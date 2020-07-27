Защитный актив: можно ли успеть заработать на золоте

В понедельник, 27 июля, золото установило исторический рекорд на бирже, подорожав до $1937 за тройскую унцию (31,1 грамма). Для сравнения, месяц назад оно стоило только $1789.

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Вместе с драгоценным металлом активно дорожают акции золотодобывающих компаний. Так,

ценные бумаги отечественной «Полюс Золото» достигли исторического максимума на уровне 16775 рублей за единицу, подорожав за неделю почти на 26% и 125% за последние полгода. Схожая динамика и у золотодобытчика Petropavlovsk: за неделю акции компании взлетели почти на 46%.

Положительную, хотя и более сдержанную динамику показывает и торгуемый на Мосбирже фонд FinEx Золото, держателем акций которого выступает Национальный Расчетный Депозитарий (НРД). За неделю его акции подорожали до 950 рублей – на 7%. А за последние полгода суммарный рост составил 42%.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитики выразили схожее мнение: такой стремительный рост котировок происходит в первую очередь из-за того, что мировые инвесторы боятся усугубления экономического кризиса на фоне продолжающейся пандемии. Из-за этого они перекладываются в золото, которое до сих пор остается классическим защитным активом.

«Драгметалл – главный защитный актив во время кризиса, и потому, чем больше усиливаются негативные тенденции в мировой экономике, тем больше инвесторы покупают золотые слитки и акции золотодобывающих компаний», – считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Другие аналитики считают, что

причина такого массового бегства инвесторов в золото – снижение реальных процентных ставок, которое сейчас происходит в крупнейших мировых экономиках.

Например, в США еще в марте ключевая ставка была снижена до 0,25%, из-за чего инфляция подскочила с 2 до 3%, напоминает директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев.

«Реальная процентная ставка — это условно безрисковая доходность за вычетом инфляции. В условиях смягчения монетарных политик мировых центробанков реальные ставки ушли на отрицательную территорию, что традиционно выступает мощным драйвером для котировок драгметалла», – рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев.

В «Фридом Финанс» считают, что определенное давление на инвесторов несет в себе и обострение противоречий между США и Китаем. При этом индекс доллара продолжает неуклонно снижаться с середины марта, а учитывая, что золото принято оценивать в долларах, падение котировок американской валюты дополнительно поддерживает тренд к росту золотых котировок, напоминает аналитик инвесткомпании Елена Беляева.

Что будет дальше

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что

в ближайшее время высока вероятность того, что золотые котировки будут расти и дальше. Причем если вторая волна коронавируса действительно случится, то это может еще сильнее подстегнуть биржевые цены.

«За полгода приток клиентских средств в покупающие золото ETF превысил $40 млрд, а запасы физического металла на их балансах достигли 3,6 тыс тонн, что больше объема, который держат в резервах Россия и Китай: 2,3 и 1,9 тыс тонн соответственно», – заметил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Техническая картина показывает, что при сохранении этих трендов золото может взять уровень в $2000, считает его коллега из ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Дмитрий Пучкарев из «БКС Брокер» тоже считает, что уже в ближайший месяц этот уровень вполне достижим для желтого металла.

Артем Деев из AMarkets считает, что

даже уровень в $2000 – не предел, и до конца августа золото может быть еще дороже.

А Елена Беляева из «Фридом Финанс» подошла к прогнозу более сдержанно: по ее мнению, драгметалл к концу последнего месяца лета будет стоит все же меньше $2000.

При этом все опрошенные «Газетой.Ru» аналитики скептически отнеслись к недавнему прогнозу Bank of America (BofA), представители которого заявили, что в ближайшие полтора года золото и вовсе подорожает до $3000.

Елена Беляева сочла более реальным скорее уровень в $2500, а Виталий Кирпичев из TradingView сказал, что прогноз BofA сбудется, только если в США сохранится восходящий инфляционный тренд, а ключевая ставка будет нулевой или отрицательной.

Стоит ли вкладывать

Учитывая, что золото уже и так сильно выросло в цене,

в выигрыше в основном оказались те инвесторы, кто купил акции золотодобывающих компаний или торгуемые на бирже «золотые» фонды (ETF) еще несколько недель или месяцев назад.

Впрочем, некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков считают, что возможность заработать на росте котировок остается и сейчас.

«Акции золотодобывающих компаний в текущей ситуации – это хорошее вложение, так как дивидендность их будет расти. Но ажиотажный спрос на драгметалл может со временем создать пузырь на рынке золота, поэтому главным станет понимание момента, когда стоит выйти из таких активов», – предупреждает Артем Деев из AMarkets.

Дмитрий Пучкарев из «БКС Брокер» назвал акции российских золотодобытчиков в целом перегретыми, то есть, по текущим ценам покупать их не очень комфортно. Но при этом, отметил аналитик, нужно понимать, что рост котировок обусловлен фундаментальными причинами. Поэтому вероятность сильной коррекции цен без снижения золотых котировок в целом довольно низкая. По мнению аналитика, если инвестор верит в дальнейший рост цен на желтый металл, ему могут быть интересны акции «Полюса» и Petropavlovsk.

Елена Беляева из «Фридом Финанс» сказала, что

перегретость акций никогда не была гарантией остановки роста цен, но сейчас в покупках инвесторами ценных бумаг золотодобытчиков явно прослеживается эмоциональная составляющая. Поэтому их коррекция, по мнению аналитика, произойдет в ближайший месяц.

«Рост цен на золото, похоже, уже вступил в последнюю, «истерическую» фазу. В текущий момент сложно давать какие-то рекомендации. Для инвестирования в золото нужно подбирать более спокойный и предсказуемый момент, который вполне может появиться в ближайшие пару месяцев», – пояснила Елена Беляева.

Еще один вариант для тех, кто готов рискнуть ради заработка на золотых котировках – упомянутые золотые ETF. Виталий Кирпичев из TradingView отметил, что они привязаны именно к золотым котировкам, а не к акциям добывающих драгоценный металл компаний. Поэтому те, кто покупают золотые ETF ограничены от рисков, связанных с такими компаниями.