Все пропало: на что рассчитывать вкладчикам лопнувших банков

«Правительству РФ совместно с Центральным банком рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках». Такое поручение в пятницу, 31 июля, дал президент Владимир Путин и обозначил срок исполнения — до 1 октября.

Реклама

Проблема сгоревших вкладов была затронута во время встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. На встрече вопрос о потерянных вкладах поднял депутат Госдумы «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

Обращаясь к президенту депутат сказал, что к нему поступает много жалоб по этому поводу. Пострадавших насчитывается почти 200 тысяч человек.

«Мы предложения свои дали от «Справедливой России», но, к сожалению, пока взаимопонимания с правительством не находим. Если вы нас поддержите, то мы могли бы найти такую юридическую форму, при которой мы бы решили эту проблему не только на будущее, но и помогли бы решить проблему, хотя бы частично, для тех граждан, которые уже потеряли свои деньги», — сказал тогда Гартунг.

«Давайте это проработаем, я согласен», — ответил Путин.

В настоящее время государство гарантирует возмещение банковского вклада в банке-банкроте частично. Предельный размер возмещения составляет 1,4 млн рублей.

Пора увеличить размер страховки

Нынешний максимальный размер возмещения был установлен с декабря 2014 года, уточняет адвокат юридической фирмы SK Вертикаль Александра Стирманова. С 2006 по 2007 годы максимальный страховой размер составлял 190 тысяч рублей, к 2008 году он вырос до 400 тысяч, а с 2008 года до 2014 составлял 700 тысяч, напоминает юрист.

В июле прошлого года группа депутатов, включая Гартунга и председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова внесли законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн рублей. Предложение касалось вкладчиков, не успевших снять свои средства до отзыва лицензии банка. Госдума инициативу поддержала. Кабмин тоже, но с оговорками и с просьбой доработать законопроект.

В итоге законопроект прошел через парламент и в мае был подписан президентом, но в несколько измененном виде.

До принятия закона увеличенный размер страховки, то есть, те же 10 млн рублей, распространялся только на счета эскроу, открытые для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома.

Теперь застрахованный лимит в 10 млн будет также действовать при поступлении на счета вкладчика средств от продажи квартиры, жилого дома и земельного участка под ним, садового дома и иных строений.

И 10 млн гарантированно вернут, если средства получены в наследство. Или если средства на вкладе — это социальные выплаты, пособия, различные компенсации, полученные гражданином от государства.

Повышенный лимит касается и денег, перечисленных по решению суда, и грантов в форме субсидий. Правда, в этих случаях повышенный размер страховых возмещений будет действовать только три месяца со дня перечисления средств.

Страховая защита с лимитом возмещения до 10 млн рублей предусмотрена также для специальных счетов, на которых аккумулируются средства капитального ремонта многоквартирных домов.

Наследство — это всегда хорошо и надежно

Вот как глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, какие вкладчики могут рассчитывать на повышенный порог по вкладу. Основаниями для повышенных выплат Набиуллина называла случаи, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. «Когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, суммы на счете скапливается больше застрахованных 1,4 млн руб. Здесь, конечно, есть все основания в этих случаях прописать конкретные случаи, страховую сумму увеличить», — поясняла ранее глава ЦБ.

По данным Агентства страхования вкладов на дату вступления этого закона в силу в мае этого года, общий объем средств населения в банках составил 31,5 трлн рублей. Полностью покрыты страховкой 99,5% количества вкладов населения, а по объему сумм страховкой охвачено 58,4%.

Закон о новом лимите до 10 млн рублей вступает в силу с 1 октября 2020 года.

В пятницу Гартунг не был доступен для звонков, но его помощник пояснил, что законодательная инициатива касается именно тех вкладов, которые зависли в проблемных банках, у которых ЦБ отозвал лицензию. Речь может идти о поддержке 192 тысяч граждан, и Гартунг попросил президента найти юридическую формулу, чтобы помочь вкладчикам ретроспективно.

То есть, таким вкладчикам, которые уже потеряли свои деньги, а не тем, которые могут потерять их.

Кроме того, депутаты «Справедливой России» Аксаков и Гартунг предлагали поднять страховой порог для всех категорий вкладчиков. Правда, в пределах 5 млн рублей.

В Минфине «Газете. Ru сообщили, что пока не располагают актуальной информацией о том, сколько денег потребуется для компенсаций пострадавшим вкладчикам. ЦБ не ответил на запрос редакции.

Эксперты считают, что не так-то просто будет вернуть свой вклад даже тем гражданам, которые имеют на это право. И в данном случае размер застрахованного лимита не так важен, если у банка-банкрота нет достаточных для компенсаций активов. Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что если в банке, где лежит 10 млн рублей, нет конкурсной массы (а, следовательно, средств для возврата депозитов), вернут 1, 4 млн рублей. «Если конкурсная масса есть, то тогда, возможно, вам вернут больше. Но в начале производится выплата всем вкладчикам в объеме, не превышающем 1,4 млн рублей, и только потом, если у вас лежало больше и в банке нашлись необходимые средства, вам могут доплатить еще», — говорит Юденков.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган инициативу президента по возврату пропавших вкладов приветствует, но сожалеет, что об этом вспомнили с запозданием. «За последние 3-4 года из-за «банкопада» число пострадавших граждан в нашей стране значительно выросло. Возврат застрахованной суммы в 1,4 млн рублей недостаточен, у многих на вкладах хранилось гораздо больше средств.

Общемировая практика предполагает существенно более крупный размер застрахованной части, порядка 100 000 евро, у американских банков этот показатель еще выше», — говорит Коган.

Эксперт недоумевает, почему рядовой вкладчик должен расставаться с деньгами в банке, имевшем все необходимые для работы лицензии, успешно прошедшие проверку ЦБ. В отличие от регулятора, вкладчик не имеет никакой возможности проверить, насколько стабилен банк, можно ли доверять ему свои деньги.

«Кроме того можно проработать вариант добровольного страхования вкладов, когда клиент сам решает, где и на каких условиях можно застраховать сумму, превышающую 1, 4 млн рублей или даже 10 млн рублей», — добавляет Коган.