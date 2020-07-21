Шесть городов: откуда можно будет вылететь за границу

Первый этап возобновления авиасообщения с другими странами Россия начнет с шестью аэропортами, каждый из которых расположен в одном из макрорегионов страны. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на проект главы Росавиации Александра Нерадько, направленный в правительство РФ.

В Москве предлагается задействовать для первых вылетов за рубеж «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» – аэропорты московского авиаузла. Кроме того, власти хотят разрешить заграничные полеты из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Кроме того, сообщает газета со ссылкой на источник в крупном аэропортовом холдинге, на втором этапе снятия ограничений на заграничные полеты Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию в мире и каждые две недели направлять в правительство список стран, куда вылететь можно из любого международного российского аэропорта. Делать это санитарное ведомство будет вместе с Росавиацией и МИДом.

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Вице-премьер Татьяна Голикова ранее пояснила, что открывать полеты можно будет в те страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет не более 40 случаев на 100 тыс. населения, а среднесуточный прирост числа зараженных – не выше 1%.

Пока что по этим показателям подходят 13 стран – девять европейских государств (Британия, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия и Польша) и четыре азиатские страны – Вьетнам, Монголия, Шри-Ланка и Китайская народная республика (КНР).

Напомним, с 27 марта РФ приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами – из-за пандемии COVID-19. Исключение составили «вывозные» рейсы для остававшихся за границей граждан страны, а также грузовые, почтовые и прочие перелеты.

17 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений. Среди таковых глава Минздрава назвал обязательное тестирование всех пассажиров, а также соблюдение всеми участниками полетов социальной дистанции.

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», — пояснил чиновник.

При это в Ростуризме заявили «Газете.Ru», что планировать отпуск за рубежом пока рановато.

«Туристические компании пока что руководствуются теми рекомендациями, которые Роспотребнадзор выпустил еще 19 марта. Только после отмены данных рекомендаций можно будет говорить о каких-то новых путешествиях. Это также должно сопровождаться открытием посольств, международного авиасообщения и границ», — сообщил советник главы ведомства Дмитрий Горин.

За границей много где до сих пор действуют карантинные меры — и не все зарубежные государства разрешают въезд без справок об отрицательном тесте на COVID-19. Вполне можно «нарваться» и на двухнедельный карантин после въезда в страну.

Известно также, что более 30% россиян приняли решение отказаться от отпуска до конца текущего года, отдохнуть намерены чуть менее четверти жителей страны, говорится в результатах недавнего опроса ФОМ.

По данным исследования, в 2020 году взять отпуск планируют всего 24% жителей России. В свою очередь 36% респондентов заявили, что не планируют отдыхать до конца года, так как не работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком. Около 12% опрошенных заявили, что в текущем году работают без отпуска вообще, а 15% уже успели в этом году отдохнуть.

Граждане, твердо намеренные отдохнуть до конца года, будут делать это, скорее всего, в России – 28% поедут на Кубань, еще 13% жителей страны отправятся в Крым, а 12% хотят посетить Москву. Столица РФ не будет закрываться для приезжих, власти не видят причин ждать второй волны коронавируса COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин.