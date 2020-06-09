«Бюджет не наполнится»: что будет с ценами на нефть

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs прогнозируют снижение подскочивших на фоне продления сделки ОПЕК+ нефтяных котировок до $35 за баррель, сообщило агентство Reuters. Основная причина — неопределенность со спросом в будущем и текущий переизбыток накопленных запасов.

Прогноз аналитиков частично подтвердился биржевой динамикой: в понедельник баррель Brent на межконтинентальной бирже ICE стоил в районе $43, а на момент публикации текста (по данным на 18:40 мск) — $40,69 за «бочку».

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Такая динамика угрожает и ценам на российскую нефть марки Urals, которая завершила прошлую неделю в восходящем тренде. По данным международного ценового агентства Argus, за прошлую пятницу российская нефть в Северо-Западной Европе подорожала до $42,55 за баррель, превысив тем самым цену отсечения в российском бюджете — $42,4 за «бочку». По действующему в России бюджетному правилу, все сверхдоходы от нефти и газа, превышающие эту цену отсечения, идут в резервы, поэтому в ближайшее время пополнить «кубышку» вряд ли получится.

«Если ценник на сырье будет расти, а потребность в нефти останется текущей, то есть небольшой, бюджет не наполнится. Для того чтобы потоки финансов стекались в бюджет равномерно и постоянно, нужно совпадение во времени сразу нескольких факторов. Пока предпосылок для того, чтобы так сложилось, очень мало», — рассказала в беседе с «Газетой.Ru» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Эксперт подчеркнула, что пока мировая экономика не выйдет на устойчивый рост в целом, цены на российскую нефть будут колебаться в диапазоне $30-45.

Другой собеседник «Газеты.Ru» аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин напомнил, что низкие цены на нефть остаются серьезной проблемой для отечественного бюджета.

«Оценочный показатель нефтегазовых доходов бюджета РФ в мае упал на 15% до 368 млрд рублей против 438 млрд в апреле. Но фактически доходы бюджета упали в мае значительно больше, на 50% до 214,2 млрд», — уточнил эксперт.

Ситуация тяжелая

Проблемы с наполняемостью бюджета из-за низких цен на нефть заставляют аналитиков сомневаться в вероятности быстрого и устойчивого восстановления российской экономики после пандемического кризиса. Александр Осин из «Фридом Финанс» пояснил «Газете.Ru», что это практически невозможно, даже если нынешние котировки сохранятся и не упадут в обозримой перспективе.

По мнению аналитика, по совокупности всех факторов во втором квартале 2020-го реальный ВВП России упадет на 8% год к году, а по результатам всего года — на 6%. Эти цифры хуже, чем в среднем по миру. В свежем прогнозе Всемирного банка указано, что

по итогам 2020-го мировая экономика сократится на 5,2% — это будет самый глубокий спад с конца Второй мировой войны.

«В ближайшие недели возможны существенные «просадки» на рынке под влиянием ухудшения внешнего и внутреннего информационного фона, фиксации прибыли игроками после обнародования результатов сессии ОПЕК+, в результате воздействия на рынок сезонных и технических факторов», — констатирует Александр Осин.

Существенные риски для восстановления российской экономики осознают и в правительстве. Вероятно, именно с этим и связано неожиданное решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии карантинных ограничений с 9 июня.

«Пока бизнес не начнет работать в полную силу и располагать дешевыми заемными средствами, рынок труда не стабилизируется, а потребитель не начнет тратить, восстановления не будет», — считает Анна Бодрова из ИАЦ «Альпари».

Надежда на рост

Единственное, что может поспособствовать более быстрому восстановлению отечественной экономики, — позитивный внешний фон.

«Как показывает практика последних 10 лет, внешние факторы способны обеспечить позитивную динамику экономики РФ на уровне 1-3% год к году, несмотря на риски, связанные с «жесткой» внутренней налоговой и монетарной политикой», — говорит Александр Осин из «Фридом Финанс».

Дело в том, что реализованные российским правительством меры по спасению экономики на практике имели достаточно ограниченный эффект из-за сохранения пандемических ограничений, отметил аналитик. При этом сам

объем «стимулирующего пакета» составил всего 5% ВВП, в отличие от аналогично программы, реализовавшейся в 2008-м году. Тогда на поддержку экономики было направлено 20% ВВП.

Но если во всем остальном мире пандемические ограничения будут активно отменяться в ближайшее время, восстановление общей экономической активности приведет к росту спроса на нефть. А это значит, что подрастут и цены: Александр Осин полагает, что их рост выше отметки $55 за баррель по-прежнему возможен.

«Во втором полугодии итоговый дефицит сырья на нефтяном рынке после ожидаемого снятия карантинных мер в Европе и России оценивается почти в 11 миллионов баррелей в день. С точки зрения исторических аналогий это очень значительная величина для рынка, создающая потенциал кратного роста цен», — подытоживает эксперт.