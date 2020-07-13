За тягости и лишения: удаленщикам готовят компенсации

Госдума готовится к первому чтению по проекту внесения поправок в Трудовой кодекс, который, помимо прочего, позволит работающим на удаленке россиянам получать компенсации за соответствующие расходы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства на эти поправки.

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В качестве примера приводятся затраты, связанные с использованием личного оборудования, программно-технических средств, в том числе предназначенных для защиты информации. Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко рассказал «Известиям», что

соответствующие пункты смогут появляться в трудовых и коллективных договорах, а так же в локальных нормативных актах. При этом помимо амортизации оборудования, сотрудники смогут запрашивать возмещение трат на электроэнергию.

Есть в проекте поправок и новые нормы, которые оградят работающих на удаленке людей от «ночных звонков» своих работодателей. По этой части Минтруд в отзыве на поправки рекомендует авторам законопроекта уточнить, что такое «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Время пришло

В пояснительной записке к законопроекту указано, что отечественное законодательство не было готово к такому массовому переходу офисных сотрудников в онлайн: действующая статья ТК 49.1 сложна для практического применения.

В прошлом году только 30 тысяч человек в стране работали по трудовому договору о выполнении работы на дому с использованием интернета (по данным Росстата, приведенным в записке). А в период пандемии число тех, кто перешел на удаленку выросло до 5 млн человек.

Сами поправки не являются чем-то революционным, но их принятие должно привести правовые нормы в соответствие нынешними реалиями, сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Потому что в общем и целом есть понятие надомного труда, и оно уже закреплено в законе, хотя эти вещи писались под другие дела еще 20 лет назад, когда информационные технологии не были развиты как сейчас», – подчеркнул депутат.

Популярны не будут

Некоторые эксперты сомневаются, что возможность получения компенсаций за израсходованное на удаленке электричество, станет популярным пунктом в российских трудовых договорах, тем более, что сам закон не обязывает их платить, а только дает такую возможность.

«Практика выплаты компенсаций сотрудникам за использование ими в рабочих целях собственной техники, домашних компьютеров, а также за расход ими электроэнергии в рабочих целях у нас не распространена», – пояснила «Газете.Ru» старший бизнес-партнер по управлению персоналом «БКС Премьер» Елена Доронина.

Как пояснила «Газете.Ru» директор по маркетингу кадрового агентства Kelly Services Жанна Волкова,

даже если работодатель будет объявлять своим будущим сотрудникам о намерении платить такие компенсации, для соискателей это вряд ли станет решающим фактором при трудоустройстве. «Все-таки для людей главное – доход, а не компенсации».

А председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный» Константин Трапаидзе в беседе с РБК напомнил, что для того, чтобы правильно подсчитывать размер таких компенсаций, нужны счетчики, которые показывают расход отдельных источников энергии, но в России таких нет.

При этом электроэнергия в России не настолько дорогая, чтобы сотрудники массово обращались за компенсациями. Например, один из собеседников «Газеты.Ru», работающий на удаленке с начала марта и проживающий в Подмосковье, рассказал, что

за июнь суммарно заплатил за электричество 200 рублей. Так что, вероятно, такие компенсации, прописанные в трудовых договорах, заинтересуют только тех, чья удаленная работа в коммерческой компании предполагает круглосуточный майнинг биткоинов.

Еще одна проблема в том, как считать амортизацию личных компьютеров сотрудников. В разговоре с «Газетой.Ru» главный бухгалтер одной их столичных компаний объяснила, что человеку придется отчитаться о покупке личного компьютера с помощью кассового чека, даже если это произошло много лет назад. Но далеко не все держат их так долго.

Единственные удаленные сотрудники, для которых эта правовая норма может оказаться действительно значимой – те, для чьей работы нужны действительно мощные компьютеры, которые могут стоить по несколько сотен тысяч или даже миллионы рублей (например, рабочая станция Apple Mac Pro в одной из топовых комплектаций в России сейчас стоит больше 3 млн рублей).

Давно научились

При необходимости отследить активность сотрудников на удаленке, в том числе и сколько часов они фактически использовали для работы на личном компьютере, не так сложно. А значит, зная энергопотребление техники, которое обычно прописывается в технической документации, посчитать размер компенсации тоже не составляет особого труда.

В Ростелекоме «Газете.Ru» рассказали, что

из-за карантина компании пришлось перевести на удаленку 60 тыс. своих сотрудников, 45 тыс. из которых подключаются к корпоративной инфраструктуре одновременно. В работе сотрудники используют собственные программные продукты как Tionix Virtual Desktop.

По словам старшего вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилла Меньшова, в этой платформе есть возможность активировать механизм отслеживания активности сотрудника по желанию заказчика, то есть – нанимателя.

Свои решения есть и у других российских компаний, критически зависимых от удаленки. Представители оператора «Билайн» рассказали «Газете.Ru», что реализуют проект удаленной работы BeeFREE еще с 2016 года, и сейчас более 90% сотрудников компании работают из дома. При этом

их эффективность отслеживается не через фактически проведенное за компьютером время, а через достижение поставленных целей. Это делается с помощью to-do листов, которые работники заполняют каждый день.

Сотрудники, которые используют личное оборудование, уже получают за него компенсации, а те, кто хочет работать на корпоративных рабочих станциях, могут просто оставить заявку и получить его в пользование.

Это касается не только IT- и телеком-компаний. Механизмы компенсации затрат уже сейчас реализованы во многих российских компаниях, где предполагается использование собственности сотрудников, подчеркнула Елена Доронина из «БКС Премьер».

«Часть затрат, к примеру, оплату мобильной связи, транспортные, представительские расходы работодатели нередко компенсируют», – рассказала Елена Доронина.