«Предательство ФРГ»: в парламенте Британии возмущены «СП-2»

Германия «предает» Европу, сотрудничая с Россией по строительству газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение в разговоре с таблоидом Daily Express выразил британский парламентарий Даниель Кавчински.

«Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России», – заявил член парламента Соединенного королевства.

По его словам, Германия, будучи одним из ключевых членов Евросоюза, все больше становится «подверженной российскому влиянию», ставя в зависимость от энергетической сети России свою промышленную мощь.

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Кавчински прокомментировал законопроект о санкциях против «Северного потока – 2», который был ранее внесен в сенат США. Этот документ предполагает санкции против страховых компаний, которые страхуют работающие на прокладке газопровода суда.

Британский парламентарий заявил, что обсуждал вопрос ограничительных мер против «СП-2» с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ранее, призывая правительство «действовать». Но ему ответили, что санкции со стороны Лондона в переходный период «брексита» невозможны – Британия должна следовать общеевропейскому режиму санкций.

«Сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его [выход из ЕС]. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим», – подчеркнул Кавчински.

По его словам, Британия должна добиться того, чтобы «СП-2» «никогда не был закончен».

Даниель Кавчински родился в Польше, эмигрировал в Британию в возрасте шести лет. Будучи членом Консервативной партии, он активно продвигает укрепление англо-польских связей.

Стоит добавить, что власти Польши – одни главных из противников строительства «Северного потока – 2». Варшава больше заинтересована в американском сжиженном природном газе, и США также выступают против газопровода, который свяжет Россию и Германию.

28 апреля заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава попытается арестовать активы газопровода «Северный поток – 2», если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского «Газпрома» средства по итогам Стокгольмского арбитража.

«Юридические инструменты для взыскания с «Газпрома» у нас есть. <...> Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода», – отметил замминистра. По словам Ковальского, Польше также необходимо отказаться от любых уступок в отношении «Газпрома» при взыскании 6 млрд злотых, которые «причитаются» ей.

В феврале замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что «Северный поток — 2», несмотря на давление США, будет достроен. Всего в «СП-2» включены две нитки газопровода, их суммарная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.

В конце декабря 2019 года издание Forbes сообщило, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США признают — завершению строительства газопровода «Северный поток — 2» уже не помешать. Вашингтон будет противодействовать реализации других российских проектов в энергетической сфере.

Но рычагов влияния на Россию и Германию в ситуации с газопроводом у Штатов нет.

29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила настрой на поддержку газопровода «Северный поток — 2» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.