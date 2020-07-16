«Арктический гектар»: как удержать людей на севере России

Минвостокразвития подготовило необходимые поправки в законодательство, позволяющее россиянам получить «арктический гектар». Текст поправок опубликован на regulation.gov.ru. Аналогичный механизм получения бесплатного гектара уже действует в регионах Дальнего Востока с 2016 года.

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«Дальневосточники берут землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий — соответствующие предложения поступили к нам из ряда регионов», - прокомментировал СМИ вице-премьер Юрий Трутнев.

В арктической зоне России сейчас проживает 2,5 млн человек, 90% из них живут в городах — в основном в Мурманске, Архангельске, Норильске. Границы этих городов ежегодно сужаются из-за оттока населения.

Бери где хочешь, только оставайся

Северяне бегут в центральные и южные регионы России. При этом считается, что базовая городская инфраструктура сохраняется и министерство предлагает интенсивнее использовать ее, предлагая опцию в виде бесплатного гектара.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара — на пять лет. Позднее участок можно будут оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Использовать землю будет можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказания услуг, в том числе туристических.

В первые шесть месяцев действия закона арктический гектар будут выдавать местным жителям, потом всем желающим россиянам. По гектару будут выдавать и соотечественникам, возвращающимся на ПМЖ из-за рубежа. Причем, арктический участок можно будут получить даже в городской черте, что невозможно по программе «дальневосточного гектара».

Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Претендовать на льды Арктики закон не разрешает.

По действующему законодательству, правом бесплатного получения земли под строительство жилья наделены многодетные семьи. Можно выбрать взамен участка денежную компенсацию.

Люди Арктике нужны

Очевидно, что «арктический гектар» — это попытка распространить на северные регионы Сибири, Урала и европейской части России идею о «дальневосточном гектаре», тем более что теперь в зону ответственности Минвостокразвития входит и Арктика, напоминает ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова. «Однако как в случае с Дальним Востоком, так и с Арктикой, возникает одна и та же проблема. Только земельного участка, пусть и бесплатного, недостаточно для того, чтобы открыть и вести собственный бизнес», — говорит Кононова.

Решение правительства выдавать бесплатно земельные участки в Арктике связано прежде всего с непрекращающимся еще с советских времен оттоком трудовых ресурсов из региона, считают эксперты. Отток продолжается, люди уезжают, а, между тем, они там нужны, поскольку правительство задумало реализацию масштабных программ по освоению огромных природных ресурсов Арктики, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

13 июля президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Арктике особого режима. Для бизнеса предоставляются налоговые льготы, в ряде регионов Арктики устанавливается режим свободной таможенной зоны.

«Будет ли спрос даже на бесплатные земельные участки, непонятно. С одной стороны, арктический регион выглядит интересным, например, с точки зрения перспектив рекреационного туризма. Как, например, в Исландии, сходной с российской Арктикой по климатическим условиям», — рассуждает Суверов.

Власти пытаются с помощью бесплатного гектара дать людям возможность развивать бизнес, и на том же Дальнем Востоке сейчас предлагается немало мер поддержки именно для малого бизнеса (гранты и субсидии для фермеров, льготные кредиты, отмечают эксперты. «Однако по данным самого Минвостокразвития, за все время работы программы «Дальневосточный гектар» господдержкой воспользовались 2,5 тысячи из 83,1 тысяч участников программы, или 3%», — уточняет Кононова.

Основная причина невостребованности «гектара» – в ограниченности или полном отсутствии инфраструктуры в непосредственной близости от полученных участков. Сами участники программы неоднократно жаловались на трудности с подведением электричества и других коммуникаций к участку. Льготные налоговые режимы эту ситуацию тоже разрешить не могут, отмечает Кононова.

Ждать потепления климата

Сложности с инфраструктурой – это проблема многих регионов, как дальневосточных, так и арктических. Среди субъектов РФ, относящихся к арктическим территориям, только в Мурманской области и Республике Карелия сложилась более или менее приемлемая ситуация с инфраструктурой (по рейтингу «Эксперт РА» эти регионы по состоянию инфраструктуры занимают соответственно 47 и 49 места из 85).

«В остальных регионах, относимых целиком или частично к арктическим территориям, ситуация гораздо сложнее. Например, Архангельская область занимает 69-е место в России по состоянию инфраструктуры, Красноярский край — 79-е, Якутия — 83-е, Ненецкий АО — 84-е место», — говорит Кононова.

По мнению эксперта, бесплатные земельные участки будут востребованы в основном теми, кто готов улучшить свои жилищные условия. Да и то, если у них получится решить проблему подвода коммуникаций.

При помощи «бесплатного гектара» власти, возможно, смогут немного снизить отток с российских окраин. Но выполнить стратегическую цель — привлечения населения «с большой земли» и эффективное развитие экономики — вряд ли получится, солидарны эксперты.

«Настоящая проблема — отсутствие работы (особенно в перспективе). Это делает бессмысленными любые попытки оживить такие депрессивные регионы, тем более арктические. Арктика и парадигма коммерческой эффективности несовместимы», — говорит ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Не все так плохо, возражает Суверов. Климатические аномалии, похоже, становятся реальностью, скоро и в Арктике зацветут сады и народ туда потянется добровольно. Запасной вариант – выделять бесплатные делянки не только на суше, но и прямо на льду Ледовитого океана, чтобы россияне могли промышлять рыбной ловлей.

Год назад, как сообщала «Газета.Ru», дальневосточный гектар оказался востребованным для 73 тысяч россиян. Уточнить данные за этот год не представилось возможным. Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике не смогли оперативно предоставить данные. По состоянию на 1 июля 2020 года в рамках реализации 119 закона (о бесплатном гектаре) предоставлено 63,19 тыс. земельных участков, уточнили в Счетной палате РФ.