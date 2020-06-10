Крупнейший шок в истории: что будет с российским газом

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует сильнейшее в истории падение мирового спроса на газ: в 2020 году он сократится на 150 млрд кубометров или на 4%, следует из доклада агентства по газовому рынку.

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«В 2020 году спрос на мировом рынке природного газа может испытать крупнейший шок в истории <…> Ожидается беспрецедентное падение спроса, пандемия коронавируса нового типа поражает и без того ослабленный рынок», — отмечается в докладе. Последнее резкое снижение мирового спроса на газ было зафиксировано в 2009 году — тогда он упал на 2%.

В агентстве предполагают, что спрос на природный газ постепенно восстановится в 2021 году, однако пандемический кризис окажет долгосрочное влияние на мировой рынок природного газа, поскольку основные среднесрочные факторы подвержены высокой неопределенности. Так, аналитики считают, что вызванный пандемией кризис до 2025 года будет ежегодно замедлять рост спроса в среднем на 75 млрд кубометров, и теперь ежегодный роста спроса на газ в ближайшие 5 лет ожидается на уровне 1,5% против прогнозируемых ранее 1,8%.

«Коронавирус остается большой угрозой для роста спроса на топливо, однако когда страны выйдут на путь восстановления экономики, им потребуется больше газа, чтобы запустить производства»,

— говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Как отмечает эксперт в беседе с «Газетой.Ru», перспективам восстановления могут помешать теплые зимы. В качестве примера он привел прошедшую зиму, когда из-за плюсовой погоды потребление топлива снизилось.

Эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев, в свою очередь, уверен, что пандемия коронавируса не окажет долгосрочного влияния на рост спроса на газ.

«Конечно, до полного восстановления мощностей потребуется время, и до тех пор цены на газ, формирующиеся спросом, будут оставаться на своих рекордно низких уровнях, — объясняет Пчелинцев «Газете.Ru» свою точку зрения. — Однако, как показала ситуация с ценами на нефть, малейшее восстановление спроса или снижение добычи способно резко изменить всю ситуацию в лучшую сторону».

Прогноз не представляется реалистичным, по крайней мере, с точки зрения базового, основанного на макроэкономических предпосылках сценария, и составлен без учета фактора искусственного регулирования спроса, указывает аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин.

«МЭА прогнозирует спад, основываясь на предполагаемом им эффекте от пандемии коронавируса в мире. Для значимого влияния распространения какого-либо заболевания на глобальную экономику, то есть влияния, которое приведет к изменению мирового ВВП на 2% год к году, количество больных в глобальном масштабе должно исчисляться 30 миллионами»,

— утверждает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке.

По его словам, успех мер монетарного и бюджетного стимулирования, а также антикризисного реагирования стран-производителей на «сжатие» спроса обеспечит тренд нормального роста спроса на газ в долгосрочном периоде. В мире средний прирост потребления газа составил 2,6% год к году с 2002-го по 2019-й, несмотря на кризис 2008 года и существенное замедление темпов роста, начиная с 2012 года. Эксперт отметил, что оценка МЭА не учитывает возможностей ускорения мировой экономики и спроса на сырье.

Россия укрепит позиции на рынке

Аналитики МЭА также прогнозируют, что Россия в посткризисный период сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа. Ожидается, что Россия в течение прогнозного периода будет вторым по величине источником растущего предложения на газовом рынке после США, занимая пятую часть мирового роста показателя с 2019 по 2025 год.

Эксперты считают, что такое предположение вполне реалистично. По мнению Ивана Пчелинцева, свои позиции Россия может укрепить за счет нескольких факторов.

«Во-первых, российский газ более чем успешно конкурирует с поставщиками сланцевого газа из Америки — по качеству продукции и сравнительной дешевизне поставок в Европу и страны СНГ, которые являются крупнейшими импортерами российского газа», — рассуждает эксперт, добавляя, что экспорт российского газа осуществляется не только на основе долгосрочных контрактов, но и в рамках спотовой торговли, что позволит сохранить лидерство России еще и в этом аспекте.

Кроме того, эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» отмечает, что позитивно отразиться на экспорте может и развитие отношений России с Китаем и другими странами АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). По его словам, единственным камнем преткновения тут может стать резкое увеличение производственных мощностей Китая и наращивание им собственной добычи, чего в ближайшие годы не предвидится.

Артем Деев подчеркивает, что для России сейчас очень важно занять позиции на перспективном европейском рынке, с которого отечественные компании вытесняет США.

«1,03 трлн кубометров в 2025 году — вполне реальная цифра с учетом того, что многие компании Европы взяли тренд на более экологичное топливо. Законодательства стран меняются в пользу защиты окружающей среды, поэтому газ будет более востребован»,

— приводит довод эксперт.

При этом Деев напоминает, что давление на российских газовиков со стороны США будет только увеличиваться: это и в перспективе новые санкции против «Северного потока — 2» и судна «Академик Черский», которое может достроить недостающий участок газопровода. Однако, с другой стороны, у России есть поддержка в виде Германии, которая посчитала действия Вашингтона посягательством на суверенитет страны и готовится к разработке ответного пакета мер против США.

««СП-2» необходим европейским пользователям, и многие страны это понимают», — акцентирует внимание эксперт.

Александр Осин из «Фридом Финанс» отмечает, что рост рыночной доли — это позитивная тенденция для микро- и макроэкономического анализа: она отражает наличие конкурентных преимуществ и способностей генерировать прибыль или валовое производство более эффективно, чем соперники. При этом сам прогноз, предполагающий сокращение темпов прироста мирового потребления, не является позитивным и благоприятным для развития отрасли, указывает аналитик.

Однако Осин уверен, что вероятность его реализации составляет всего 20% и он сбудется только при условии провала сделки ОПЕК и сворачивания мер макроэкономического стимулирования в США.