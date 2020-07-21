Край без помидоров: чем помогут аграриям Дальнего Востока

До 23 июля Минсельхоз и Минвостокразвития должны определиться, как эффективнее поддержать дальневосточный агпропром. Оба министерства должны предоставить к этой дате согласованные предложения о размере и форматах господдержки, рассказали «Газете.Ru» в аппарате вице-премьера и куратора АПК Виктории Абрамченко.

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Итогом этих усилий должно стать обеспечение дальневосточников тем, чего всегда не хватает у них на столах — помидорами, огурцами, кабачками, перцами, картофелем, зеленью.

При этом Минсельхоз уже разработал программу, которая позволят к 2025 году увеличить производство овощей открытого грунта на 66 тыс. тонн.

Но Минвостокразвития считает, что планы коллег из Минсельхоза не полностью учитывают потребности округа в овощной продукции. В господдержке нуждаются и те, кто строит теплицы. Министерство выбрало 16 инвестпроектов по выращиванию овощей в защищенном грунте, предложенных дальневосточными регионами — Бурятией, Якутией, Забайкальским, Камчатским и Хабаровским краями, Магаданской областью, Еврейской автономную областью и Чукоткой. Осталось определиться с размером госинвестиций.

Китай накормит, если не будет пандемии

В прошлом году в девяти регионах Дальнего Востока в защищенном грунте, то есть в теплицах, было произведено 24,2 тыс. тонн овощей (помидоров, огурцов, зелени т. п.). Это всего лишь одна пятая часть от необходимого объема тепличных овощей, подсчитали в «Национальном союзе производителей плодов и овощей».

В открытом грунте было произведено 111 тыс. тонн овощей. Это немногим более трети от потребности.

Импорт овощной продукции (из Китая, Турции, Азербайджана, Египта) в 2019 году составил 182 тыс. тонн.

«Своего урожая овощей, собранного осенью, едва хватает до новогоднего праздника. Далее овощная продукция в магазинах только импортная или завезенная из Сибири и из центральных областей России», — поясняет директор «КО «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков.

По данным союза, на территории ДФО действует 14 промышленных тепличных предприятий общей площадью 38,7 га с ежегодными производственными мощностями 15,5 тыс. тонн. При этом строится еще 12 тепличных комплексов. После ввода их в эксплуатацию можно будут производить 64 тыс. тонн овощей. Глушков считает, что такого количества овощей недостаточно, чтобы на прилавках круглый год была продукция по адекватным ценам.

«Нельзя сказать, что Россия, как говорили в СССР, остается «страной вечно зеленых помидоров». Все-таки сейчас проблема медленно, но решается. По обеспечению свининой и мясом птицы проблема почти решена. Цены на огурцы стали в межсезонье немного ниже. Сейчас в приоритете у властей поддержка молочной отрасли, а до картофеля и помидор руки пока не доходят», — говорит Глушков.

В 2015-2018 годах в РФ действовала госпрограмма по поддержке овощной отрасли. Она предусматривала компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов — на сумму 12,6 млрд рублей. Это на все тепличное хозяйство РФ. Из этих средств дальневосточный бизнес смог освоить только 188 млн руб., менее 2%.

Этими субсидиями в целом по России воспользовались агрокомпании, реализующие сейчас 77 проектов строительства теплиц.

Но в регионах Дальнего Востока субсидии были взяты только на три проекта. Глушков считает, что бизнес не смог воспользоваться этими субсидиями, потому что не увидел в них реальной господдержки, более или менее значимых преференций.

Размер возмещения расходов на теплицы на Дальнем Востоке должен быть выше, чем действовавшая ставка на остальной территории РФ, так как затраты здесь превышают аналогичные значения в других субъектах РФ из-за удаленности региона, дополнительных транспортных издержек. А если власти предоставляют кредиты, то условия кредитования должны быть смягчены.

