Госдума принимает поправки к Водному кодексу

Об этом заявил накануне «Газете.Ru» председатель думского комитета Евгений Москвичев.

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«Создана рабочая группа для обсуждения законопроекта, который вносит изменения в Водный кодекс и снимает ограничения на строительство складов минеральных удобрений в морских портах России», — отметил он.

По словам Москвичева, в нее вошли все заинтересованные лица, начиная от производителей и депутатов Государственной Думы и заканчивая экологами.

«И они сейчас будут вырабатывать решения», — заявил парламентарий.

«Там все заинтересованные службы, институты экологические, Минприроды, органы исполнительной власти, субъекты РФ, в которых будут строиться такие терминалы и склады, — рассказывает Москвичев. — Поэтому все надо взвесить».

С Москвичевым соглашается первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

Он возглавляет профильную рабочую группу по доработке законопроекта. «Мы собрали лучших специалистов: экологов, транспортников, министерства и ведомства», — говорит Ефимов.

«Нужно продавать нашу продукцию, рассмотреть все варианты, которые можно и нужно и возить, и защитить с точки зрения безопасности. Принятие решения по данному законопроекту в итоге поможет и промышленности, и транспорту», - считает первый зампредкомитета, отметив важность рассматриваемого документа.

Напомним, законопроект родился во исполнение реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и поручения президента Владимира Путина от мая 2018 года по переводу российского экспорта из портов Прибалтики в отечественные порты. Он направлен на снятие запрета на размещение специализированных хранилищ агрохимикатов в водоохранной зоне (для моря составляет 500 метров).

Территория морского порта Усть-Луга Ленинградской области или Мурманского морского торгового порта, как и многих других морских портов России, попадает в границы водоохранной 500-метровой зоны моря.

Без принятия вышеуказанного законопроекта не могут быть реализованы проекты строительства и реконструкции терминалов по перевалке минеральных удобрений в морских портах Мурманск, Усть-Луга, Туапсе.