Водитель заплатит: ОСАГО подорожает еще на 10%

Центробанк предупредил в понедельник о грядущем расширение тарифного коридора «автогражданки». Проект указания ЦБ предполагает, что для легковых автомобилей физических лиц повышение тарифа составит 10%. Для общественного транспорта ситуация фактически не изменится, поскольку снижается на 5% только нижняя граница тарифного коридора, а верхняя остается прежней. Самое существенное повышение стоимости полиса ждет таксистов.

Реклама

«В связи с высокой аварийностью, значительной разницей между уровнем водителей и существенной недооцененностью тарифов наибольшее расширение коридора — на 30% вниз и вверх — предусмотрено для такси.

Более широкий коридор позволит эффективно воздействовать рублем на недисциплинированных таксистов и снижать тариф аккуратным водителям»,

— пообещал Центробанк .

На вопрос «Газеты.Ru» о причинах коррекции стоимости полиса в ЦБ сообщили, что изменение системы тарифов «позволит существенно снизить уровень кросс-финансирования тарифных сегментов в ОСАГО: когда хорошие водители фактически платят за плохих».

«С нашей точки зрения, тарифный коридор должен давать максимальные возможности для тех автовладельцев, которые несут минимальные риски, они должны получать максимальную скидку. С другой стороны, повышение гибкости тарифной политики, предусмотренное изменениями закона, позволит повысить премии для более рискованных водителей, справедливая премия для которых сейчас превышает верхнюю границу коридора», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор расширяет тарифный коридор регулярно, но считает, что это никакого повышения стоимости ОСАГО не вызывает. В доказательство ЦБ приводит данные страховщиков за 2019 год. Последние уверяют, что после расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% стоимость полисов ОСАГО упала на 4,8%. Однако, как писала в марте «Газета.Ru», в 2020 году страховщики начали повышать базовые тарифы (устанавливаются страховщиком в рамках коридора) задолго до падения рубля. Сейчас практически у всех крупных игроков рынка ставки максимально возможные — 4942 руб.

Таким образом с 1-го августа, когда новые поправки в ОСАГО вступят в силу,

минимальная ставка автогражданки составит 2471 руб., максимальная — 5436 руб., против нынешнего коридора — 2746-4942 руб.

Страховщики также уверяют, что повешение тарифного коридора не несет неприятности для водителей. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что 70% водителей имеют скидки в ОСАГО, соответственно им не будут повышать стоимость страховки, сообщает «Москва FM». Остальные 30% автомобилистов, со слов главы РСА, делятся так: 25% водителей, которые иногда нарушают ПДД, и им также не повысят ценник ОСГАО, а 5% злостных нарушителей ждут штрафные санкции.

Впрочем, не стоит надеяться на благородство страховщиков — тарифы повышаются для всех, а не только для нарушителей ПДД,

право решать, кто достоин получить скидку отдано на откуп страховщикам, считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Пусть никого не вводит в заблуждение расширение тарифного коридора вниз, он будет расти только вверх. Мы уже имеем неоднократный опыт подобных коррекций тарифного коридора: с 2015 года полисы подорожали практически в два раза и денег опять не хватило страховщикам. А куда же они делись? А они выводятся с рынка, как Юргенс сказал, «недобросовестными страховыми компаниями», а по-русски говоря, — воруются», — рассказал «Газете.Ru» Лысаков.

Депутат напоминает, что вся реформа так называемой либерализации ОСАГО затевалась под заявления страховщиков о масштабном мошенничестве граждан и адвокатов в сообществе с судами. Но, по словам Лысакова, анализ МВД, проведенный по просьбе президента Владимира Путина, показал, что число мошеннических выплат в ОСАГО не превышает 0,6% от всех сделок.

«А во всех остальных случаях это хищения, которые совершены либо топ-менеджментом самих страховых компаний, либо с их непосредственным участием.

Поэтому если в ведре дыра, то туда сколько не заливай воды, оно будет пустое», — резюмировал Лысаков.

В 2016 году взыскания, выплаты и штрафы по суду СК «Россгосстах» составляли 26,3 млрд руб., основная часть приходилась на ОСАГО. Лысаков напоминает, что тогда страховщики обвиняли в этих убытках автоюристов, а эту сумму транслировали на всех участников рынка. Однако проверка МВД выявила массовые хищения в компании. В «Росгосстрахе» «сверху донизу царило воровство», говорил Михаил Задоронов, управлявший санацией страховой компании после ее перехода под контроль ЦБ.

Коммерческие интересы страховщиков нельзя накладывать на социальный вид страхования, считает автомобильный юрист Сергей Ифанов.

«Совокупные доход страховщиков от ОСАГО составляет 1,4 трлн рублей. Примерно 50-60% в зависимости от компании идут на выплаты по ДТП, остальное остается у них. Чтобы было наглядно — на покупку новых автомобилей россияне ежегодно тратят около 2 трлн руб. То есть цифры сопоставимые. Но в одном случае речь о простой в разы переоцененной услуге, а в другом — о технологичном, многосоставным продукте», — рассказал Ифанов.