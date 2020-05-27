Угроза санкциями: Nord Stream 2 обвинила США в дискриминации

Оператор трубопровода «Северного потока — 2» — компания Nord Stream 2 AG — и его партнеры считают, что угроза санкциями является незаконной дискриминацией. «Любая такая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

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По словам Мюллера, «Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию «отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата».

Ранее 26 мая посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести очередные санкции против «Северного потока — 2».

«Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым», — сообщил Гренелл газете Handelsblatt.

Он также рассказал о наблюдении за суднами-трубоукладчиками, которые планируют достроить газопровод. Это «Академик Черский» и «Фортуна». США ожидают, что Россия в итоге сможет завершить строительство газопровода.

Но в США уверены, что смогут если не предотвратить достройку трубопровода, то хотя бы помешать вводу его в эксплуатацию.

Какими именно могут быть санкции, неизвестно. Скорее всего, будут введены ограничения против фирм, которые будут обслуживать трубопровод.

Возможно также, что США примут санкции против покупателей российского газа.

Ситуация вокруг газопровода обострилась 20 мая, когда Европейский суд отклонил иск Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм европейского законодательства на газопроводы из третьих стран.

Затронула напрямую

По мнению суда, газовая директива ЕС на затронет оператора «Северного потока — 2» напрямую.

«Согласно сегодняшнему постановлению, суд отклоняет эти действия как неприемлемые. Что касается как Nord Stream 2 AG, так и Nord Stream AG, то суд считает, что они не имеют прямого отношения к директиве», — говорится в постановлении суда.

Исключение из норм действия этой директивы, как предполагалось, могла дать Германия. В 2019 году в ФРГ был принят закон, который давал право на такое исключение газопроводам, введенным в строй до 24 мая 2020 года. Эксперты отмечали, что это исключение решает проблему «Северного потока — 2», поскольку укладку планировалось завершить до контрольного срока.

Президент Владимир Путин заявлял в январе 2020 года, что газопровод будет завершен российскими силами, при этом строительство закончится на несколько месяцев позже.

Но из-за того, что США все-таки ввели санкции против компаний, предоставляющих услуги по укладке труб, работы пришлось остановить. К этому времени готовность проекта оценивалась в 95%.

В итоге Федеральное сетевое агентство Германии отказало оператору в исключении из правил газовой директивы ЕС. Директива ЕС вступила в силу 23 мая 2019 года. Сейчас у Nord Stream 2 есть два месяца на обжалование решения Европейского суда.

Только санкции США способны помешать России достроить экспортный газопровод «Северный поток — 2», сообщал 26 мая польский политолог Матеуш Кубяк. По его словам, американские ограничительные меры должны быть наложены на все компании, которые участвуют в проекте.

Российское краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» уже прибыло в Балтийское море для достройки экспортного газопровода.

Какой будет реакция Европы

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что строительство СП-2 все равно будет успешно завершено, поскольку в этом заинтересованы все европейские страны.

Проект не будет остановлен, несмотря на политику Дании и США, которые не способствуют достройке газопровода, пояснил свою позицию дипломат в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.

О том, что «Северный поток — 2» важен для европейских государств и наложенные на него санкции США требуют ответных действий, заявлял также глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге Клаус Эрнст.

Эрнст сказал, что этот проект важен, потому что он позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции неприемлемы и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Ответным шагом немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что «Северный поток — 2» будет достроен своими силами. Технологических препятствий для этого нет.