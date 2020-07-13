Осушить болото: что будет с нацпроектами

Президент Владимир Путин призвал правительство продолжить усилия «по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере». Но главное — актуализировать национальные проекты, заявил он на президентском Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Сами нацпроекты, принятые к реализации в 2018 году, остаются прежними. Это борьба с бедностью, безработицей, повышение продолжительности жизни и производительности труда, цифровизация, включая даже сферу ЖКХ, и рост ВВП темпами выше мировых. Но сроки реализации нацпроектов из-за коронакризиса нуждаются в продлении, считает Путин. «Несмотря на объективные текущее трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — предупредил правительство Путин.

По словам президента, для реализации намеченных целей сейчас необходимо эффективнее распределять возможности, маневрировать имеющимися средствами. То есть, пандемия и компенсационные выплаты бизнесу и гражданам, пострадавшим от коронавируса, снизили финансовые возможности бюджета, дал понять Путин.

«В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, — предложил Путин.

Переносить сроки реализации нацпроектов, конечно, не самый лучший вариант, но цель должна соответствовать реалиям, отметил Путин.

Болото посреди трассы к светлому будущему

В этой связи он привел пример масштабных инфраструктурных проектов, их строительство и модернизация ведется не одно десятилетие. Это «стройки века» — БАМ и Транссиб. Средства на них выделялись гигантские. На текущий год на модернизацию БАМа и Транссиба выделено более 60 млрд рублей. Но запланированные цели по этим объектам так и не реализованы в полном объеме, отметил Путин.

«По поводу инфраструктуры, понятно: есть дорога — есть деловая активность, нет — чистое поле или, наоборот, непроходимая тайга, ничего там не будет. Но некоторые вещи у нас откладываются из года в год», — констатировал Путин.

В ходе своего выступления Путин неоднократно призывал членов кабмина действовать активнее, решительнее по всем направлениям. От строительства жилья до цифровизации экономики, создавать гражданам и бизнесу комфортные условия для того, «чтобы страна была глобально конкурентоспособна».

«Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях», — подчеркнул он.

В итоге Путин поручил подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития «на период до 2030 года».

Участвующий в заседании премьер Михаил Мишустин пообещал увязать цели нацпроекта с трехлетним бюджетом. Его будут верстать осенью.

Но премьер предупредил, что из-за последствий коронавируса возникли новые ограничения, экономический рост замедлился, доходы консолидированного бюджета сократились.

Это придется учитывать и при составлении параметров бюджета и при корректировке нацпроектов до 2030 года.

Задача вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых, как и планировалось в 2018-м, вполне реализуема, отметил во время заседания первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правда, теперь рост темпами выше среднемировых, это всего лишь 3%, а не 5%, как было обозначено ранее.

По рассчетам Белоусова, на устойчивый рост в 3% и выше можно выйти в 2023 году или даже ранее.

Белоусов напомнил, что на основе роста 3% ВВП базируется «рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции». Безработицу тоже вполне реально снизить до уровня менее 5%, отметил первый вице-премьер.

Рост ВВП на один процент — это застой

Ранее, 11 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что иметь темпы роста ВВП в 3-5% — это реально для российской экономики. Но сделать это будет чрезвычайно сложно. Тем более, если сбудется прогноз, что в этом году российский ВВП обвалится на 5% и более. В этом случае средний рост российской экономики будет 1%, подсчитал Кудрин.

«Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли. Мы сейчас выросли к 1990 году всего на 30%», — сказал Кудрин, добавив, что ничего не делается для такого роста, реформы не идут.

«К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», - сказал Кудрин, выступая на 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 5,8% в 2020 году. Ранее прогнозировалось снижение на 5%, сообщается в докладе Global Economic Outlook от 29 июня.

Задача ускорения экономического роста в ближайшие годы труднореализуема на фоне низких цен на нефть, падения доходов населения и серьёзного роста государственного долга, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Кроме того, значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса находятся на грани выживания, в этой ситуации актуальнее вопрос не об ускорении экономического роста, а смягчении масштабов рецессии. В более отдаленной перспективе реализация нацпроектов, прежде всего, инвестиции в инфраструктуру, способны немного оживить экономику, хотя для России более актуален вопрос не номинальных темпов роста, а его качества», — говорит Суверов.

По словам эксперта,

властям проще озвучивать долгосрочные планы, вместе с тем людей больше волнует их ближайшее будущее, так как на длинном горизонте все может ещё десять раз поменяться и подвергнуться корректировке, что сейчас в очередной раз и произошло».

Планы по развитию экономики должны подробно прописываться на гораздо более длительные сроки, чем это принято сейчас у нас, возражает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Ждать еще 10 лет

«Но планы должны быть конкретные, а сейчас они настолько абстрактны и в тоже самое время не амбициозны, что ничего кроме справедливой критики вызвать не в состоянии. А, например, китайская экономическая программа, рассчитанная на 10 лет, выглядит настолько правдоподобно, что в США начали всерьез беспокоится за свой статус мирового лидера, как минимум, по части высоких технологий», — говорит Николаев.

Эксперт напоминает, что рост в 3% ВВП больше подходит развитым странам, которым сложно расти быстрее из-за прежних успехов. Тогда как развивающиеся страны способны показывать гораздо более высокие результаты.

Эффективно функционирующая система стратегического планирования должна предусматривать цели на разные сроки — и среднесрочные, и долгосрочные. Поэтому важнее взаимоувязка целей, поставленных на 2024 год с более отдаленными – на 2030 год, отмечает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Если же говорить именно о сдвиге целей с 2024, то это, конечно, значительно повлияет на всю систему ответственности органов власти. С одной стороны, понятно, с чем связана необходимость пересмотра сроков. Пандемию и рецессию было невозможно предсказать при постановке целей нацпроектов 2018 года, уточняет Заверский.

«С другой стороны, именно приверженность ранее поставленным целям могла бы стать мощным стимулом для ускорения реформ. При переносе сроков высока вероятность того, что и без того невысокие темпы еще больше замедлятся, а основные цели будут реализованы в конце обозначенного периода», — отмечает эксперт.