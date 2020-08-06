Финансовый крах: в США грозят порту в ФРГ из-за «Севпотока-2»

Три сенатора США — Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон Круз — хотят заставить руководство паромного порта Мукран в городе Засниц на немецком острове Рюген в Балтийском море немедленно прекратить оказание помощи в работах по российскому газопроводу «Северный поток – 2».

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В противном случае американские политики угрожают «последствиями», пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Сенаторы уже направили руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH трехстраничное письмо, в котором пригрозили «серьезными последствиями», если материально-техническая поддержка СП-2 не будет прекращена.

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку для проекта «Северный поток — 2», вы нанесете удар финансовому выживанию вашей компании», — говорится в тексте письма.

Порт Мукран служит логистической базой для завершения трубопровода, там хранились трубы, порт также снабжает провизией два российских корабля-трубоукладчика.

«Ваши поставки на «Фортуну» или «Академик Черский» обязательно повлекут санкции, как только одно из двух судов опустит в воду трубу для строительства газопровода «Северный поток — 2», — заверили сенаторы США.

Они также пояснили, что письмо является официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода сопряжена с рисками юридических и экономических санкций для самого порта и для его управляющих директоров, акционеров и сотрудников.

Санкции будут означать, что все указанные субъекты будут экономически и финансово отрезаны от Соединенных Штатов. Всем американским физическим и юридическим лицам будет запрещено вести дела с портом.

Два дня назад глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в его стране нет антироссийских настроений, а Варшава критикует политику любых стран, конкретные действия которых ей не нравятся. Об этом сообщает портал Biznes Alert.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2»», — подчеркнул польский премьер-министр.

По его словам, Польше не нравится позиция Германии по поводу СП-2. Но даже внутри правящей партии в Польше («Право и справедливость» — «Газета.Ru») есть разногласия по этому поводу. Тем не менее, «Северный поток — 2» для польского руководства остается «неприемлемым» проектом.

Моравецкий заявил, что деньги из Европы для газопровода пойдут на создание российского оружия. Кроме того, Москва сможет «отрезать» Украину от поставок газа в страны Евросоюза и «делать с этой страной все, что заблагорассудится».

Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что СП-2 носит характер сугубо экономический — ранее противники газопровода обвиняли проект в «политической» сущности, якобы он поставит под угрозу «энергетическую безопасность» Европы.

В этой связи министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергала энергозависимость Европы от России в случае введения в строй СП-2.

По ее словам, Европа постоянно повышает диверсификацию импорта энергоносителей, а также вкладывает все большие средства в создание альтернативных и возобновляемых энергетических мощностей.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр указала, что критики трубопровода из России в Европу по дну Балтийского моря боятся поставить под угрозу безопасность Украины и Польши.

В ответ на это немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП – 2.

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле также критиковал США за угрозу санкций в отношении компаний, строящих «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — подчеркнул Зеле.

То, как Европа отреагирует на угрозу американских санкций, покажет готовность европейских стран отстаивать свой суверенитет и свободу, добавил глава OMV.

Особенно это касается независимости в вопросах энергоснабжения, отметил он. МИД Австрии ранее также заявлял, что Вена выступает решительно против «односторонних карательных мер» со стороны Соединенных Штатов.

Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы СП-2, страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов.

Сенатор Джон Баррасо отмечал, что санкции в отношении европейских компаний, работающих над СП-2, помогут остановить его строительство и «уничтожить геополитическое оружие России».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Труба идет от побережья России по дну Балтийского моря до ФРГ.

Строительство проекта было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США. К настоящему времени газопровод, как считается, построен на 93%.