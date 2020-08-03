Вернуть деньги из офшоров: Россия денонсирует договор с Кипром

Россия денонсирует соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения.

В марте нынешнего года президент России Владимир Путин подчеркнул, что все проценты и дивиденды, утекающие за границу в офшоры, должны облагаться налогом в размере не менее 15%.

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В этой связи он счел необходимым изменить договора об избежании двойного налогообложения с теми странами, куда уходят значительные капиталы из России.

«За время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компании. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году — более 1,9 трлн рублей», — говорится в сообщении Минфина РФ.

Приращение бюджета после пересмотра этих соглашений Путин поручил направить на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным.

Предложения о денонсации рассматриваются Госдумой, ближайшая сессия работы которой начнется в сентябре 2020 года. После принятия Госдумой соответствующий закон должен быть рассмотрен в Совете Федерации и подписан президентом РФ, передает ТАСС.

Впрочем, эксперты пока предостерегают от излишне оптимистичного понимания данной меры.

«Важно понимать, что эта мера вносит существенные изменения в структуры инвестирования в РФ и это потребует серьезных реструктуризаций со стороны бизнеса», — указала партнер практики налоговых и юридических услуг E&Y Марина Белякова.

«Разрыв соглашения приведет к тому, что эта юрисдикция станет неудобной.

Вполне возможно, бизнес начнет искать новые страны, например, Голландию или Швейцарию, для осуществления финансовых транзакций», — полагает руководитель Департамента аудиторских услуг KPMG Антон Усов.

В своем мартовском обращении к стране Путин указал, что выплаты доходов, уходящие в офшоры, должны облагаться адекватным налогом: сейчас две трети средств облагаются ставкой в 2%, в то время как граждане платят подоходный налог в размере 13%.

Он предложил установить ее на уровне 15% для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета. Глава государства поручил правительству проработать этот вопрос, напомнив, что это потребует корректировки соглашений о двойном налогообложении.

«Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — детализировал президент.

В январе нынешнего года стало известно о том, что три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси —намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает РБК.

Эти оффшоры могли возобновить обмен с Россией информацией о счетах и активах российских граждан в рамках Единого стандарта отчетности (CRS) для того, чтобы продолжить двигаться по пути избавления от статуса «прачечных».

Этому мешало бы отсутствие прозрачности для российских надзорных органов, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Так, в недавнем прошлом зависимые от Великобритании юрисдикции под давлением ЕС были вынуждены пойти на уступки в отношении обнародования информации о конечных бенефициарах к 2023 году, а у российских денег в Европе статус неоднозначный», — отметил он.

В 2019 году такие сведения не передавались. При этом автоматического обмена финансовой информацией между этими островами и Россией также нет. Британия пошла на подобные меры в целях борьбы с отмыванием денег, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«В прошлом году Великобритания отказалась передавать информацию российским налоговым органам в автоматическом режиме, вероятно, это связано с декларируемыми британскими властями целями борьбы с отмыванием денег, а также возможно, политическими причинами на фоне ухудшения отношений между Россией и Великобританией. Тем не менее по запросу информация по-прежнему передается», — указал эксперт.