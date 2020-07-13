За тягости и лишения: удаленщикам готовят компенсации

Минтруд поддержал выплату компенсаций за удаленку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Министерство труда и соцзащиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, благодаря которым сотрудники компаний, работающие в удаленном режиме, смогут получать от работодателя компенсации за соответствующие расходы. Например, это могут быть выплаты на электричество или выплаты за износ личного компьютера. «Газета.Ru» выясняла, какова вероятность того, что подобные компенсации станут популярны в России.

Госдума готовится к первому чтению по проекту внесения поправок в Трудовой кодекс, который, помимо прочего, позволит работающим на удаленке россиянам получать компенсации за соответствующие расходы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на эти поправки.

В качестве примера приводятся затраты, связанные с использованием личного оборудования, программно-технических средств, в том числе предназначенных для защиты информации. Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко рассказал «Известиям», что

соответствующие пункты смогут появляться в трудовых и коллективных договорах, а так же в локальных нормативных актах. При этом помимо амортизации оборудования, сотрудники смогут запрашивать возмещение трат на электроэнергию.

Есть в проекте поправок и новые нормы, которые оградят работающих на удаленке людей от «ночных звонков» своих работодателей. По этой части Минтруд в отзыве на поправки рекомендует авторам законопроекта уточнить, что такое «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Время пришло

В пояснительной записке к законопроекту указано, что отечественное законодательство не было готово к такому массовому переходу офисных сотрудников в онлайн: действующая статья ТК 49.1 сложна для практического применения.

В прошлом году только 30 тысяч человек в стране работали по трудовому договору о выполнении работы на дому с использованием интернета (по данным Росстата, приведенным в записке). А в период пандемии число тех, кто перешел на удаленку выросло до 5 млн человек.

Сами поправки не являются чем-то революционным, но их принятие должно привести правовые нормы в соответствие нынешними реалиями, сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Потому что в общем и целом есть понятие надомного труда, и оно уже закреплено в законе, хотя эти вещи писались под другие дела еще 20 лет назад, когда информационные технологии не были развиты как сейчас», – подчеркнул депутат.

Популярны не будут

Некоторые эксперты сомневаются, что возможность получения компенсаций за израсходованное на удаленке электричество, станет популярным пунктом в российских трудовых договорах, тем более, что сам закон не обязывает их платить, а только дает такую возможность.

«Практика выплаты компенсаций сотрудникам за использование ими в рабочих целях собственной техники, домашних компьютеров, а также за расход ими электроэнергии в рабочих целях у нас не распространена», – пояснила «Газете.Ru» старший бизнес-партнер по управлению персоналом «БКС Премьер» Елена Доронина.

Как пояснила «Газете.Ru» директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Services Жанна Волкова,

даже если работодатель будет объявлять своим будущим сотрудникам о намерении платить такие компенсации, для соискателей это вряд ли станет решающим фактором при трудоустройстве. «Все-таки для людей главное – доход, а не компенсации».

А председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе в беседе с РБК напомнил, что для того, чтобы правильно подсчитывать размер таких компенсаций, нужны счетчики, которые показывают расход отдельных источников энергии, но в России таких нет.

При этом электроэнергия в России не настолько дорогая, чтобы сотрудники массово обращались за компенсациями. Например, один из собеседников «Газеты.Ru», работающий на удаленке с начала марта и проживающий в Подмосковье, рассказал, что

за июнь суммарно заплатил за электричество 200 рублей. Так что, вероятно, такие компенсации, прописанные в трудовых договорах, заинтересуют только тех, чья удаленная работа в коммерческой компании предполагает круглосуточный майнинг биткоинов.

Еще одна проблема в том, как считать амортизацию личных компьютеров сотрудников. В разговоре с «Газетой.Ru» главный бухгалтер одной их столичных компаний объяснила, что человеку придется отчитаться о покупке личного компьютера с помощью кассового чека, даже если это произошло много лет назад. Но далеко не все держат их так долго.

Единственные удаленные сотрудники, для которых эта правовая норма может оказаться действительно значимой – те, для чьей работы нужны действительно мощные компьютеры, которые могут стоить по несколько сотен тысяч или даже миллионы рублей (например, рабочая станция Apple Mac Pro в одной из топовых комплектаций в России сейчас стоит больше 3 млн рублей).

Давно научились

При необходимости отследить активность сотрудников на удаленке, в том числе и сколько часов они фактически использовали для работы на личном компьютере, не так сложно. А значит, зная энергопотребление техники, которое обычно прописывается в технической документации, посчитать размер компенсации тоже не составляет особого труда.

В Ростелекоме «Газете.Ru» рассказали, что

из-за карантина компании пришлось перевести на удаленку 60 тыс. своих сотрудников, 45 тыс. из которых подключаются к корпоративной инфраструктуре одновременно. В работе сотрудники используют собственные программные продукты как Tionix Virtual Desktop.

По словам старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилла Меньшова, в этой платформе есть возможность активировать механизм отслеживания активности сотрудника по желанию заказчика, то есть – нанимателя.

Свои решения есть и у других российских компаний, критически зависимых от удаленки. Представители оператора «Билайн» рассказали «Газете.Ru», что реализуют проект удаленной работы BeeFREE еще с 2016 года, и сейчас более 90% сотрудников компании работают из дома. При этом

их эффективность отслеживается не через фактически проведенное за компьютером время, а через достижение поставленных целей. Это делается с помощью to-do листов, которые работники заполняют каждый день.

Сотрудники, которые используют личное оборудование, уже получают за него компенсации, а те, кто хочет работать на корпоративных рабочих станциях, могут просто оставить заявку и получить его в пользование.

Это касается не только IT- и телеком-компаний. Механизмы компенсации затрат уже сейчас реализованы во многих российских компаниях, где предполагается использование собственности сотрудников, подчеркнула Елена Доронина из «БКС Премьер».

«Часть затрат, к примеру, оплату мобильной связи, транспортные, представительские расходы работодатели нередко компенсируют», – рассказала Елена Доронина.