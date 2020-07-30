Вызов Европе: глава OMV выступил в защиту «Северного потока --2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле раскритиковал США за угрозу санкций в отношении компаний, строящих газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания мы рассчитываем, что на политическом уровне будут приняты меры для того, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — подчеркнул Зеле.

То, как Европа отреагирует на угрозу американских санкций, покажет готовность европейских стран отстаивать свой суверенитет и свободу, добавил глава OMV. Особенно это касается независимости в вопросах энергоснабжения, отметил он. МИД Австрии ранее также заявлял, что Вена выступает решительно против «односторонних карательных мер» со стороны Соединенных Штатов.

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Дополнительные санкции были одобрены сенатом США 24 июля — вкупе с версией оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Ограничения могут быть введены против компаний, укладывающих трубы «Северного потока — 2», страховых фирм, предприятий, занятых обслуживанием судов. Сенатор Джон Баррасо отмечал, что санкции в отношении европейских компаний, работающих над СП-2, помогут остановить его строительство и «уничтожить геополитическое оружие России».

Москва и европейские партнеры «Северного потока — 2» неоднократно подчеркивали, что этот проект носит сугубо экономический характер. США же сами заинтересованы в газовом рынке Европы и хотят наполнить его своим сжиженным природным газом.

Несколько дней назад из материала газеты Die Welt стало известно, что США усилили давление на немецкие компании, связанные с СП-2. Чиновники Госдепа, Минфина и Минэнерго США провели видеоконференции с подрядчиками строительства трубопровода и «хорошо дали понять, что намерены помешать завершению проекта».

Евросоюз крайне обеспокоен действиями США — глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС встревожен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций США, направленных на европейские компании, в том числе на проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Я глубоко обеспокоен <...> угрозой их [санкций США] применения против европейских компаний и интересов», — подчеркнул он.

По словам Борреля, он отмечал это в ситуациях вокруг Ирана, Кубы, Международного уголовного суда, а также в отношении трубопроводов из России. Представитель дипломатии ЕС напомнил, что Брюссель выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, ведущих легальный бизнес.

Санкции против «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока» объявил еще 16 июля госсекретарь США Майк Помпео. Ограничительные меры предполагается активировать в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под санкции могут подпасть инвесторы проектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».

Министр подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

«Мы отвергаем экстерриториальные санкции», — сказал Маас. В то же время он отметил, что США своим подходом к санкциям не позволяют сформировать «трансатлантическую стратегию противостояния России».

Германия готова разработать ответные меры, если Вашингтон не прекратит преследование проекта и занимающихся им компаний, среди которых есть и немецкие фирмы. Член фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре призвал к такому ответу.

«Мы имеем дело с элементами экономической войны, которую ведут США, которые недобросовестными способами пытаются продвинуть на рынке собственную энергетическую промышленность. Со стороны правительства ФРГ безответственно допускать подобное», — подчеркнул парламентарий.