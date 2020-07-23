Принцип взаимности: как будут открываться российские границы

Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Как известно, контакты сейчас осуществляются, но пока решений не принималось», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что пока правительство не делало никаких заявлений на этот счет. «Именно правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами», — подчеркнул Песков.

Ранее в Китае сообщили, что поддерживают связь с Россией о возобновлении авиасообщения. «Недавно Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) связалось с авиационными властями Китая, чтобы уведомить о том, что Россия с 15 июля будет постепенно снимать ограничения на международные пассажирские перевозки. В настоящее время китайская сторона находится в контакте с российской по этому вопросу», — отметили в МИД КНР в комментарии «РИА Новости».

Во внешнеполитическом ведомстве Китая подчеркнули, что власти страны готовы сотрудничать с Россией «при условии обеспечения безопасности, мер профилактики и контроля, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению полетов, а также чтобы создать более удобные условия для передвижения людей, для восстановления работы и производства обеих сторон».

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение составили лишь некоторые виды рейсов. В частности, те, которые занимаются вывозом россиян из-за границы, а иностранцев — из России. Российские власти неоднократно заявляли, что открытие границ напрямую зависит от эпидемиологической ситуации как в стране, так и в мире.

На прошлой неделе глава Минздрава России Михаил Мурашко выступил за возобновление международного авиасообщения, но если будут соблюдаться необходимые меры защиты от распространения коронавируса. Он отметил, что среди самых важных ограничений — обязательное тестирование на наличие вируса и соблюдение социального дистанцирования.

Как сообщала в свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова, восстановление авиасообщения предполагает несколько этапов с учетом ситуации с коронавирусом в каждой из стран.

По ее словам, можно возобновлять авиасообщение с теми государствами, где заболеваемость инфекцией составляет не более 40 случаев на 100 тыс. граждан. Кроме того, суточный прирост в среднем не должен превышать 1%.

На первом этапе возобновления рейсов полеты могут разрешить из шести городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, писала газета «Известия» со ссылкой на собственные источники. Города выбирались по географическому принципу. Один аэропорт на макрорегион. В Москве возможность осуществлять международные рейсы получат все три воздушных гавани.

Пока еще нет ясности с возможным возобновлением авиасообщения, но представители туриндустрии предлагают начать оформление виз желающим приехать в Россию иностранным гражданам еще до восстановления регулярных рейсов. С такой идеей выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Он направил соответствующие письма Голиковой, главе МИД РФ Сергею Лаврову. В них он просит поддержать инициативы турбизнеса, которые направлены на скорейшее возобновление въездного туризма.

«В обращениях отмечается, что летний сезон традиционно наиболее привлекателен для посещения иностранцами России. Каждый потерянный день будет негативно сказываться на финансовом состоянии принимающих компаний, а также лишит экономику страны дополнительных средств», — сообщили в пресс-службе РСТ.