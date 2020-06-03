Подать на бедность: поможет ли России план спасения экономики

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали, как на доходах россиян отразятся обнародованные президентом и правительством в мае меры господдержки. Для оценки были использованы как официальные источники, так и неофициальные. Дистанция между ними оказалась значительной.

Реклама

В подготовленным Минэкономразвития обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2020-2023 годы говорится, что реально располагаемые доходы населения по итогам 2020 года сократятся всего на 3,8%, после чего начнут расти до 2,6% в 2023 году.

Доходы россиян нащупывают дно

При этом самым тяжелым может стать второй квартал 2020 года. Реальные располагаемые доходы населения снизятся в апреле-мае-июне на 6% с учетом антикризисных мер, а без их учета падение достигнет 7,5%. Испортит статистику безработица, которая набирает обороты. Ее уровень, как считает Минэкономразвития, к концу этого года вырастет до 5,7%.

По официальным оценкам, на конец мая 2020 количество зарегистрированных безработных в России составило 1,9 млн человек.

В среду 3 июня глава Минтруда Антон Котяков заявил, что безработными признаны уже 2,2 млн россиян.

«У нас на сегодняшний день уже 2,2 миллиона человек признаны безработными и стоят на учете», — сказал министр, добавив, что россияне, потерявшие работу после 1 марта, получают пособие по безработице в размере 12130 рублей. Эта мера будет действовать три месяца. Сейчас такое пособие уже получают 450 тысяч граждан.

Остальные получают 1,5 тысячи рублей, но Минтруд вышел с предложением повысить размер пособия (только на три месяца) до 4,5 тыс. рублей.

«Официальная оценка возможного падения реально располагаемых доходов населения в 2020 году она оказалась даже скромнее, чем была глубина их снижения в 2016 году до минус 4,5%. Хотя в тот год не было ни эпидемии коронавируса, ни ограничительных мер, включающих остановку части производств, ни такого падения цен на нефть, ни роста безработицы», — уточняет автор мониторинга ВШЭ Светлана Мисихина.

А вот что известно о занятости, зарплате и доходах из неофициальных источников.

Результаты проведенного в конце мая НИУ ВШЭ опроса общественного мнения населения России показали: 13,5% респондентов полностью лишились дохода, у 31,8% респондентов доходы значительно снизились, еще у 15,7% они снизились незначительно.

На снижение доходов повлияли: потеря работы (9,8% респондентов), уход в неоплачиваемый и частично оплачиваемый отпуск (6,4% и 2,4% соответственно), переход на удаленную работу с частичным сохранением заработной платы (4,7%).

По результатам опросов Центра стратегических разработок (ЦСР), за февраль-май у 58% респондентов уменьшился доход семьи, у 5% респондентов семья практически полностью лишилась дохода. Проблема снижения или потери дохода еще больше обострилась в тех семьях, члены которых получают неофициальную заработную плату, а также в тех, в составе которых имеются предприниматели.

«Доля компаний, планирующих увольнения персонала, росла на протяжении всего апреля, стартовав с 32% и достигнув почти 80% опрошенных компаний. Майские праздники этот процесс затормозили, и доля предпринимателей, планирующих снижение численности персонала, снизилась до 59%. Восемь из десяти компаний говорят, что им нужна поддержка со стороны государства», — уточняет Мисихина.

В 2008-м не бедно жили

Согласно майскому указу президента от 2018 года «О национальных целях к 2024 году», правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение (до 6%) уровня бедности в стране как раз к 2024 году.

За чертой бедности (с доходами ниже величины прожиточного минимума) сейчас остается порядка 19 млн россиян или около 13% населения. Этот показатель почти не изменяется последние несколько лет. Сам прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом и составит в среднем на одного человека в первом квартале текущего года 10 843 рубля.

Во время кризиса 2008-2009 годов физический объема ВВП снизился в 2009 году на 7,8%. Безработица, по методологии Международной организации труда, выросла на 2 п.п. — до 8,3% и оказалась на самом высоком уровне за десятилетний период. Заработная плата снизилась тогда на 3,5%. Реально располагаемые доходы населения могли обвалиться в кризисные два года рекордно. Но быстрый рост пенсий (на 18,1% в 2008 году и на 10,7% в 2009-м) улучшили официальную статистику.

