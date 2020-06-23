«Верните людям деньги»: как в Думе отреагировали на отчет ЦБ

В ходе пленарного заседания Госдумы глава Банка России Эльвира Набиуллина отчиталась о проделанной регулятором работе за прошлый год, но затронула и перспективы восстановления российской экономики после пандемии.

Реклама

Перспективы достаточно ожидаемые: Набиуллина отметила, что в этом году ВВП России неизбежно упадет – на 4,6%. Но, в целом, эти потери с высокой долей вероятности будут ниже, чем в других странах, и не такими тяжелыми, как по итогам кризиса 2007-2009 годов.

Еще в апреле эксперты МВФ прогнозировали, что сильнее всего кризис ударит по странам Евросоюза – общий спад ВВП в регионе составит около 7,5%. В США, по прогнозам организации, этот показатель составит 5,9%.

Глава ЦБ подчеркнула, что ресурсы для восстановления экономики России есть, и во многом экономический кризис в стране будет менее ощутимым благодаря стабильно низким инфляции и госдолгу, сбалансированному бюджету и бюджетному правилу, за счет которого снижается зависимость экономики от цен на нефть.

Суммарно все перечисленные факторы позволяют Банку России переходить к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП). Набиуллина напомнила, что в прошлую пятницу регулятор снизил ключевую ставку до 4,5% годовых – в прошлом июне этот показатель составлял 7,75%.

«У нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска инфляционной спирали: мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесцениванием зарплат и сбережений наших граждан»,

– пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ особенно подчеркнула способность банковской системы поддержать экономику. Эльвира Набиуллина уточнила, что финансовые организации накопили буфер капитала в 5,6 трлн рублей, что позволяет им компенсировать убытки от неплатежеспособных клиентов и реструктуризации старых долгов.

Всего банки реструктуризировали кредитов на 3 трлн рублей. В малом бизнесе из пострадавших секторов эта мера коснулась более трети всего кредитного портфеля.

О высокой ликвидности в банковском секторе говорят и итоги недавних аукционов репо, проведенных Банком России. 22 июня прошел первый аукцион длинных займов под 4,75% годовых сроком на один год. Как пишет «Коммерсантъ», объем заявок оказался символическим – всего 5,1 млрд рублей, хотя Банк России предлагал под этот аукцион 400 млрд. А по краткосрочным займам через репо, как и месяц назад, заявок не поступило вовсе.

Люди и бизнес

Еще одна важная мера, позволившая поддержать малый бизнес во время пандемии – с начала года на него распространилась система страхования, и сейчас страховой защитой полностью покрыты 89,5% счетов малого бизнеса.

Набиуллина привела и новые цифры по рынку ипотеки. В мае средняя ставка по этой финансовой услуге упала до 7,4%, причем примерно треть кредитов была выдана по льготной программе 6,5%.

Об этой программе дополнительно высказался глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предложив продлить ее на весь следующий год. Глава ЦБ уточнила, что в данный момент регулятор принимает решение о снижении коэффициентов риска по ипотеке: благодаря этому коммерческие банки смогут высвободить порядка 300 млрд рублей под новые кредиты.

Одним из главных достижений прошлого года в области повышения доступности финансовых услуг стало их значительное распространение на сельских территориях. За это время

число пунктов, где жители таких территорий могут получить базовые финансовые услуги, выросло на 35% – это 26 тыс. населенных пунктов.

Вместе с тем расширяется проект по снятию наличных на кассах магазинов. За прошлый год число точек, предоставляющих такую услугу выросло со 100 единиц до 4,2 тыс. Дальше этот проект может быть расширен услугами по пополнению банковских карт и переводу платежей.

Проблемы никуда не делись

Ряд вопросов вызвал серьезную дискуссию среди парламентариев. В частности, Игорь Дивинский из «Единой России» обратил внимание на то, что в своем отчете Банк России никак не коснулся проблемы кибермошенничества в банковском секторе.

Эльвира Набиуллина пообещала в следующий раз привести данные в годовом отчете, а так же привела текущие цифры. В прошлом году

число операций, проведенных без одобрения клиентов, составило 576 тыс. на общую сумму 6,4 млрд рублей.

В этом году за первые пять месяцев явно видна тенденция к их снижению – мошенники провели 165 тыс. таких операций на сумму 1,6 млрд. У физических лиц средний размер составил 10 тыс. рублей, у юридических – 152 тыс.

«Большая часть таких операций — при покупке товаров и услуг через интернет — около 50% случаев. Треть — это операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. И около 10% — операции с использованием банкоматов и pos-терминалов», – разъяснила глава ЦБ. Причем около 69% подобных операций совершаются посредством социальной инженерии – когда клиенты банков сами выдают мошенникам все необходимые им данные.

Максим Зайцев из ЛДПР поднял вопрос о повышении темпов производительности труда. По мнению депутата, сделать это невозможно без роста числа высококвалифицированных кадров.

Эльвира Набиуллина рассказала, что в качестве основной меры поддержки этой тенденции видит развитие рынка образовательных кредитов.

В конце мая Владимир Путин поручил правительству и ЦБ найти способ снизить ставку по таким займам до 3% против нынешних 8%.

Глава ЦБ пояснила, что такая услуга представляет для себя серьезные риски для банков, поскольку, в отличие от той же ипотеки, она не обеспечена залогом, а начало выплат предполагается уже после того, как заемщик получит образование. Что делать, если его отчислят на каком-то из курсов института, пока не ясно. Но в целом, по мнению Набиуллиной, все эти проблемы решаемы, а ЦБ и правительство обсуждают, как сделать такие кредиты доступнее.

С самым эмоциональным выступлением к главе ЦБ обратился Валерий Гартунг из «Справедливой России». Он напомнил, что

10 июля будет три года, как рухнул банк «Югра», но его вкладчики до сих пор не получили выплат в полном объеме.

«Не считая того, что было на счетах банка в тот момент, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам 0,24% за три года. Если такими темпами будут производиться расчеты, их потомки в 10-х поколениях не получат этих денег», – заявил парламентарий, предложив сначала выплатить все положенные вкладчикам деньги, а уже потом возвращать их в бюджет за счет собственников банка, в отношении которых сейчас идет судебное разбирательство.

Напомним, что

19 июня Арбитражный суд Москвы арестовал имущество 12 экс-руководителей банка и пяти организаций на сумму 77,7 млрд рублей.

Глава ЦБ в ответ на критику напомнила, что деньги из рухнувшего банка выводили его владельцы и менеджеры, а не сотрудники банковского надзора.

«Уровень защиты граждан определен законодательством – 1,4 млн – это не маленькая сумма. Мы начинали со 100 тысяч, а теперь это 25 средних зарплат. Эта сумма обеспечивается, и здесь выплаты идут без перебоев», – сказала Эльвира Набиуллина.

Что касается превышающих этих цифр сумм, глава ЦБ предложила рассмотреть этот вопрос в рамках законодательного процесса и решить, как можно расширить существующую систему.

В качестве аналогии Набиуллина привела недавнюю поправку к соответствующему закону, по которой некоторые виды вкладчиков (к примеру, не успевшие распределить полученное наследство или продавшие свою недвижимость) могут рассчитывать на компенсацию до 10 млн рублей. Законопроект был подписан президентом 25 мая.