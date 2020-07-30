Экологические бомбы: как будут зачищать Усолье-Сибирское

Экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, 30 июля, на совещании с членами кабмина.

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Речь идет о закрывшемся в 2005 году крупнейшем за Уралом предприятии химической промышленности «Усольехимпром». На территории завода сложилась катастрофическая ситуация.

«Сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», — сказал глава государства.

Усолье Сибирское, в котором проживает около 77 тысяч человек, стало очагом экологического бедствия. Завод начал работу еще при Советской власти, в 30-х годах прошлого века, закрылся в 2005-м, а режим ЧС здесь был введен только с 2018 года.

На территории промплощадки находится крупный очаг загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза. Заводские корпуса, почва и подземные воды на территории пропитаны и другими токсинами. Систематически происходят утечки ядовитых веществ.

Общая площадь загрязненной площадки составляет более 600 гектаров, здесь расположено более 400 промышленных объектов: цеха, здания, сооружения, наземные и подземные коммуникации, коллекторы. Местные жители пренебрегают опасностью, вывозят с завода лом металлов.

Экологический ущерб на миллиарды рублей

«Здание бывшего цеха ртутного электролиза было внесено в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — доложил президенту и. о. главы Иркутской области Игорь Кобзев. Он считает, что вывоз ядовитых отходов нецелесообразен, рекультивация будет проведена на месте.

Чиновник признал, что региональный бюджет не потянет расходы по локализации и очистке территории, зараженной ртутью и хлором.

По оценке врио губернатора, экологический ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Часть отходов содержится в подземных герметичных резервуарах, а другая осталась в зданиях цехов и других вспомогательных помещениях закрывшегося завода, где случилась экологическая катастрофа.

«Пора разминировать на территории Иркутской области эти экологические так называемые бомбы. Это «Усольехимпром» и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», — подчеркнул Кобзев.

Региональный чиновник попросил вмешательства федерального центра. В ответ на эту просьбу Путин предложил Минфину и Минприроды принять в первоочередном порядке меры для обезвреживания и ликвидации всех накопленных отходов, очистке территории. «Немаленькие деньги, но надо их будет направить туда на решение этих задач», — отметил Путин, поручив доложить ему о принимаемых мерах через три месяца.

В аппарате вице-премьера правительства Виктории Абрамченко «Газете.Ru» сообщили, что работы по ликвидации зараженных отходов на промплощадке в Усолье «будут завершены уже в конце 2021 года». Средства на очистку будут выделены из национального проекта «Экология». Но их объем пока не определен.

Ликвидация заброшенных промышленных площадок, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, станет одной из ключевых задач национального проекта «Экология», пояснили в правительстве. Срок реализации — до 2030 года.

Эти территории не восстановятся никогда

Вице-премьер Абрамченко планирует разработать новое законодательство по защите окружающей среды, ввести систему «реальной ответственности и обязанности собственников промпредприятий ликвидировать накопленный экологический вред».

Новое законодательство должно предусматривать порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий только после проведения экологического аудита.

По просьбе «Газеты.Ru» уровень экологического бедствия в Усолье оценила аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza. Существует пять классов опасности отходов. Первый класс — чрезвычайно опасные отходы, которые не разлагаются и через 10 лет и более. Степень наносимого ими вреда очень высока. К самой опасной группе, пояснили в FinExpertiza, относятся изделия, содержащие ртуть (термометры, люминесцентные лампы, манометры и барометры), минеральные и синтетические масла, трансформаторы, конденсаторы, асбестовая пыль, отходы солей мышьяка, антидетонационные присадки.

Как уточняет оператор утилизации отходов Ecobasis, отходы классов опасности 1 и 2 запрещено «бросать, ударять, переворачивать (в упакованном виде), а также повреждать тару, в которой они находятся. В ящиках с ртутьсодержащими элементами не допускается размещение иных отходов».

Восстановительный период у поврежденных такими веществами территорий отсутствует.

Местные власти не исключают, что на очищенной территории будет размещено новое производство. «Уже существуют различные концепции ее развития, среди них предприятие машиностроительного комплекса, производство древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварцев и другие», — сообщил врио губернатора Кобзев.

Но обезвредить промзону и открыть там новый градообразующий завод, как было при Советской власти, — не самое лучшее решение, уверен член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

«Кардинально решить эту проблему можно только закрытием города, переселением людей, рекультивацией территории что, безусловно, является крайне сложной задачей», — говорит эксперт.

Микаэлян считает, что у Минприроды более чем достаточно полномочий для решения экологических проблем. Однако даже самыми жесткими штрафами справиться с проблемой такого уровня невозможно. Тем более в оперативном порядке, как заявляют в правительстве.

Углеродный налог заставит всех

Властям параллельно придется решать проблему экономического развития территории и благосостояния людей. «На это необходимы серьезные государственные вливания. Это вопрос не одного года», — говорит эксперт.

Директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Иван Стариков в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что химпроизводство является «серьезной угрозой» как для окружающей среды, так и для проживающих поблизости граждан. «Ртуть сегодня относится к I классу опасности. Там же располагаются огромные емкости неустановленной агрессивной жидкости, в которой «скорее всего находятся хлорорганические соединения — это второй класс опасности». Он также сообщил о нахождении там «чрезвычайно опасного химического соединения» — хлоргидрина. «Добавьте сюда нефтепродукты, порядка 20 тыс. кв м грунта загрязненного и, в основном, это отходы I и II классов опасности», — обратил внимание Стариков, сравнив этот объект с «экологической тикающей бомбой».

Профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС РАНГиГС Ольга Маликова говорит, что проблема ликвидации накопленного загрязнения остро стоит не только в городе Усолье-Сибирское, но и во многих старых промышленных центрах. «К сожалению, ответственность прежних собственников за ликвидацию ранее накопленного загрязнения детально не прописана в законодательстве, а использование процедуры банкротства позволяет компаниям уйти от экологической ответственности. Экологический ущерб, созданный в результате прежней производственной деятельности, приносившей доходы собственникам таких компаний, в последствии полностью перекладывается на государство, на налогоплательщиков», — отмечает Маликова.

Полностью решить эту проблему за счет штрафов действительно невозможно, хотя размер штрафов за загрязнение окружающей среды ежегодно увеличивается. Но, по сути, штрафы способствуют переносу затрат на сохранение окружающей среды на конечных потребителей продукции, добавляет эксперт.

В случае с предприятием в городе Усолье-Сибирское банкротство компании произошло в значительной степени вследствие бизнес-просчетов и это были именно экономические просчеты, считает Маликова.

Предприятия, потенциально способные нанести в результате своей деятельности значительный ущерб окружающей среде или обладающие старыми производственными площадками с большими объемами накопленного загрязнения, должны быть в поле повышенного внимания регуляторов, «Даже получение новых кредитов или бюджетных средств должно увязываться с выполнением экологических требований», — говорит профессор Маликова.

Она напоминает, что в ближайшие годы нетарифные методы защиты национальных рынков, связанные с применением жестких экологических требований, будут расширяться. Все большее количество стран, особенно наш основной торговый партнер в экспортном направлении – ЕС, будут выдвигать к поставщикам практически любой продукции все более жесткие требования. Зеленая, низкоуглеродная экономика, углеродные налоги становятся не отдаленным будущим, а реалиями сегодняшнего дня», — заключает эксперт.