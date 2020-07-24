Удар по депозитам: Мосбиржа открыла путь к западным стартапам

На этой неделе Мосбиржа открыла торги уникальным для российского рынка биржевым инструментом — паями ЗПИФ «Фонд первичных размещений», разработанного управляющей компанией «Восток-Запад». Суть нового фонда заключается в том, что в его основе лежат инвестиции в избранные иностранные акции и депозитарные расписки компаний, совершающих первое публичное размещение своих ценных бумаг на бирже — IPO.

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Паи нового фонда сразу заинтересовали российских частных инвесторов: в первый день торгов,

в четверг, 23 июня, объем купли-продажи паев этого фонда составил 154 млн рублей — больше, чем у расписок Qiwi и «Ленты»,

рассказал «Газете.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» аналитики с любопытством отнеслись к новому ЗПИФу: раньше на отечественной бирже не было подобных инструментов, а для того, чтобы вложиться в размещение ценных бумаг западных публичных компаний, нужны были средства, которые есть далеко не у каждого.

«Входной порог» для самостоятельного инвестирования на иностранных биржах обычно очень высокий для рядового российского инвестора и может составлять от $10 тыс., а где-то и не менее $100 тыс», — объяснила «Газете.Ru» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев увидел в новом инструменте возможность для инвестирования со стороны широкого круга частных владельцев брокерских счетов. Во-первых,

стоимость пая на данный момент составляет менее тысячи рублей, а во-вторых, учитывая очередное снижение ключевой ставки Банком России до 4,25%, расширение выбора инструментов для инвестирования на Мосбирже станет дополнительным поводом уйти на рынок ценных бумаг для тех, кого не устраивают ставки по банковским депозитам.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Росгосстрах-банка» и НАФИ писала, что около 30% россиян готовы забрать свои вклады из банков, если ставки по депозитам продолжат снижаться. В третьей декаде июля, по данным ЦБ, среди топ-10 крупнейших по объему привлечения российских банков средняя максимальная ставка составила 4,63%. И после снижения ключевой ставки ЦБ она продолжит сокращаться, уверены собеседники «Газеты.Ru». Так, Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» считает, что к концу года ставка по депозитам, вероятнее всего, составит порядка 3,5%.

Плюсы и минусы

Как и у любого биржевого инструмента,

новые ЗПИФы имеют ряд плюсов и минусов. С одной стороны, они могут принести гораздо более высокую доходность, чем классические инструменты вроде тех же банковских депозитов. С другой стороны, эту самую доходность частному инвестору никто не гарантирует.

То, что новый фонд достаточно перспективен и относительно безопасен даже для начинающих инвесторов, подтверждается действиями Банка России в его отношении: регулятор разрешил приобретать эти паи не только профессионалам, но и неквалифицированным инвесторам. А значит, их может купить даже владелец индивидуального инвестсчета (ИИС).

«Аналогами российских ПИФ на зарубежных торговых площадках являются, например, ETF. Впрочем, эти фонды — более гибкий инструмент, имеющий ряд преимуществ. Биржевые фонды, специализирующиеся на участии в IPO, предпочитают копировать один из существующих индексов первичных размещений. Подобные ETF доступны только для квалифицированных российских инвесторов», — уточняет Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

Риски у такого фонда, впрочем, тоже есть. Первый и самый очевидный состоит в том, что российский инвестор вкладывает в него свои деньги в рублях, хотя сами западные компании, выходящие на IPO, привлекают средства в валюте.

А значит, при резком укреплении рубля часть доходности будет съедена курсовой разницей.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики в целом согласились, что этот риск весьма существенен. Но в этом смысле есть и своего рода противовесы.

«Для российского инвестора это некоторый курсовой риск, но обычно внутри паевого фонда риски максимально сбалансированы», — считает Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

Артем Деев из AMarkets тоже не видит в этом особых проблем. Эксперт сказал, что

в будущем планируется размещение этого фонда на Санкт-Петербургской бирже, а это значит, что у потенциального инвестора появится возможность выбирать стратегию: вкладываться в новый фонд в рублях или в долларах США.

Второй довольно значимый риск, связанный с новым фондом, в целом касается любых других инвестиций на бирже (пожалуй, кроме государственных долговых облигаций). Это макроэкономическая ситуация в мире в целом.

«Вероятно, в перспективе полугода рынок первичных размещений на Западе будет очень тихим. Этап восстановления глобальной экономики далеко не лучшее время для выхода на биржу, в компаниях это отлично понимают, — рассказала Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари». — Поэтому если ситуация не является форс-мажором и привлечение средств через IPO для бизнеса не носит жизненно важного характера, оно будет отложено до лучших времен».

Фактически это означает, что для инвесторов, которые ищут на бирже моментальной прибыли, этот фонд будет не так интересен сейчас. Но тем из них, кто готов подождать какое-то время и верит в то, что мировая экономика все же восстановится, а за ней на западных рынках появятся новые стартапы, готовые выйти на биржу со своими ценными бумагами, стоит иметь в виду новый фонд.