Спасти людей: как бизнесу помогают сохранить сотрудников

Ольга Зинякова – сеть кинотеатров «Каро»

Сеть кинотеатров «Каро», основанная в 1997 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших в России: под ее управлением находятся 30 кинотеатров (250 экранов) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте, которые ежегодно посещали почти 12 млн человек. Однако распространяющаяся по планете болезнь внесла коррективы и в работу столь основательного бизнеса.

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«Наша основная миссия — развлекательная, мы предоставляем гостям незабываемый опыт просмотра кино. Современные мультиплексы — это не просто фильмы на большом экране, это еще невероятная атмосфера, объемный звук, богатое разнообразие закусок в кинобаре, широкий репертуар и различные форматы просмотра, одним словом — яркий и запоминающийся опыт», — говорит президент компании Ольга Зинякова.

Однако с середины марта все кинотеатры закрыты для недопущения распространения инфекции, и уже больше двух месяцев «Каро» не получает от них прибыль. «Наши площадки генерят убыток, при этом даже у крупных киносетей нет финансовой подушки на 2-3 месяца. Кроме того, мы продолжаем вести переговоры с арендодателями, многие из которых не готовы обговаривать изменения условия аренды до окончания карантина. Мы также продолжаем платить зарплаты сотрудникам. Весь персонал компании выведен в простой, то есть сотрудники и офиса, и кинотеатров продолжают работать в удаленном режиме, получая 2/3 от тарифной ставки или оклада. В настоящий момент мы не планируем сокращения, нам важно сохранить всех сотрудников, так как штат в сети и так очень оптимизирован», — рассказывает Зинякова.

В текущих условиях обращение за господдержкой было вынужденной мерой, поясняет президент сети — помощь даст возможность вернуться к работе после окончания режима самоизоляции и снятия всех ограничений.

«В настоящий момент в рамках государственной поддержки мы получили отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за квартал, также был принят новый закон о выплатах по аренде до конца 2021 года. Кроме того, было введено предоставление беспроцентных кредитов на заработную плату компаниям cреднего бизнеса, которые сохраняют до 90% сотрудников. У нас есть договоренность с банком ВТБ о предоставлении данного кредита, оформление находится на финальной стадии. Также с ВТБ была подписана необходимая документация на изменение графика выплат по кредитам — фактически мы получаем передышку на 2020 год, которая позволит нам с большей вероятностью успешно восстановиться после снятия ограничительных мер на деятельность кинотеатров», — отмечает Ольга Зинякова.

Игорь Кошкин – ГК «Автолига»

Группа компаний «Автолига», генеральным директором и учредителем которой является Игорь Кошкин, занимается продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием легковых автомобилей, а также коммерческого транспорта в Новосибирске.

Организация является официальным дилером нескольких автомобильных марок и располагает сетью из 4 автосалонов по всему городу. Общий штат численности сотрудников группы компаний составляет около 200 человек.

«Наши автосалоны, как и в целом автобизнес, оказались в достаточно сложном положении, так как мы приняли сразу тройной удар. Первые проблемы возникли в начале года из-за эпидемии коронавируса в Китае, так как достаточно большое количество комплектующих как для российских, так и для зарубежных автомобилей производится в Поднебесной. Начались перебои с поставками, и это сразу же отразилось и на сфере сервисного обслуживания, и на вопросах, касаемых поставок новых автомобилей», — рассказывает бизнесмен.

Затем пандемия пришла и в Россию, что неминуемо отразилось на покупательской активности и готовности клиентов «Автолиги» не только покупать, но и обслуживать автомобили. Это существенным образом сказалось на оборачиваемости и доходности бизнеса. Третьей проблемой стало снижение курса рубля. В частности, пришлось пересматривать и откладывать многие договоры, которые были заключены еще в прошлом году, так как расценки существенно изменились. И все эти проблемы необходимо было как-то решать.

«Я очень благодарен за помощь банку ВТБ — мы сотрудничаем с этой финансовой организацией на протяжении последних 6-7 лет. В данном случае мы, честно говоря, даже не надеялись, что объявленная помощь и поддержка государства дойдет до нас так быстро. И тут ВТБ предложил нам беспроцентный кредит для выплаты заработной платы сотрудникам. Поскольку коллектив у нас большой, это достаточно ощутимые расходы, поэтому получение этой суммы оказалось огромным подспорьем. Тем более что своей важнейшей задачей мы считаем именно сохранение коллектива – причем не только удержать людей в компании, но и сохранить фонд оплаты труда на докризисном уровне», — говорит Игорь Кошкин.

С того момента, как ВТБ предложил компании бизнесмена получить зарплатный кредит, и до его фактического получения прошло всего около недели. Кроме того, подчеркивает Кошкин, никаких хлопот оформление кредита также не вызвало, процесс прошел быстро и легко, практически «в одно касание».

