Научиться дышать: почему угольным ТЭЦ требуется замена

Уголь против воздуха

Один из целевых показателей национального проекта «Экология» — снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в наиболее загрязненных городах. В общей сложности до 2024 года на достижение целей нацпроекта планируется потратить 4041 млрд рублей, в том числе на программу «Чистый воздух» — 500,1 млрд рублей.

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Эксперты полагают, что существенную роль в решении текущих экологических проблем государства может сыграть замена устаревших угольных ТЭЦ (преимущественно сосредоточенных в Сибири и на Урале) на более современные газовые станции.

«Угольная генерация не зря считается одной из самых «грязных» для окружающей среды. При сжигании угля на ТЭЦ или в котельных выделяется множество вредных веществ в больших количествах. Это и оксид углерода, и оксид азота, и бензапирен, и диоксид серы, и диоксид азота. Кроме отравляющих воздух газов, в него выбрасывается большое количество твердых фракций – сажа и неорганическая пыль. Плюс – проблема утилизации или захоронения остающейся после сгорания угля золы», — говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев.

По его словам, газовая генерация в разы менее вредна для природы, при сжигании газа объемы выбросов гораздо меньше, хотя и здесь присутствует некоторое количество диоксида азота, оксида азота, диоксида серы и бензапирена. Но вдобавок газовая генерация эффективнее: операционные затраты на получение энергии от сжигания газа значительно ниже, чем от угля, поясняет эксперт.

Его точку зрения разделяет и заместитель директора группы «Корпоративные рейтинги», S&P Global Ratings Сергей Горин. По его словам, газовые электростанции считаются более экологичными, технологичными и энергоэффективными по сравнению с угольными, что предопределяет тренд в развитых странах на постепенное выведение последних из эксплуатации. Это особенно справедливо для старых блоков, построенных с применением предыдущих технологий, без внедрения современных систем «чистого угля».

Угольные электростанции, на которые сейчас приходится примерно треть мирового производства электроэнергии — один из основных источников выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ в глобальной электроэнергетике. Например, выбросы веществ, получающихся при выработке электроэнергии на старых угольных станциях, более радиоактивны, чем работа атомной электростанции со сравнимой выработкой, подчеркивает Горин.

Необходимость ухода от угольных ТЭЦ, по словам старшего аналитика «Фабрики инвестиционных идей» БКС Виталия Громадина, можно прекрасно проследить на примере Китая. Конечно, тенденция к переходу на более экологичные виды топлива таит в себе определенные препятствия, так как население северных регионов Китая слишком сильно зависит от добычи угля. Сейчас угольные электрогенерирующие мощности составляют примерно 60% от общих мощностей. Полноценный переход от угля заключается в трех фазах: запрет на строительство новых мощностей; уничтожение самых старых и загрязняющих экологию; по возможности сжигание угля только в часы пик потребления электроэнергии.

«Ситуация в Китае пусть и в гораздо меньших масштабах актуальна и для России. Главным топливом в России является именно природный газ с долей порядка 46%, так как производится локально. Китаю приходится наращивать импорт природного газа. Доля угля в электрогенерирующих мощностях в России около 18%. И все же, как и в Китае, для России актуален экономический эффект ухода от угля для отдельных регионов», — говорит эксперт.

Газ в каждый дом

Идея о замене угольных ТЭЦ на газовые сейчас имеет хорошие перспективы для реализации—в начале июня президент России Владимир Путин дал поручения по развитию газификации страны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства поручил правительству и местным органам власти при участии «Газпрома» обеспечить формирование источников финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств. Поэтапное завершение газификации страны, по словам Владимира Путина, должно быть завершено к 2024 году и к 2030 году.

Ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин уверен, что переоборудовать электростанцию, заменив вид используемого топлива, вполне возможно. Проще всего это сделать при замене самого энергоблока (сразу строить газовый взамен выбывающего угольного). Но можно переоборудовать и действующую электростанцию.

«Стоимость замены для электростанции точно не известна. Можно сказать, лишь то, что нужно подвести газ по трубопроводу, а дороговизна его проведения зависит от удаленности магистрали газопровода, а также потребуется замена котельного агрегата. Стоимость котельного агрегата составляет порядка 20-25% стоимости новой электростанции. Поэтому проект замены вполне может обойтись в 30% от стоимости новой газовой электростанции (новая газовая КЭС стоит около 1 млн. долл. за 1 МВт мощности, но есть еще мощности чисто тепловые у ТЭЦ и ГРЭС, которые используют только для отопления в холодное время года)», — отмечает эксперт.

