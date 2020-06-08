«Достойная мотивация»: как урежут зарплаты топ-менеджеров

Топ-менеджерам госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур могут сократить зарплаты. В правительстве рассматривают идею установить потолок их вознаграждения на уровне трехкратного минимального заработка премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения в Белом доме.

Подразумевается, что денежное вознаграждение, включая помимо зарплаты иные выплаты и бонусы, не будут превышать 30 млн рублей в год на одного руководящего сотрудника.

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Отмечается, что инициатива еще с марта обсуждается в правительстве в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Исключения смогут устанавливаться только по решению президента России Владимира Путина. Собеседники издания из компаний, к которым относится новая инициатива, утверждают, что слышали о ней, но никаких документов не получали. Однако, по их словам, в целом правительство намерено оптимизировать и унифицировать зарплаты топ-менеджеров госкомпаний, привязав их уровень к короткому перечню показателей эффективности (KPI).

Так, в коммерческих госкомпаниях в качестве KPI будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих компаний будут утверждены отраслевые KPI.

Отмечается, что весьма сложно оценить, сколько топ-менеджеры могут потерять в случае введения новых правил, однако, как правило, размер вознаграждений явно превышает 30 млн рублей в год. Издание приводит данные о выплатах госкомпаний топ-менеджерам в 2019 году. Так, «Роснефть» потратила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей, «Газпром» — 1,5 млрд рублей, ОАО РЖД выплатила сотрудникам 2,7 млрд рублей. «Транснефть» на выплаты правлению и совету директоров выделила 2,34 млрд рублей. На эти же цели компания «Аэрофлот» отдала в прошлом году 2,138 млрд рублей. Наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн рублей.

По мнению главы совета директоров TopContact Артура Шамилова, для госкомпаний, конкурирующих на рынке, эта инициатива вредна, так как регулирование сверху может разрушить стоимость компаний и нарушить права других акционеров.

«Для того чтобы компания была успешной, у ее топ-менеджмента должна быть конкурентная зарплата для привлечения высококвалифицированных кадров. Профессиональный менеджмент должен достойно мотивироваться», — говорит Шамилов изданию, добавляя, что ограничение зарплат руководителей теоретически допустимо только в госструктурах, где отсутствует задача вести рыночный бизнес в условиях конкуренции.

По словам управляющего партнера Winner Partners Григория Окуня, с одной стороны, топ-менеджеры госкомпаний служат государству, и платить им чрезмерно высокие зарплаты — это тратить средства налогоплательщиков. Однако если компания конкурирует не только на локальном, но и на международном уровне, то она должна привлекать высокопрофессиональных сотрудников, которые дороже стоят, цитирует Окуня «Коммерсант». Эксперт также отмечает, что в Европе для доходов топ-менеджеров установлена прогрессивная налоговая ставка.

Неоднократно в стране предпринимались попытки ограничить зарплаты членов парламента. Ранее, в декабре, первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предлагал уравнять зарплаты парламентариев со средней зарплатой по России.

«Мое предложение: давайте зарплаты депутатов приравняем к средней зарплате гражданина по стране», — заявил депутат, назвав это этичным поступком и «подарком россиянам на Новый год».

Законопроект с аналогичным требованием уже вносили в Госдуму: заработную плату сенаторов и депутатов предлагалось приравнять к 35 тысячам рублей.

Инициатива Олега Нилова и лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова также предполагала отмену привилегий по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению с целью сокращения расходов на содержание парламентского корпуса. В проекте закона отмечалось что сенаторы и депутаты зарабатывают столько же, сколько федеральные министры.

Однако правительство законопроект не поддержало, а в «Единой России» депутатам из «Справедливой России» предложили показать личный пример и отказаться хотя бы от привилегий.