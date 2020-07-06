Наследие Обамы: «зеленые» сорвали крупнейший газовый проект в США

Два ключевых организатора проекта строительства нового газопровода на территории США – компании Dominion Energy и Duke Energy – отказались от идеи прокладки новой трубы из-за того, что пока шли судебные разбирательства с экологами, стоимость трубопровода Atlantic Coast Pipeline выросла с $4,5-5 до 8 млрд.

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«Несмотря на убедительную победу в Верховном суде — семь за, два против, — которая подтвердила жизнеспособность проекта и решения регуляторов, недавние события и ожидающиеся задержки создали неприемлемый уровень неопределенности для ACP», – указано в совместном заявлении двух компаний (цитата по «РИА Новости»).

Вину за случившееся официальный Вашингтон повесил на экологов. Сразу после того, как стало известно о закрытии проекта, министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что перспективный проект «убило хорошо финансируемое экологическое лобби обструкционистов»,

хотя экономическая выгода от проекта была очевидна: жители Северной Каролины и Виргинии получили бы доступ к дешевым поставкам природного газа из аппалачского региона.

Разочарование чиновников вполне объяснимо: несмотря на все усилия, они проиграли битву за крупнейший инфраструктурный проект «зеленым». Уже через десять дней после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента в январе 2017-го года, его администрация завершила перечень из 50 критически важных для страны инфраструктурных проектов, общая стоимость которых оценивалась в $137,5 млрд. Одним из этих проектов был и ACP.

С другой стороны,

победа «зеленых» нанесла удар и по репутации самого Дональда Трампа, который неоднократно публично заявлял о том, что одна из главных целей его президентства – создание новых рабочих мест для американцев.

Но срыв строительства нового газопровода, по словам того же министра Дэна Бруйетта, лишил жителей штатов, через которые должна была пройти труба, тысяч рабочих мест. Причем по версии организаторов проекта, создание нового трубопровода привело бы к появлению более 17 тыс рабочих мест непосредственно на стройплощадке трубопровода, еще более 2 тыс в иных областях, а местные налоговые поступления от ACP составляли бы порядка $28 млн в год.

Наследие Обамы

Перспектива строительства нового газопровода через Аппалачи обсуждалась в США еще в период второго президентского срока Барака Обамы. Официальное предложение было зарегистрировано в середине 2014-го года, после чего компании-разработчики приступили к подготовке всей необходимой документации и получению разрешений от регулирующих органов.

Изначально планировалось, что длина нового газопровода составит почти тысячу километров, и ежегодно по нему будет прокачиваться порядка 15,5 млрд кубометров газа. Для сравнения,

это немногим больше половины мощности одной нитки строящегося «Северного потока — 2». Сам газопровод должен был заработать в конце 2019-го года.

Однако претензии со стороны различных групп экологических активистов стали серьезным камнем преткновения. Противники строительства газопровода ссылались на все, что было возможно в сложившейся ситуации: начиная с того, что

газопровод пересекал земли, на которых проживает коренное население США (около 30 тыс индейцев на расстоянии одной мили от маршрута газопровода),

заканчивая тем, что разработчики проекта не учли, что часть Аппалачей, через которую он должен был пройти, склонна к оползням, и строительство трубы попросту опасно.

В результате одним из самых проблемных моментов стало то, что Апелляционный суд четвертого округа отменил разрешение, выданное Лесной службой США (USFS), позволявшее построить участок трубопровода длинной около 180 метров под Аппалачской тропой – популярным пешим туристическим маршрутом.

Впоследствии уже Верховный суд подтвердил, что разрешение было выдано на законных основаниях, но уже было поздно. Один из представителей Dominion Energy тогда признался, что из-за необходимости обойти все важные для окружающей среды места,

маршрут газопровода пришлось скорректировать более 300 раз, а его протяженность выросла на 400 км в сравнении с первоначальным проектом.

Экология на последнем месте

В наши дни экологи действительно очень сильно влияют на мировую энергетическую повестку, признал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru». Но говорить, что их протесты стали основной причиной отказа от этого проекта, было бы некорректно, уверен эксперт.

По словам Станислава Митраховича,

экологи часто используются в корпоративных войнах, чтобы надавить на политиков и вынудить их ускорить или закрыть тот или иной проект.

Поэтому причина отказа от ACP на самом деле в том, что за время, пока к строительство газопровода находилось на стадии подготовки, конъюнктура на мировом энергетическом рынке сильно изменилась.

«Вероятнее всего отмена этого и любых других инфраструктурных проектов сейчас связана с ценами на энергоносители, рухнувшими из-за коронавируса. Если бы цена на газ сейчас была другой и добыча топлива не находилась на грани рентабельности или ниже ее, проект бы никто не отменял», – пояснил эксперт.

В качестве похожего примера Станислав Митрахович привел историю со строительством нефтепровода Keystone XL, предназначенного в основном для транспортировки нефти из Канады на нефтеперерабатывающие заводы в США. Показательно, что

нефтепровод, первая часть которого была сдана еще в 2010-м году, тоже должен был пройти по территориям, на которых проживают индейцы, и экологи выступали против строительства.

Но его в итоге реализовали ввиду очевидной экономической выгоды: цены на нефть тогда были гораздо выше, чем сейчас.

«С «Силой Сибири – 2» сложилась похожая ситуация. Еще когда планировалось прокладывать новый газопровод в Китай через Алтай, проблемы его пагубного влияния на экологию тоже не раз затрагивались, – сказал Станислав Митрахович корреспонденту «Газеты.Ru». – Но если бы цены на газ были как десять лет назад – в районе $400 долларов за тысячу кубов, и было бы понятно, что Китаю этот газ необходим, проект был бы реализован».

Поэтому, считает эксперт, «Газпром» и передумал прокладывать газопровод через Алтай, и решил пойти по другому маршруту – через Монголию. Об этом в конце мая заявил глава корпорации Алексей Миллер, уточнив, что на данном этапе стартуют соответствующие проектно-изыскательские работы.

Еще одним следствием низких цен на природный газ стала вновь возникшая в официальной риторике газификация российских регионов:

если топливо его нельзя продать задорого иностранным покупателям, нужно увеличивать объемы реализации внутри страны, считает Митрахович.

«Поэтому сейчас появился новый мотив: не просто проложить новую трубу в Китай, но и с ее помощью провести газификацию регионов, где до сих пор электрогенерация в основном осуществляется за счет сжигания угля. В качестве примера можно привести тот же Красноярск, который утопает в смоге», – рассказал эксперт.

Напомним, что в начале этого года Владимир Путин поручил правительству и региональным властям совместно с «Газпромом» найти средства для бесплатного подключения россиян к газораспределительным сетям. Тогда же Путин поручил утвердить к 1 октября соответствующие обязательные стандарты и завершить поэтапную газификацию страны к 2024 и 2030 годам.