тем более что большинство мировых мейджоров в отчетном периоде продемонстрировали убыток.

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Так, например, ВР получила убыток в 16,8 млрд долларов, Eni – 4,9 млрд, Petrobras – 0,4 млрд, американская ExxonMobil – 1,1 млрд, Chevron – 8,3 млрд, Shell – 18,1 млрд, Equinor – 0,3 млрд, Total – 8,4 млрд долларов. Более того, Exxon, BP, Shell, Equinor, Petrobras и Eni демонстрируют чистый убыток уже второй квартал подряд. Причём, ExxonMobil во 2 кв. 2020 г. получила самый крупный в ее современной истории чистый убыток, а, например, Chevron продемонстрировала худший результат за последние 30 лет.

Динамика чистой прибыли НК «Роснефть» оказалась лучше, чем у конкурентов, при этом по абсолютному показателю показатель в четыре раза превысил ожидания рынка. Так, согласно консенсус-прогнозу агентства «Интерфакс», подготовленному на основании опроса аналитиков, чистая прибыль «Роснефти» во II квартале ожидалась на уровне 10,6 млрд рублей.

«Показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение II квартала 2020 года. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды», - отметил Игорь Сечин.

Генерирование денежного потока позволило компании даже в таких непростых условиях своевременно и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства: в первом полугодии сумма финансового долга и торговых обязательств сократилась на 4,3 млрд долларов или 5,3%.

У многих же международных конкурентов долг существенно увеличился по сравнению с началом 2020 года. Среди таких компаний – Exxon (рост на 48,2%), Chevron (на 26,3%), Equinor (на 27,9%), Total (на 24,1%), Eni (на 17,2%), BP (на 10,1%) и ряд других.

В свою очередь, капитальные затраты компании в I полугодии составили 367 млрд рублей (5,3 млрд долларов), снизившись на 15,8% в годовом выражении. «С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму (на 2020 год – ред.) на уровне 750 миллиардов примерно», - признал Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае.

14 июля «Роснефть» завершила выплату дивидендов, утвержденных на годовом общем собрании акционеров в июне 2020 года.

С учетом выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие 2019 года общая сумма выплат за прошедший год составила рекордные для компании 354 млрд руб. Таким образом, Компания полностью выполнила свои обязательства перед акционерами в полном соответствии с принятой дивидендной политикой и с четким соблюдением сроков.

При этом в текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании принимают решения о сокращении выплат дивидендов или их переносе на более поздний срок. В частности: в марте совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 год; в апреле совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66% - впервые со времен Второй мировой войны; 4 августа, в рамках публикации отчетности за II квартал, ВР обновила дивидендную политику: квартальные дивиденды сокращены на 50%.

В нынешних макроэкономических условиях «Роснефть» продолжает исполнять свои обязательства по обратному выкупу акций (buy back).

При этом ряд крупнейших нефтяных компаний ранее приостановили собственные программы buy back, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol.

Одновременно компания продолжает реализацию программы приобретения собственных акций в соответствии с ранее озвученными параметрами. Выкуп собственных акций компания начала в марте, к настоящему времени на открытом рынке уже выкуплено более 45 млн акций и ГДР на общую сумму порядка 196 млн долларов.

Во многом благодаря реализации Программы «Роснефть» является лидером роста на российском фондовом рынке. Со старта Программы котировки акций Компании выросли на 47% на фоне роста индекса MSCI на 40% («Лукойл» +36%, «Татнефть» + 26%, «Газпром» + 24%).

Производственные результаты

«Роснефть» продолжает сохранять лидирующие позиции в мире в области добычи углеводородов. Так, по итогам I полугодия объем добычи жидких углеводородов составил 4,34 млн баррелей в сутки (106,5 млн тонн). Влияние на показатель оказало исполнение компанией обязательств в рамках действующего с апреля 2020 года соглашения ОПЕК+.

Добыча газа в январе-июне составила 31,8 млрд куб. м (из них 15,2 млрд куб. м во II квартале), что является одним из лучших показателей в российской отрасли среди независимых производителей газа. В результате добыча углеводородов компании в I полугодии составила 5,40 млн б.н.э. в сутки (132,7 млн т н.э.), во II квартале среднесуточная добыча углеводородов составила 5,05 млн б.н.э. в сутки (62 млн т н.э.). Это один из самых высоких показателей в мире.

«Роснефть» по итогам I полугодия увеличила суммарную добычу жидких углеводородов на своих новых крупных проектах на 9% относительно аналогичного уровня 2019 года – до 9,67 млн т (393 тыс. барр. в сутки). При этом, во II квартале добыча составила 4,61 млн т (375 тыс. барр. в сутки).

В I полугодии добыча на месторождениях Эргинского кластера (Кондинское и Западно-Эргинское) была увеличена на 6% год к году и достигла 10,1 млн барр. (1,4 млн т за период).

В рамках опытно-промышленной разработки добыча на Лодочном и Северо-Комсомольском месторождениях увеличилась на 65% по сравнению с уровнем I полугодия 2019 года и составила 5,1 млн барр. (0,7 млн т за период). На месторождениях продолжаются подготовительные работы по запуску. В течение января-июня было продолжено эксплуатационное бурение скважин, выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры и объектах подготовки нефти и газа.

