Немного подрастут: В России проиндексируют страховые пенсии

В пятницу 26 июня на повестке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет рассмотрен проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ, разработанный министерством труда и социальной защиты. В нем указан вероятный размер повышения страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат на ближайшие три года.

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Так, неработающим пенсионерам планируется в 2021 году повысить страховые пенсии на 6,3%, через год — еще на 5,9%, а в 2023 году — на 5,6%. Как правило, страховые пенсии в России увеличиваются с 1 января каждого года. Фиксированная выплата к страховой пенсии с первого января 2021 года составит 6 044,48 рубля, в 2022 году — 6 401,10 рубля, в 2023 году — 6 759,56 рубля.

Всего в 2021 году число получателей страховых пенсий составит 40,24 миллиона человек.

В 2022 году их количество уже уменьшится до 40,15 миллиона, а в 2023 году и вовсе упадет до 39,68 миллиона граждан.

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. Фактически пенсия будет ежегодно увеличиваться всего лишь чуть более чем на тысячу рублей. При этом корректировка накопительной части и срочной пенсионной выплаты в эти три года не предусмотрены.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в России индексируются ежегодно с первого апреля. В будущем году они могут вырасти на 1,5%, еще через год — на 3,9%, а в 2023 году — на 3,7%. В среднем сумма подобных пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей; в 2022 году — 10 307 рублей; в 2023 году — 10 693 рубля.

«Расходы на ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы определены с учетом установления на 2021-2023 годы выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 тысяч рублей», — приводит издание выдержку из документа Минтруда.

С 1-го февраля ежемесячные финансовые компенсации отдельным категориям россиян и социальные пособия на погребение могут вырасти, учитывая индекс роста потребительских цен за предыдущий год — на 4% ежегодно.

Ранее стало известно, что

с первого июля 2020 года выплаты пенсионерам-опекунам и попечителям детей до 18 лет будут проиндексированы.

Это стало возможно благодаря соответствующему закону, который Госдума приняла в марте, позже его подписал президент Владимир Путин.

«Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей», — ранее высказался по этому поводу председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в свою очередь отметил, что пенсионеры-опекуны получали «заработную плату» в размере трех-четырех тысяч рублей, из-за этого их относили к работающих пенсионерам — соответственно выплаты для этой категории граждан не индексировались.

Всего ПФР перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты людям, принявшим на временное проживание граждан из организаций соцобслуживания, 1146 опекунам одобрены пособия, сообщила пресс-служба ведомства.

В Пенсионном фонде пообещали перепроверить и актуализировать реестр пенсионеров-опекунов, и до 24-го июня подготовить необходимые документы для почтовых и кредитных организаций. Суммарные затраты на корректировку выплат до конца 2020 года оценили в 720 миллионов рублей.