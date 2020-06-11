Квартиры не дешевеют: коронакризис не снизил стоимость аренды

Компания «Авито» провела опрос среди россиян, которые арендуют жилье во время карантина. Как выяснилось, 55% респондентов обращались к собственникам жилья с просьбой о снижении арендной платы из-за падения реальных доходов или потери работы.

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Это были, в основном, люди старшей возрастной категории, проживающие в Центральном федеральном округе. При этом только 23% клиентов, в том числе и тем, кто ничего не просил, арендаторы сделали скидки. У 72% квартирантов ничего не изменилось по размеру оплаты жилья, и лишь 5% удалось договориться об альтернативных вариантах, говорится в исследовании.

«Арендаторы и собственники жилья старались с минимальными потерями пережить последствия коронакризиса»,

— рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

По его словам, снизить квартплату удавалось не всем, поэтому стороны рассматривали и другие варианты: меняли платежный график, вводили рассрочку, оплату из залога, исключали коммунальные платежи из итоговой стоимости или даже делали ремонт в квартире в счет арендных взносов, отметил он.

Риэлторы признают, что скидки на арендное жилье собственники делают неохотно, впрочем, выбор сейчас есть и наиболее смелые арендаторы своего добиваются.

«У меня, к примеру, девочка была недавно, она с подругой снимала однушку возле метро «Новослободская» за 50 тыс. руб., не считая коммуналки. Она пришла к хозяйке и попросила скинуть на время этих нерабочих дней 25 тыс. руб.

Ей отказали, в итоге я помогла снять за 35 тыс. руб. едва ли не в соседнем дворе — хорошая чистая однушка.

Бывшая хозяйка звонила, обещала скидку сделать, звала обратно, но поезд ушел», — рассказала «Газете.Ru» риэлтор Елена Шмелёва, предлагающая свои услуги через сайт частных объявлений.

В период самоизоляции способ оплаты за жилье у 86% опрошенных остался неизменным: 59% пользуются банковскими переводами, а 27% выплачивают деньги лично в руки собственнику жилья. При этом 13% респондентов, ранее плативших наличными в период пандемии перешли на перевод средств на карту, чтобы соблюдать карантин, остальные комбинируют разные варианты оплаты.

Пандемия вызвала определенные трудности у квартиросъемщиков. Так, например, 35% граждан пожаловались на отсутствие стабильного интернета, это стало самой часто встречающейся проблемой.

«Это неудивительно, поскольку большинство россиян перешло на формат домашнего офиса, и бесперебойный интернет — теперь один из главных элементов эффективной работы. Кроме того, 12% отметили, что им было неудобно проводить онлайн-звонки с коллегами из-за плохого ремонта в комнатах», — отмечается в исследовании.

Кроме того, 29% опрошенных сообщили, что им не хватает свободного пространства в квартире. На третьей строчке среди проблем арендаторов — плохо оснащенная кухня, об этой сложности заявили 23% участвовавших в опросе. При этом мужчины в большей степени, чем женщины, испытывали дискомфорт из-за отсутствия необходимого оснащения квартиры. Им в частности не хватало оборудованного рабочего стола, электроники (телевизор, колонки), бытовой техники (микроволновая печь, духовой шкаф, посудомоечная машина) и мебели (светильники, шкафы) и прочее.

55% граждан, поучаствовавших в опросе, после окончания карантина сохранят за собой арендное жилье.

Остальные рассматривают возможность переезда: 16% найдут новые квартиры по личным обстоятельствам, не связанным с «коронакризисом»; 11% арендаторов уже окончательно перешли на онлайн и близость к месту работы для них не важна, в связи с этим они выберут более доступный вариант.

9% квартирантов хотят улучшить размер жилплощади; 7% — будут искать район с более пригодной инфраструктурой. Остальные участники опроса рассматривают вариант переезда из-за неудобств, с которыми пришлось столкнуться во время самоизоляции, например: необорудованное рабочее пространство, отсутствие необходимой бытовой техники на кухне и прочее.

«Рынок аренды медленно стагнирует. Сейчас цены немного просели, но арендаторы пока еще не могут принять того, что скоро люди из-за кризиса не смогут оплачивать прежние ставки. Я, думаю, что через полгода, ближе к зиме, цены снизятся ощутимо», — поделилась с «Газетой.Ru» ожиданиями независимый риэлтор Татьяна Николаева.