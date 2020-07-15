«Сегодня никто не летит»: когда россияне поедут в Турцию

Турецкое министерство транспорта и инфраструктуры сообщило, что Москва и Анкара договорились о возобновлении авиасообщения между своими странами с 15 июля, пишет информагентство «Анадолу».

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Источник в минтрансе Турции сообщил РИА «Новости», что такое соглашение достигнуто, но пока нет точной даты. Тем временем ТАСС уточнил у своего источника в российских авиакомпаниях, что Минтранс России не уведомлял о возобновлении авиасообщения между Турцией и Россией. «Нам от Минтранса не поступала информация», — отметил он. При этом пока нет официальной информации ни от Минтранса РФ, ни от Росавиации.

Как рассказал в среду, 15 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, двумя днями ранее во время телефонного разговора главы России и Турции затронули тему восстановления авиасообщения между странами. Они отметили, что стоит начать переговоры по этому вопросу и поручили это соответствующим ведомствам.

Как отметил информированный источник в комментарии РИА «Новости.Крым», турецкое издание предоставило недостоверную информацию. «Мы ждем официальную позицию России. Минтранс и Росавиация пока они нам ничего не подтвердили, но сегодня никакие самолеты в Стамбул и Анталию не полетят. По сути, ничего не произошло, просто турецкая газета написала неправду. Минтранс РФ ранее не проводил переговоры с турецкими властями. Только после поручения президента России Владимира Путина этот процесс начнется», — отметил он.

Ранее компания Turkish Airlines, которая является основным турецким авиаперевозчиком, сообщила, что планирует с 1 августа совершать по 14 рейсов в неделю в Москву. Позднее, по заверению перевозчика, будут возобновлены полеты в регионы страны.

В пресс-службе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ранее сообщили «Невским новостям», что прежде чем авиакомпании попадут в расписание аэропорта, должно выйти «постановление об открытии сообщения с другими странами». После этого авиакомпании сами строят свое расписание и присылают телеграммы» в аэропорт. В документах говорится о том, что «они хотят организовать рейс».

Как сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, уже восемь стран готовы возобновить авиасообщение с Россией. В их числе оказались Турция, Мексика, Куба, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет, Арабские Эмираты. Ломидзе также заверила, что 16 июля станет известно, откроет ли свои границы для России Абхазия.

«В течении двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — добавила она.

Она предупредила, что для поездок в большинство из стран, желающих принять российских туристов, необходима справка об отсутствии коронавируса, сделанная за несколько часов до отправления.

При этом, исполнительный директор АТОР подчеркнула, что готовность государств принять туристов еще не означает, «что мы сможем туда долететь».

Ломидзе также добавила, что примерно 1,5 млн российских туристов зимой или весной заранее оплатили свой отдых, но не смогли воспользоваться путевками из-за пандемии коронавируса и закрытия государственных границ большинства стран.

«Большая часть, две трети из них — это люди, которые запланировали, оплатили полностью или частично отдых за рубежом», — сказала она во время выступления на пресс-конференции «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

В целом, ситуация, по ее оценке, находится в зависшем состоянии из-за того, что как путешественники, так и представители туристической индустрии ждут выхода постановления российского кабмина о продлении обязательств и о регламенте выплат тем туристам, которые заранее приобрели путевки, передает РИА «Новости».

О постепенном снятии ограничений на полеты за границу российскими властями с 15 июля российские власти ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая возможность появилась в связи с тем, что в России «уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции».

При этом она рассказала, что первые рейсы будут направлены в страны, где заболеваемость составляется не более 40 случаев на 100 тыс. граждан, а среднесуточный прирост числа новых случаев не превышает 1%. «И рассчитывается этот показатель, 40 на 100 тыс. населения, за 14 дней — то есть известный нам всем инкубационный период», — пояснила она.