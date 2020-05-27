Узаконить удаленку: чем власти поддержат рынок труда

В России растет безработица, особенно это стало очевидным по итогам апреля, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами кабмина и губернаторами (в режиме видеоконференции) в среду, 27 мая.

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«Сохранение трудовых коллективов и зарплат работников — это приоритет», — призвал Путин и предложил министру труда и соцразвития Антону Котякову обозначить новые меры господдержки безработных, пострадавших из-за пандемии.

Котяков сообщил, что в России ситуация с безработицей лучше «чем в ряде развитых стран». Он считает, что удалось избежать «кратного роста» безработицы. Он предложил втрое увеличить размер ранее назначенных минимальных пособий по безработице — с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Перед нищетой все равны

Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года.

Индивидуальным предпринимателям, бывшим работодателям, вынужденным закрыть свое дело, также предложено выплачивать пособие в том же размере, что и уволенным работникам — 12 130 руб.

Доплату в 3 тыс. руб. на детей до 18 лет министр предложил распространить также на тех, кто потерял работу до 1 марта.

Пик по количеству безработных в стране прогнозируется на 3 квартал 2020 года, отметил Котяков.

Регионы требует активнее поддерживать бизнес

Уровень безработицы в апреле, по данным Росстата, составил 5,8% от всей рабочей силы. Он стал максимальным с начала 2020 года. В марте, до введения карантина, уровень безработицы в России вырос к февралю лишь на 0,1% и составил 4,7% от общей численности рабочей силы.

Предложения Минтруда показались недостаточными некоторым региональным чиновникам. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании у Путина предложил рассмотреть снижение ставки НДС до 10% для субъектов малого бизнеса в сфере общественного питания и индустрии гостеприимства.

Стоило бы также продлить до 2023 года ранее утверждённый механизм налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,

заметил он.

«Выплачиваем к федеральной выплате в 12 тыс. рублей ещё 5 тыс. рублей», — сказал также Алиханов.

Он намекнул еще на одну возможную меру госпомощи бизнесу. В его регионе оказалась очень востребованной поддержка микропредприятий (численностью до 15 человек). Это по-настоящему малый бизнес.

Калининградская область уже отменила самоизоляцию, открыты непродовольственные магазины и торговые центры, частично «разморозили» сферу услуг. С 1 июня откроются морские пляжи и променады. Для работников микропредприятий, которые зарабатывали на туристах и остались без работы, из регионального бюджета уже выплачивается по 15 тыс. рублей на одного человека.

Но не более 100 тысяч на одну такую компанию, уточнил Алиханов, намекая на необходимость масштабирования такого рода поддержки бизнеса на федеральном уровне.

Путин пообещал подумать над предложениями главы региона. И даже призвал кабмин «действовать на опережение». «Нельзя просто ждать момента, когда это все само по себе наладится», — заявил президент.

Будут ли одобрены новые меры поддержки рынка труда - неизвестно. Глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует выделить порядка 17 млрд рублей на уравнивание пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей. Он также рассказал, что продление на три месяца выплат пособий по безработице для граждан, которые утратили право на получение выплат из-за истечения установленного срока, а также увеличение минимальной суммы пособий по безработице (до 4,5 тысяч в месяц на одного безработного) обойдется государству в 19 млрд.

«Первое и второе предложение стоит порядка 9,5 миллиарда рублей каждое. Третье — уравнивание пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей — около 17 миллиардов рублей», — сообщил Силуанов.

Необходимые ресурсы уже зарезервированы ведомством, заверил глава Минфина.

Нельзя экономить на пожаре

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», скептически оценивают увеличение размера пособий по безработице.

«Мы имеем дело с классической ситуацией, когда правительство пытается создать видимость поддержки, не желая при этом тратить деньги из ФНБ, которые, по идее, собирались как раз-таки для подобных форс-мажорных ситуаций», — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Понятное дело, что 4,5 тысяч рублей совершенно недостаточно для жизни: даже размер МРОТ, вызывающий огромное количество вопросов, равняется 12 130 рублям. При этом, у людей с подтвержденным доходом часто возникают сложности с получением даже такого скромного пособия, уточняет Николаев.

«Что касается рынка труда, то самые худшие времена еще впереди. Если сейчас компании не решаются на сокращения и ограничиваются урезанием зарплат на 40-60%, то к осени они могут пересмотреть свою кадровую политику, когда поймут, что не смогут дальше функционировать в прежнем режиме», — говорит Николаев и прогнозирует продление сроков действия повышенного пособия, как минимум, до конца года.

Во время совещания Минтруд предложил также донастроить систему трудовых взаимоотношений между работодателем и работником. Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе такие формы занятости, как удаленная и комбинированная.

По данным Минтруда, около 10%, или 5,6 млн, работающих граждан продолжают удаленно работать во время режима самоизоляции.

После отмены ограничений многие организации хотят «продолжить работу в таком формате», добавил Котяков. Путин одобрил и эти предложения.

Предложение узаконить «удаленку» вполне логично. Это обусловлено тем, что многие компании адаптировались, разработали методы работы и контроля, работающих удаленно сотрудников, целых отделов, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Компании смогут повысить свою эффективность за счет снижения издержек на аренду офисов, потому как сотрудники теперь могут работать из дома без ущерба для качества работы. Эффект от экономии будет даже несмотря на то, что в проекте поправок говорится, что на удаленной работе сотруднику нужно возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы», — заключает эксперт.

Комбинированный труд уже давно существует и продолжает набирать популярность, однако до сих пор никак не был оформлен в ТК РФ. «Внесение изменений в ТК поможет защитить сотрудников от недобросовестных работодателей и таким образом, упорядочить рынок труда», — заключает эксперт.