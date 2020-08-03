Штраф Польши за «Севпоток-2»: «Газпром» повременит с оплатой

«Газпром» обжалует решение о штрафе в 213 млн злотых (примерно €50 млн) со стороны польского Управления по охране конкуренции и потребителей UOKiK за «отсутствие сотрудничества по делу об экспортном газопроводе «Северный поток – 2».

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Варшава заявляет, что Москва отказалась предоставлять информацию, касающуюся прокладываемого по дну Балтийского моря в Европу трубопровода, передает ТАСС.

Российская сторона предупредила, что не будет платить штраф, пока суд не вынесет решение по данному делу. Москва ждет, что польская сторона в суде должна будет доказать правомочность наложения штрафа.

«Запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования», — говорится в сообщении пресс-службы российского энергетического гиганта.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров удивился претензиям Польши, поскольку «Северный поток — 2» не проходит в ее территориальных водах, передает RT.

«Это попытка любым способом сорвать строительство «Северного потока — 2» и оставить транзит через территорию Украины в Польшу», — уверен сенатор.

Польские власти расследуют финансирование строительства газопровода, которое осуществляет интернациональный консорциум. Варшава считает, что соответствующие операции должны были согласовываться с UOKiK.

В деле, помимо «Газпрома», фигурируют также швейцарская Engie, немецкая Uniper, австрийская OMV, англо-голландская Shell и нидерландская Wintershall.

UOKiK заявляла, что соглашение о партнерстве с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства.

По нормам права ЕС, штраф за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 10% от годового оборота компании. В 2018 году выручка Engie составила €60,6 млрд, Uniper – $78,1 млрд, OMV – €1,9 млрд, Wintershall – €1,7 млрд, Shell – $388 млрд.

На Engie было наложено взыскание из-за отказа сотрудничать в расследовании обстоятельств заключения соглашения о финансировании строительства нового экспортного трубопровода «Газпрома».

Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что СП-2 носит характер сугубо экономический — ранее противники газопровода обвиняли проект в «политической» сущности, якобы он поставит под угрозу «энергетическую безопасность» Европы.

В этой связи министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергала энергозависимость Европы от России в случае введения в строй СП-2.

По ее словам, Европа постоянно повышает диверсификацию импорта энергоносителей, а также вкладывает все большие средства в создание альтернативных и возобновляемых энергетических мощностей.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр указала, что критики трубопровода из России в Европу по дну Балтийского моря боятся поставить под угрозу безопасность Украины и Польши.

В ответ на это немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП – 2.

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — детализировала Крамп-Карренбауэр.

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле также критиковал США за угрозу санкций в отношении компаний, строящих «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — подчеркнул Зеле.

То, как Европа отреагирует на угрозу американских санкций, покажет готовность европейских стран отстаивать свой суверенитет и свободу, добавил глава OMV.

Особенно это касается независимости в вопросах энергоснабжения, отметил он. МИД Австрии ранее также заявлял, что Вена выступает решительно против «односторонних карательных мер» со стороны Соединенных Штатов.

Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы СП-2, страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов.

Сенатор Джон Баррасо отмечал, что санкции в отношении европейских компаний, работающих над СП-2, помогут остановить его строительство и «уничтожить геополитическое оружие России».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Труба идет от побережья России по дну Балтийского моря до ФРГ. Строительство проекта было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США. К настоящему времени газопровод, как считается, построен на 93%.