В рамках реализации проекта по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера ведется подготовка к запуску Северо-Даниловского месторождения. Для освоения месторождения планируется пробурить 95 скважин, большинство из которых будут горизонтальными. Бурение ведется с использованием современных технологий и новейшего оборудования.

Одним из приоритетных добычных проектов НК «Роснефть», реализация которого позволит открыть новую страницу в развитии нефтяной отрасли, является «Восток Ойл».

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн.

«Восток Ойл» эксперты называют мощным генератором роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, - 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно.

Аналитики инвестбанков называют реализацию проекта «Восток Ойл» одним из факторов улучшения финансового состояния Компании». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для компании «Роснефть», - говорится в отчете Merrill Lynch.

Строительство высокотехнологичных скважин является приоритетом НК «Роснефть» в рамках реализации стратегии компании до 2022 года..

По итогам I полугодия доля наиболее эффективных новых горизонтальных скважин выросла на 14 п.п., достигнув 68% от общего количества новых введенных скважин. Количество новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта в январе-июне составило 462 единицы, при этом их доля от общего числа введенных за период скважин возросла до 41%.

Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50%.

В результате геологоразведочных работ открыто 17 новых залежей и 4 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 41 млн т н.э.

В условиях ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+ компания продолжает уделять особое внимание разработке и внедрению новых технологий, в том числе цифровых, повышающих эффективность разработки месторождений при экономии ресурсов.

«Роснефть» сохраняет лидерство в российской нефтепереработке.

Объем переработки нефти принадлежащими НК «Роснефть» заводами составил в I полугодии 52,7 млн т, что на 1,7% выше показателя за январь-июнь 2019 года. При этом глубина переработки увеличилась на 1,4 п.п., до 75,2%, выход светлых нефтепродуктов составил 56,3%.

В январе-июне на российских НПЗ компании было переработано 47,4 млн т нефти, что на 0,1% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем же переработки нефти на заводах в Германии за I полугодие вырос на 19,2%, до 5,3 млн т.

В первом полугодии «Роснефть» поставила в страны дальнего зарубежья 61,8 млн т нефти.

По итогам I полугодия компания реализовала 52,7 млн т нефтепродуктов, что на 1,7% выше год к году, в том числе во II квартале было реализовано 24,3 млн т нефтепродуктов.

«Роснефть» является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж, благодаря чему перевыполнила сниженные нормативы по реализации моторного топлива в 4 раза.

НК заинтересована в активном развитии биржевого инструмента торговли нефтепродуктами. В мае 2020 года «Роснефть» увеличила долю в акционерном капитале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи с 13% до 23%, став ее крупнейшим акционером.

В отчетном квартале продолжилось наращивание объемов производства малосернистого остаточного судового топлива RMLS 40, соответствующего введенным с начала 2020 года требованиям IMO. В частности, к выпуску данного вида топлива приступил Сызранский НПЗ.

В I полугодии в адрес отечественных и иностранных судовладельцев было поставлено 747 тыс. т топлива, в том числе 646 тыс. т судового топлива с пониженным содержанием серы, которое полностью соответствуют требованиям MARPOL. Из этого объема более половины (335 тыс. т) пришлось на новое судовое топливо RMLS 40. Вместе с ростом объемов реализации нового топлива расширилась и география его реализации: Компания начала поставки RMLS 40 в морские порты Черного моря, Арктического и Балтийского регионов.

В июне реализация нефтепродуктов на АЗС компании выросла на 18% по сравнению с маем, однако не достигла объемов реализации аналогичного периода предыдущего года.

Кроме того, «Роснефть» и Яндекс в мае запустили совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильное приложение Яндекс.Заправки.

В июле «Роснефть» стала первой российской компанией, которая запустила дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС.

По итогам первого полугодия «Роснефть» добилась существенных успехов в области промышленной безопасности.

Так, показатель PSER-1, определяющий частоту происшествий на производстве, улучшился почти в 1,5 раза до 0,048, что соответствует первому квартилю международных нефтегазовых компаний.

В рамках своей стратегии до 2022 года «Роснефть» стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также планирует войти в число ведущих международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.

Так, в 2019 году компания на 73% сократила фугитивные выбросы метана в сегменте upstream (разведка и добыча). Это стало возможным благодаря реализации комплексной программы усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана.

Всего же «зеленые инвестиции» «Роснефти» за последние два года составили 80 млрд рублей.

Обеспечение здоровья и безопасности сотрудников является главным приоритетом для НК «Роснефть» в период пандемии. В компании действует единая система реагирования на угрозу пандемии. На регулярной основе проводится тестирование сотрудников компании на COVID-19. В течение I полугодия проведено более 270 тыс. тестов.

Компания производит на своих мощностях и реализует на внутренний рынок продукцию, ориентированную на борьбу с коронавирусом. В частности, выпускаются этиловый спирт и ацетон (вторичный антисептик), являющиеся компонентами для производства антисептических средств. С начала пандемии в России было реализовано 21,7 тыс. т ацетона и 2,1 тыс. т этилового спирта.