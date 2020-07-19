Зерно как гибридное оружие: в США боятся экспорта из России

Российские власти будут использовать потепление в Сибири для увеличения площадей для выращивания пшеницы, которая станет еще одним оружием в гибридном арсенале Москвы — к такому выводу пришло американское геополитическое аналитическое издание The National Interest.

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В заметке указывается, что Россия может использовать свой экспорт пшеницы или отказ от него для принуждения других стран к каким-либо политическим решениям.

«Россия зарекомендовала себя как опытный боец гибридной войны, использующий свои ресурсы, например, топливо, в качестве оружия. Учитывая творческое использование Россией своей ресурсной мощи, ее роль на мировых рынках пшеницы вызывает обеспокоенность», — говорится в материале.

В этой связи издание призвало мировое сообщество бороться с глобальным потеплением, а также заботиться о продовольственной безопасности каждой из стран, сокращая зависимость от российской пшеницы.

В Минсельхозе РФ сейчас прорабатывается вопрос о создании стабилизационного фонда зерна, который позволит обеспечить перерабатывающие предприятия страны необходимым объемом зерна для производства дешевого хлеба «в периоды нестабильности», рассказали ранее «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

«Как показал опыт 2020 года, необходимо иметь запас зерна для непредвиденных ситуаций, в первую очередь, для обеспечения зерном мукомольных предприятий во избежание резких скачков цен на один из основных социально значимых для населения товаров – хлеб», — заявили в ведомстве.

Впервые эту идею озвучил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в сельском хозяйстве в мае нынешнего года.

Тогда Зернин предложил перепрофилировать существующий интервенционный фонд в структуру, которая будет предлагать зерно только мукомольным предприятиям: сейчас его поддержкой могут воспользоваться представители животноводческой отрасли — для производства кормов.

В двух словах суть существующего интервенционного фонда довольно проста: он скупает излишки зерна у производителей, если их предложение превышает рыночный спрос, а в случае дефицита продает зерно на открытом рынке, сдерживая тем самым рост цен.

По всей видимости, резкий рост спроса в начале пандемии коронавируса привел к тому, что запасы зерна в этом фонде снизились до опасной отметки. По данным Минсельхоза на 4 июня, всего на торгах было реализовано 1,36 млн тонн зерна. Ранее «Российская газета» писала, что всего планируется продать около 1,5 млн тонн.

До начала интервенций со стороны фонда, стартовавших 13 апреля, в нем было чуть больше 1,75 млн тонн. Это значит, что сейчас в нем осталось не более 390 тонн зерна.

При этом одна только мукомольная отрасль, по статистике оператора интервенций – «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) –, в месяц потребляет почти в три раза больше, чем осталось в фонде: 1,1 млн тонн.

Чтобы избежать исчерпания фонда во время будущих возможных «периодов нестабильности», ОЗК вместе с Минсельхозом планирует сформировать запасы в размере 6 млн тонн в течение трех лет, рассказывал топ-менеджер компании Дмитрий Сергеев «Российской газете».

По прогнозам USDA, Россия в предстоящем сельскохозяйственном году может собрать 77 млн тонн пшеницы, 35 из которых смогут уйти на экспорт. По этой культуре страна в очередной раз займет первое место в мире: на втором окажется Евросоюз (28,5 млн тонн), на третьем — Канада (24,5 млн тонн).

Хорошие перспективы на зарубежном направлении в комментарии «Газете.Ru» подтвердили и в Российском экспортном центре (РЭЦ): «Спрос на российскую пшеницу достаточно стабилен и не особо подвержен ситуации с пандемией. В текущем году Россия сохранит лидерство по поставкам пшеницы и останется одним из крупнейших экспортеров зерновых в целом».

В общем зачете пока все не так хорошо, но у России есть шанс закрыть тройку лидеров по общему сбору пшеницы: на первом месте останется Китай (135 млн тонн), а на втором – Индия (103 млн тонн).

Вдобавок отечественные аграрии могут рассчитывать на сбор 39,4 млн тонн кормовых культур, среди которых кукуруза, овес, рожь, сорго и несколько других. По этой статье экспорт нашей страны в предстоящем году может составить до 8,2 млн тонн.

В Минсельхозе РФ тоже сделали оптимистичный прогноз по результатам нового аграрного года. Еще в конце апреля замглавы ведомства Джамбулат Хаутов подтвердил, что в этом году общий сбор зерновых культур составит 125,3 млн тонн.