30-летний спор в ВТО: Россия выиграла тяжбу с ЕС

Третейская группа Всемирной торговой организации вынесла решение в пользу России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов и поручила ЕС скорректировать свою торговую политику.

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Так, арбитры ВТО признали перечащей нормам организации практику ЕС, при которой в антидемпинговых расследованиях не учитываются затраты российских предприятий на покупку сырья.

«Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта. Он основан на предположении о якобы нерыночном характере ценообразования в нашей стране, в частности, на газ. Это привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб», — говорится в сообщении Министерства экономического развития РФ.

Помимо этого, третейская инстанция постановила, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием «энергокорректировок» также не соответствует правилам деятельности ЕС, чем также поддержала позицию Москвы.

«Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение.

Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», — сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В апреле нынешнего года ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи на российский нитрат аммония, а также обязала исключить компанию «ЕвроХим» из-под действия антидемпинговых мер.

Как сообщало Минэкономразвития, в 2015 году Москва начала оспаривать антидемпинговые пошлины Киева на российский нитрат аммония, рассчитанные с применением методики «энергокорректировок». В итоге третейский орган ВТО постановил, что украинская торгово-экономическая политика нарушает правила ВТО.

«Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров», — говорилось в сообщении ведомства.

Месяцем ранее ВТО в двух пунктах удовлетворила апелляцию Киева по поводу падения объемов ввоза в Россию с Украины железнодорожной продукции. При этом ВТО признала, что сокращение импорта было вызвано экономической ситуацией, а не нарушениями российской стороны.

Жалоба касалась якобы ограничений на импорт в Россию вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов.

«Апелляционный орган при этом полностью подтвердил выводы третейской группы об отсутствии каких-либо систематических нарушений правил соглашения ВТО о технических барьерах в торговле со стороны РФ», — указывало Минэкономразвития РФ.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что таким поведением Киев не поможет себе, а только ухудшит отношения с одним из главных торгово-экономических партнеров — Россией.

Чуть ранее «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в котором обвинили Россию в антиконкурентных действиях при поставках дизельного топлива и сжиженного газа.

Так, российским компаниям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов. Это происходит через возврат акцизов и, по словам истца, нарушает нормы Всемирной торговой организации.

Борьба между государствами за свои бизнес-интересы в ближайшем будущем не утихнет, заявил в июле нынешнего года президент России Владимир Путин.

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — приводит слова политика РБК.

Пандемия COVID-19 усилила деглобализацию и несет в себе огромные препятствия для будущего экономического роста, следует из доклада Saxo Bank. В нем эксперты приводят оценки того, как пандемия коронавируса повлияла на экономику и политику.

В последние три десятилетия, после окончания «холодной войны» и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным за счет технического прогресса и экономической глобализации, утверждают они. Но теперь это не так.