Бизнесмен намерен воспользоваться и новой программой поддержки занятости со ставкой 2% годовых, которая начнет действовать с 1 июня. Заемные средства будут выдаваться представителям отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, на цели возобновления деятельности. До декабря 2020 года предпринимателям будет предоставлена отсрочка платежей по данному кредиту, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80%, государством будет погашено от 50 до 100% задолженности организации.

«Мы уже заявились на эту программу, и рассчитываем на то, что ВТБ поможет нам принять в ней участие», — резюмирует Игорь Кошкин.

Кира Балашова - ГК «ДжамильКо»

Компания «ДжамильКо» с 1993 года является одним из крупнейших дистрибьюторов одежды, обуви и аксессуаров в России. На сегодняшний день организация управляет более чем 170 розничными магазинами, а также имеет дистрибьютерскую сеть, насчитывающую свыше 300 партнеров. Ее штат превышает 1500 человек.

Розничный бизнес стал одним из первых, кого коснулись ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции — компания «ДжамильКо» и ее партнеры вынуждены были приостановить деятельность своих розничных сетей.

«В ситуации, когда компания должна продолжать выполнять свои обязательства перед государством, сотрудниками и партнерами, не имея возможности получать доход, мы оказались впервые за 27 лет своей деятельности. Поэтому, когда появилась возможность обратиться за льготным кредитованием на выплаты заработной платы сотрудников, мы сразу же обратились в несколько банков. ВТБ – первый, кто оперативно откликнулся и нас поддержал», — рассказывает Кира Балашова.

Кредит от ВТБ по государственной льготной целевой программе был оформлен в максимально короткие сроки – 3 дня, из которых 2 дня ушло на сбор и предоставление данных со стороны компании и согласование с банком договора, а еще день на подписание документов и получение первого транша, говорит предприниматель.

«Справедливости ради нужно сказать, что если бы у компании не были бы хорошо организованы бизнес-процессы, то на сбор и предоставление информации ушло бы больше времени. По условиям данного годового кредита – до 31.10.20 действует ставка 0%, далее – ставка ниже рынка.

В текущей ситуации любая компания делает все возможное, чтобы сохранить бизнес, сохранить команду. Данный льготный целевой кредит позволил компании, выплачивая зарплату и налоги в период карантинных мер, избежать сокращения сотрудников, сохранить команду, сфокусировать свое внимание на решение и других вопросов и, очень надеемся, всем вместе преодолеть текущие сложности», — отмечает Балашова.

Ольга Минина — ООО Санаторий «Русь»

Санаторий «Русь» — сравнительно молодое предприятие санаторно-курортной отрасли на Кавказских минеральных водах: в апреле этого года ему исполнилось 7 лет. Однако даже за этот период санаторий успел приобрести популярность — ежемесячно он принимал 1800 гостей со всех уголков России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Организация лечебного процесса с использованием традиционных методик курорта и новейших технологий позволила создать на базе санаторно-курортного комплекса «Русь» более 700 рабочих мест, на которых заняты жители городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, а также Предгорного района.

С марта текущего года санаторий «Русь», как и другие предприятия туристической и санаторно-курортной отрасли, был вынужден приостановить свою деятельность в связи с опасностью распространения новой вирусной инфекции COVID-19.

«Понимая серьезность сложившейся ситуации, руководство санатория приняло решение перевести работу предприятия в режим «вынужденного простоя», при этом сохранив коллектив сотрудников, усилиями которого в течение многих лет создавалась великолепная репутация нашей здравницы. При отсутствии доходов очень остро встал вопрос о необходимости выплаты заработной платы работникам. Кроме этого, наш санаторий являясь молодым развивающимся предприятием, имеет действующие кредитные обязательства, которые успешно погашались в период обычной финансово-хозяйственной деятельности при условии достаточной загрузки и регулярной реализации санаторно-курортных путевок. Но после 28 марта 2020 года здесь также возникли объективные трудности, справиться с которыми нам помог наш надежный партнер – банк ВТБ», — рассказывает директор санатория Ольга Минина.

Сразу же после выхода постановлений правительства РФ о мерах поддержки малого и среднего бизнеса руководством банка ВТБ были рассмотрены все возможные варианты финансовой помощи санаторию «Русь», говорит его директор. По словам Мининой, в максимально сжатые сроки было подписано кредитное соглашение о предоставлении льготного кредита на поддержку и сохранение занятости сроком на 1 год. Сумма кредита позволяет организации сохранить рабочие места с выплатой зарплаты работникам и рассчитана со ставкой 0% до 1 октября 2020 года.

«Еще одно жизненно важное для санаторно-курортного комплекса «Русь» решение, принятое руководством банка ВТБ, - о реструктуризации действующего кредита. Предприятию предоставлена отсрочка по выплатам основного долга и процентов с 30 апреля по 31 октября 2020 года. Также на период действия отсрочки процентная ставка снижена на 2/3 от первоначальной по договору. Благодаря этим активным действиям и решениям, оперативно принятым банком ВТБ, санаторий «Русь» надеется на скорое возобновление работы здравницы и выход на прежний финансовый уровень», — говорит Ольга Минина.