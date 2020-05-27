Непростой выход: готов ли бизнес начать работу 1 июня

Непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг в столице могут открыться уже 1 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 27 мая.

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«Сегодня можно говорить уже о следующих шагах выхода из кризисной ситуации. Мы предлагаем с 1 июня отработать — в ближайший день выпустить соответствующие нормативные документы — и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю», — заявил Собянин, добавив, что в этом секторе заняты около 300 тыс. человек.

Кроме того, мэр столицы предложил в тестовом режиме ввести график выхода на прогулки по домам, чтобы граждане могли посещать парки и магазины, но «не все выходили враз», сказал Собянин.

Ритейлеры рассказали «Газете.Ru», что несмотря на большие убытки из-за простоя торговых точек, готовы открывать свои магазины уже сейчас.

«Мы готовы открыть все магазины завтра. Как только нам дадут команду их открыть, они все заработают на следующий день», — заявил президент Zenden Group Андрей Павлов.

В том же самом уверен президент Baon Илья Ярошенко:

«Готовы ли мы открыться? После 2 месяцев простоя, безденежья? Как скажут, разрешат, хоть сегодня ночью откроемся, мы в низком старте!» — сказал Ярошенко «Газете.Ru».

По словам президента Baon, несколько магазинов в регионах уже открылись после простоя. Ярошенко отмечает, что задержки в открытиях могут возникнуть только в некоторых торговых центрах, которые выдвигают свои особые условия.

«В некоторые торговые центры нас не пускали все это время — что, к слову, незаконно — и мало ли в каком состоянии там находится товар, оборудование, оргтехника, не погорело ли что, все ли на месте… Где-то требуют предоставить доступ к видео, где-то — закрыть примерочные, что уже плохо. Но лучше так, чем сидеть дома», — рассказывает Ярошенко.

Проблем с персоналом участники рынка тоже не ожидают. По словам Андрея Павлова, в сети не ожидают ажиотажного спроса, поэтому кадров должно хватить.

«Со стороны бизнеса основная сложность – мы не продукт первой необходимости, так что больше всего нас беспокоит спрос. Мы надеемся, что у людей остались деньги на обувь. Не сомневаюсь, что желание есть – как минимум отложенный спрос – но вопрос в том, есть ли деньги», — говорит Павлов, добавляя, что в сети придется запустить маркетинговые акции, чтобы распродать коллекцию летней обуви, которую было невозможно реализовать в апреле и мае из-за введенных ограничений.

Андрей Павлов также отмечает сложности с покрытием расходов на персонал, на которые тяжелее найти средства. Илья Ярошенко, в свою очередь, подчеркнул, что компании неоткуда взять средства на выплату аренды.

«И пока ни с одним торговым центром ни о чем, ни о каких условиях не договорились. Пока и не вышел указ о взаимодействии торговых центров и ритейла. Но думаю, у обеих сторон есть желание продолжать сотрудничать, и договоренности в большинстве случаем будут достигнуты. Где не будут — извините. Магазины будут закрываться. Держать убыточные точки сейчас — непозволительная роскошь», — рассуждает президент Baon.

Что будет с экономикой

При этом, несмотря на послабление мер, прогнозы экономистов пока что не самые позитивные. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин считает, что за первый месяц карантина с учетом падения спроса до и после введения этих мер, большинство отраслей, входящих в расчет ВВП, потеряют ориентировочно от двух недель до месяца формирования валового продукта. Исключение составят ряд крупных отраслей ВВП, где спрос эластичен или сравнительно высоко эластичен к шокам ограничения внутреннего потребления, отмечает Осин.

По словам эксперта, продление карантина еще на один месяц даже с учетом того, что промышленность и строительство возобновят работу (без учета потенциального эффекта от мер стимулирования на внешних рынках, а также потенциала позитивного влияния сделки ОПЕК на нефтяные цены) будет «стоить» экономике РФ в 2020 году еще порядка 5% ВВП. С учетом оценочного эффекта от ограничительных мер в марте-апреле снижение составит приблизительно 11%, добавляет Осин.

Аналитик «Фридом Финанс» отмечает, что

с учетом того, что промышленность, строительство и растущее число предприятий сектора услуг возобновят работу, негативный эффект от карантина снизится по сравнению с апрелем и маем, когда он оценочно составлял 6% и 5% ВВП РФ в месяц.

Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова дает схожий прогноз — -13% на второй квартал по ВВП и - 17% — по розничной торговле.

Достаточно ли оказанной поддержки

Меры поддержки бизнеса и граждан экономисты считают достаточными. Эксперт института «Центр Развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов уверен, что предложенная специалистами института поддержка была реализована примерно на 95%.

«В целом предложить какие-то меры сверх этого мы не можем. В моей части (банковская сфера) мы увидели полное понимание правительства в том, что у предприятий, которые возьмут кредиты на восстановление, могут в дальнейшем возникнуть сложности после сентября, когда закончатся послабления со стороны банков, — объясняет Сафонов. — И если мы не будем реализовывать какие-то меры по отсрочке налогов и тому же списанию кредитов, велика вероятность того, что мы очень сильно замедлим и кредитование и выход на траекторию развития, которая позволит нам относительно быстро восстановить экономику».

Наталья Орлова из Альфа-Банка считает, что сейчас все внимание с точки зрения поддержки сместится на население, потому что безработица, выросшая на 5,8% за апрель, означает, что многих людей фактически отправили в неоплачиваемые отпуска.

«У них связаны руки, и они не могут подать на пособие. Поэтому мне кажется, что когда экономика начнет выходить из карантина, нужно будет предлагать какие-то меры поддержки населения», — считает Орлова.