Залатать дыру: конфискованные деньги отдадут пенсионерам

Денежные средства, законность которых не будет доказана, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы уже находятся на этапе подготовки, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

Реклама

В данный момент в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки о том, что имущество, в отношении которого нет доказательств, подтверждающих приобретение на законные доходы, а также денежные средства в случае отсутствия подтверждения законности их получения могут быть конфискованы в установленных случаях, рассказали в пресс-службе ведомства.

Законопроект уже внесен в правительство. Предполагается, что новые нормы могут вступить в силу в конце 2020 года.

В настоящее время в пользу государства может быть изъято только имущество, если оно приобретено на неподтвержденные доходы. При этом в прошлом году Конституционный суд уточнил, что конфисковать его могут у любых лиц, а не только у чиновников и их семей, которые попадают под действие закона о контроле за расходами госслужащих.

Кто именно будет осуществлять проверки законности получения денежных средств в рамках новых поправок, а также какова будет минимальная сумма, в которой могут усомниться контролирующие органы, в Минфине пока не объясняют.

Инициативу Минфина готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Это связано с падением доходов Пенсионного фонда и с его многомиллиардным дефицитом средств. Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что такой подход может явиться одним из способов укрепления Пенсионного фонда. Однако это свидетельствует о неработающей в стране накопительной страховой системе, заявил он «Известиям».

«Мы вносили поправки, чтобы такие средства направлялись целевым способом на рост пенсий, а не просто размывались в общем бюджете, и экономили ежегодный размер трансферта ПФР из федерального бюджета. Но на наш законопроект правительство дало отрицательное заключение», — рассказал изданию зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Однако, по его предположению, этот законопроект также может напугать крупный бизнес, который, вероятно, станет выводить деньги из России.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов объяснил «Известиям», что законопроект представляет собой смешение двух разных проблем — коррупционных доходов и нехватки средств в ПРФ, — и каждую из них нужно решать по отдельности. По его мнению, фонд нельзя наполнить этими деньгами.

В этом году в ПФР впервые поступили деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, приобретение на законные доходы которого не было доказано. Так, с января эта сумма составила 21,4 млрд рублей, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года.

Накануне в Министерстве труда и социальной защиты России неработающим пенсионерам пообещали обеспечить опережающий инфляцию рост пенсий до 2024 года.

В Минтруде пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, а с 1 января 2024 года — на 5,5 %, и именно таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий, объяснили в Минтруде.

В министерстве также отметили, что после 2024 гола выплаты будут меняться в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда России. Согласно текущим расчетам, страховые пенсии и дальше будут индексироваться выше уровня инфляции.

В пресс-службе ведомства также добавили, что после 2024 года пенсии будут увеличиваться в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — отметили в министерстве.

О повышении пенсий говорится и в указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Глава государства поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» является одним из целевых показателей в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.