Проспали: банки хотят забирать деньги со счетов россиян

Инициативу о списании средств за обслуживание счета и платежей по кредитам со счетов граждан выдвинул «Абсолют Банк», который и занимается подготовкой документа в рамках «регуляторной гильотины» для передачи в ЦБ.

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По мнению авторов этой идеи, благодаря их усилиям клиенты банков больше не будут получать штрафы и неустойки, которые неизбежно возникают, если оперативно не сообщить банку о замене паспорта. Кроме того, за счет снятия средств банками со «спящих счетов» будет проще предотвратить преступное мошенничество с такими счетами, полагают разработчики проекта, сообщает газета «Известия».

В Центробанке сообщили, что в рамках «регуляторной гильотины» от бизнеса чаще всего поступают предложения по изменению «антиотмывочного» законодательства.

Сейчас у банков нет права списывать средства со счетов клиентов, даже если идентификационные данные более года не обновлялись, рассказал «Известиям» директор департамента финансового мониторинга «Абсолют Банка» Александр Поляков. Из-за этого банки отказывают себе в получении причитающихся им денег, недоумевает он.

В то же время банки сейчас обладают всем инструментарием для проверки актуальных сведений (паспорт, наличие судебных решений) о клиенте.

Если с ними нет никаких проблем, то все операции можно проводить, говорят эксперты. Если же данные давно не обновлялись, то, как правило, никакой сложности в том, чтобы связаться с клиентом, нет. Сейчас банки намерены получить возможность забирать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита, если у клиента появились новые идентификационные данные (например, паспорт), но информация об этом не поступала в течение года, а на звонки человек не отвечал.

Проблема в том, что по «антиотмывочному» закону кредитные организации должны обновлять данные о клиентах не реже одного раза в год. Это исходит из положения Банка России № 499-П, иначе в транзакции должно быть отказано.

Идея «Абсолют Банка» нашла поддержку у коллег из «ЮниКредит Банка». По словам представителей организации, «не имея формальной возможности списывать текущие платежи, банк вынужден формировать просрочку, хотя все основания и поручения на списания от клиента у него имеются». Из-за этого у банкиров возникают неудобства, ведь для просроченных задолженностей нужно создавать резервы, а минус для клиентов в том, что на

долг начисляются штрафные проценты. Одобрение эта инициатива вызвала также в «Россельхозбанке» и Росбанке.

Количество «спящих счетов» постоянно растет, отмечают в «Промсвязьбанке», из-за этого банковскому бизнесу приходится терпеть убытки.

«Средства, полученные от комиссии за обслуживание, банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы, — сообщили в пресс-службе «Промсвязьбанка». — Кроме того, регулятор ранее уже подчеркивал риски использования «спящих счетов» для проведения сомнительных операций. Возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может выступить как профилактика сомнительных операций».

Помимо этого «Абсолют Банк» предлагает законодательно ограничить число предоставляемых Росфинмониторингу данных о гражданах, сейчас список в указании Центробанка даже больше, чем в самом «антиотмывочном» законе. Кроме того, банкиры предлагают увеличить с 3 до 5 млн рублей сумму по сделкам с недвижимостью, подлежащим обязательному контролю. Отмечается, что с момента появления данной инициативы стоимость жилья существенно выросла.

Важной инициативой выглядит предложение банков дать им право отказываться от исполнения решений в рамках исполнительных документов, считает директор по финансовому мониторингу «Росбанка» Александр Попов. Это предложение куда более значимо для обычных людей, соглашается старший юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев. Тем более что законность некоторых документов, имеющих силу исполнительного листа (решения комиссий по трудовым спорам и т.д.), невозможно проверить.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что прорабатывают совместно с заинтересованными органами вопрос о предоставлении банкам права отказывать в проведении операций по исполнительным листам.