Дорогая лампочка — дорогой помидор

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на это оценивается Глушковым в 3,6 млрд руб.

Для того чтобы дальневосточный бизнес был заинтересован в строительстве теплиц, необходимо также субсидирование 50% энергозатрат, включая газ и электроэнергию.

«Теплицы относятся к крайне энергоемким производствам. А рост тарифов за 5 лет на газ составил 25%, на электричество — 31%», — говорит Глушков, добавляя, что доля энергозатрат в себестоимости сельхозпродукции защищенного грунта уже превышает 50%.

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на это направление оценивается в 11 млрд руб. И наконец, есть нерешенная проблема хранилищ для овощей. Их не хватает, к тому же действующие архаичны, а строить новые опять же невыгодно.

В феврале-марте, когда Россия из-за коронавируса закрыла движение через пункты пропуска на границе с Китаем, стала очевидной уязвимость продовольственного рынка Дальнего Востока. Был зафиксирован скачок цен на продовольственные товары, в том числе на овощи. Овощи подорожали в 1,5-2 раза.

«Газета.Ru» изучила информацию о ценах на городских рынках Хабаровского края и Приморья. Выяснилось, что стоимость картофеля в июне-июле в этих регионах, кстати, не самых экстремальных с точки зрения климата и логистики, выше московских в 2-2,5 раза. Кило картошки — от 100-120 рублей, а в некоторых районах и по 350 рублей.

Поручение — вырастить овощи

В мае Владимир Путин провел совещание по поддержке аграрной отрасли и 7 июня дал правительству 15 поручений. Один из пунктов касается развития производства овощей в Дальневосточном федеральном округе. «Доклад — до 1 августа 2020 года. Ответственный — Мишустин М.В.», — говорится в поручении.

Господдержка подразумевает частичное возмещение затрат малому и среднему бизнесу на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия почв, возмещение затрат на семеноводство.

Из того, что предлагает «Плодоовощной союз», точно будет одобрена пролонгация действующих кредитов для строительства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Проект соответствующего постановления правительства готовится, пояснили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

«На фоне снижения поставок из Китая плодоовощной продукции в регионах Дальнего Востока мы наблюдали скачок цен на томаты и огурцы. Ситуация быстро стабилизировалась за счет оперативных мер по изменению логистики внутренних поставщиков и открытию беспрепятственного пути для транспорта азиатских партнеров. Там не менее, очевидно, что мы должны сфокусироваться на тех мерах поддержки, которые позволят инвестировать в проекты и сократить подобную зависимость», - поясняла ранее Абрамченко.

Отчасти понятно, почему власти не могут оперативно определиться с объемом и форматами господдержки АПК на Дальнем Востоке, говорят эксперты. Суровый климат подразумевает низкую отдачу на рубль госинвестиций. Хотя с учетом современных технологий выращивание овощей на Дальнем Востоке вполне возможно даже в открытом грунте.

«Хотя, конечно, использование теплиц представляется более надежным вариантом, к тому же позволяющим обеспечить население продукцией круглый год. Но тут другая проблема — теплицы, без сомнения, потребуют гораздо больших расходов из бюджета», — поясняет эксперт Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Что касается импорта, важно расширять географию поставок овощей. «Понятно, что на Дальнем Востоке выбор выгодных и экономически целесообразных торговых партнеров невелик, возможности диверсификации в этом плане ограничены, однако не все же должно сводиться к одному только Китаю», — отмечает эксперт.

По мнению специалистов, для обеспечения овощами жителей удаленных регионов не потребовалось бы закупать продукцию ни в Китае, ни в Турции или Азербайджане, если бы была налажена кооперация в рамках Евразийского экономического союза. Например, с Казахстаном и Киргизией. Единое экономическое пространство в рамках ЕАЭС существует с 2014 года, но помидоров и огурцов на столах потребителей в том же Хабаровском крае или Приморье больше не становится. Не говоря уже о ценах.