Процесс роста реальных располагаемых доходов населения закончился в 2014 году, напоминают эксперты ВШЭ. Далее было понижение цен на нефть, девальвация рубля, введение западными странами экономических санкций за присоединение Крыма и ответное российское эмбарго на ряд товаров из ЕС, США, Канады, Японии.

В течение четырех лет — с 2014 по 2017 годы — реальные располагаемые доходы населения сокращались. Их снижение затормозилось только в 2018 году. В 2019 году наблюдался рост реальных располагаемых доходов населения, правда, всего на 1%.

При этом, как отмечается в мониторинге ВШЭ, эксперты ожидали, что темпы роста доходов населения только в 2023 году достигли бы уровня относительно благополучного, до введения экономических санкций, 2013 года. Пандемия и обвалившаяся в цене нефть отодвигают даже долговременные надежды на рост доходов.

Единое пособие на бедность

Правительство уже потратило столько денег на различные формы поддержки тех, кто живет за чертой бедности, что могло бы обнулить все доплаты и ввести единое пособие по бедности, считает директор Института социальной политики Лилия Овчарова. «Но правительство идет другим путем — поэтапного ввода финансовой поддержки семей с детьми. Это, похоже, вызывает раздражение у населения. Также, как в истории с выплатой пособий по безработице. Для безработных, ставших таковыми до марта этого года, пособие составляет 1,5 тысячи рублей. А новым безработным дают 12130 рублей», — говорит Овчарова.

Эксперты сходятся на том, что тактика дозированных пособий на бедность продиктована вовсе не желанием властей сэкономить, а, скорее всего, это предвыборная история.

«Пошаговый дозированный ввод пособий для бедных делается, как мне кажется, для того, чтобы сохранить позитивный диалог власти с населением на протяжении длительного времени», — говорит Овчарова.

Насколько это видно из общенационального плана, власти будут решать проблему бедности в основном как раз через поддержку несовершеннолетних в малоимущих семьях. Сейчас около 40% детей вообще не охвачены соцподдержкой.

По мнению экспертов, в общенациональном плане правительства по восстановлению экономики не проработаны детально два вопроса, на которых настаивают эксперты. Это общественные работы и социальный контракт.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин дал поручение доработать механизм социального контракта, который заключается между органами соцподдержки и гражданином. Сейчас в 21 российском регионе (с наиболее низкими показателями прожиточного минимума) этот механизм отрабатывается в пилотном порядке.

Социальный контракт отличается от пособия по безработице тем, что он выдается малоимущим на преодоление временных трудностей, на помощь, необходимую семье или гражданину для того, чтобы выйти на уровень самообеспечения. Например, денег могут дать безработному на переобучение и овладение новой профессии с последующим трудоустройством. Или на открытие собственного бизнеса, на закупку оборудования, на развитие личного подсобного хозяйства (закупка посадочного материала, семян или домашнего скота).

Но на цели соцконтрактов в этом году запланировано всего 7 млрд рублей. Потенциально нуждающихся в таких контрактах, по подсчетам Минтруда, около 9 миллионов семей и одиноких граждан.

Борьба с бедностью может оказаться не очень результативной и вполне может вырасти с докризисных 12,9% до 20% работающего населения, не исключает Овчарова. Если реализовать все меры господдержки населения, то бедных будет 16%, что все равно никак не решает проблему сокращения нищеты, считают эксперты.

Решить проблему бедности может восстановление роста ВВП. Правительство рассчитывает на устойчивый рост в 2,5%.

Но эксперты ранее подсчитали, что выше 0,7% в среднем за последние 10 лет российская экономика никогда не росла.

Эксперты сомневаются, что рост ВВП возможен в этом году. А вот рецессия практически уже обеспечена. «Мы ухудшаем наш прогноз по ВВП до снижения на 5,2% в 2020 году с перспективой роста в 2021 году темпом около 3%. Шокирующие данные за апрель делают практически неизбежным сильное падение ВВП во II квартале, что при этом будет соответствовать и распространенному формальному определению рецессии: снижение ВВП будет наблюдаться второй квартал подряд», — заключает ведущий эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики будет доработан с учетом мнения экспертов и предпринимательского сообщества, пообещал в среду, 3 июня, премьер Михаил Мишустин.