По его словам, общая мощность угольных электростанций в России, по данным на 2006 год, составляла 60 ГВт — такие ТЭЦ расположены в основном в Сибири, на Урале и в замкнутых энергосистемах на Дальнем Востоке (у РАО ЭС Востока их примерно 8,2 ГВт). Во второй ценовой зоне (Сибирь от Урала до Дальнего Востока) их около 23 ГВт. Поэтому грубая оценка переоборудования угольных электростанций второй ценовой зоны составит от $7 млрд, если не ждать их естественного выбытия.

«Если же дожидаться естественного выбытия, то надо учесть, что строительство угольной электростанции обходится примерно на 25% дороже газовых в расчете на 1 МВт мощности, поэтому замена на газовые электростанции может оказаться даже дешевле, несмотря на затраты на подведение газопровода. Энергоблок строится с нуля за 2-4 года, поэтому переоборудование одного блока на существующей электростанции должно занимать не более 2-х лет», — делится расчетами Прокудин.

Вложения в будущее

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев поясняет, что в Сибири и на Дальнем Востоке традиционно велика доля именно угольной генерации. Основная проблема – в логистике. Уголь можно доставлять железнодорожным транспортом, а система железных дорог в стране развита сравнительно неплохо. Автомобильный транспорт решает проблему последних миль от станции до котельной. «А для бесперебойного обеспечения природным газом необходима развитая сеть магистральных трубопроводов. Построить протяженные и разветвленные сети газопроводов – большая задача. Ее поставили перед «Газпромом», и будем надеяться, он ее выполнит», — говорит Калачев.

Однако это не единственная проблема. В России, как поясняет эксперт, отсутствует собственное производство газовых турбин средней и большой мощности. Это достаточно сложные технологии, в мире вообще не так много стран, который вышли на уровень производства газовых турбин большой мощности, и потому такое оборудование приходится импортировать. Сейчас собственные проекты больших газовых турбин развивают «Ростех» и «Силовые машины». Если их проекты удастся успешно реализовать, это значительно облегчит задачу перевода угольной энергетики на газовое топливо.

Согласно оценкам Алексея Калачева, реализация отдельного проекта по переоборудованию старых угольных ТЭЦ может занять 3-5 лет и потребует инвестиций в пределах 10-15 млрд руб. Реализация всей программы потребует в десятки раз больше вложений и займет не менее 10 лет.

Сопоставимые оценки приводит и доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов, отмечая, что газификация некоторых регионов действительно инициатива более экологической направленности, нежели экономической.

«По объемам выброса вредных веществ в атмосферу предприятия теплоэнергетики занимают лидирующее место. Это около 30% от общего числа выбросов всех предприятий различных отраслей. И в первую очередь это именно угольные ТЭЦ. Однако, перевод угольных ТЭЦ на газ в Сибири – очень спорный проект. Взять, к примеру Красноярский край. С одной стороны, замена угля на газ позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе. Однако край характеризуется не самыми большими объемами потребления газа, в связи с чем вызывает вопросы экономическая привлекательность мероприятий по его газификации», — считает он.

По словам эксперта, комплексная газификация обойдется примерно в 200 млрд рублей, плюс потребуется около 18 млрд рублей для переоборудования городских ТЭЦ.

Доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Кукушкин полагает, что в нынешних условиях будет более эффективно сконцентрироваться на разработке технологических решений, таких, как, например, обогащение бурого угля или сокращение выбросов ТЭЦ от его сжигания. Однако заместитель директора группы «Корпоративные рейтинги», S&P Global Ratings Сергей Горин с ним не согласен.

«Строительство новой или даже модернизация старой угольной станции с применением технологий «чистого угля», что обеспечивает значительное снижение выбросов и большую экологичность, во-первых, достаточно дорого (и чаще дороже, чем газовая электростанция сравнимой мощности), а во-вторых, на выходе все равно получается традиционный источник электроэнергии с последующими возможными экологическими вопросами. В частности, в Европе начинаются дискуссии о потенциальном введении налога на импорт продукции из стран с высоким уровнем выбросов углекислого газа, что может сказаться на конкурентоспособности российского экспорта», — поясняет он.

Согласно расчетам эксперта, среднюю стоимость перехода типовой ТЭЦ в России на газ можно оценить в диапазоне 50-60 млрд рублей. К этому следует добавить стоимость строительства газопровода к станции – нужно смотреть на каждый конкретный проект, но это может быть еще порядка 5-10%, в зависимости от протяженности.