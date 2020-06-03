США против «Севпотока-2»: новые санкции ударят по судам

Двухпартийная группа американских сенаторов планирует принять закон, который расширит санкции США в отношении российского трубопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря в Европу.

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Как пишет Bloomberg, ограничительные меры будут направлены против страховых компаний, которые работают с российскими судами, осуществляющими завершение проекта — «Академик Черский» и «Фортуна».

Кроме того, санкции призваны ударить по компаниям, которые предоставляют «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования» на судах.

Законопроект распространит действие санкций также на все компании, которые предоставляют портовые сооружения для «прокладки судов и привязных услуг».

Сенатор Тед Круз, один руководителей группы, заявил, что трубопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен». «Президент России Владимир Путин пытается обойти санкции, принятые конгрессом США в прошлом году», — говорится в заявлении Круза.

Сенатор Джин Шахин, демократ из Нью-Гемпшира, сказала, что трубопровод «угрожает Украине, энергетической независимости Европы и предоставляет России возможность эксплуатировать союзников США».

«Конгресс должен вновь предпринять решительные действия и встать на пути этого трубопровода», — призвал политик.

Накануне стало известно, что способное достроить газопровод «Северный поток – 2» судно «Академик Черский» сменило владельца. Об этом сообщает Российский международный реестр судов.

Эксплуатацией судна ранее занималось ООО «Газпром флот», а собственник нигде публично не объявлялся. Куплено было судно в 2015 году. Теперь владельцем «Академика Черского» является «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), входящий в группу «Газпрома» (по состоянию на конец марта 2020 года).

Уставный капитал СТИФ – 123 млн рублей, специализация фонда – операции с недвижимостью. В конце марта фонд поменял прописку с Самары на Санкт-Петербург.

По мнению управляющего партнера московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова, если собственником трубоукладчика является фонд, то возможные американские санкции против этого юрлица «неопасны». Однако, как передает принадлежащее Григорию Березкину РБК, под санкции может попасть само судно.

Оператор трубопровода СП-2 — компания Nord Stream 2 AG — и его партнеры считают, что угроза санкциями является незаконной дискриминацией. «Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

По словам Мюллера, Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию «отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение главы Белого дома Дональда Трампа принять участие в саммите G7, которым президент США стремится символизировать возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

По словам высокопоставленного американского чиновника, лидеры двух стран не сошлись в ряде принципиальных международных вопросов, в том числе — в отношении газопровода СП-2.

В декабре прошлого года Трамп подписал эти ограничительные меры. Согласно им, уже в январе европейские компании, помогающие в трубоукладке газопровода, должны были выйти из проекта, иначе они могли попасть под американские санкции.

Так, буквально сразу после предупреждения американских властей от участия в строительстве СП-2 отказалась швейцарская компания Allseas и вывела все свои суда. Тогда российская сторона задействовала своего трубоукладчика, отметив, что проект будет реализован, но с некоторыми задержками.

«[СП-2] будет укреплять европейскую энергетическую безопасность», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, раскритиковав поведение американской стороны, противодействующей реализации проекта.

О том, что СП-2 важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий, заявлял ранее глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст.

Эрнст сказал, что СП-2 важен среди прочего потому, что он позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, наложенные на вовлеченные в реализацию проекта компании американские санкции неприемлемы и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.