«Не всегда преступление»: бизнес жалуется на уголовные преследования

Бизнесмены массово жалуются на несправедливые уголовные преследования, сообщает Интерфакс. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен предложить в докладе Владимиру Путину разрешить присяжным рассматривать дела предпринимателей и рассказал о ряде других инициатив, направленных на решение проблем правового регулирования в области бизнеса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным бизнес-омбудсмена, с начала 2020 года он получил уже больше 10200 жалоб от бизнесменов на необоснованное уголовное преследование, в то время как, к примеру, за весь 2013 год их было 1361.

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Борис Титов отмечает, что, как правило, причинами для возбуждения уголовных дел служат гражданско-правовые споры и ситуации, связанные с разрешением корпоративных конфликтов. В связи с этим он собирается предложить президенту усилить надзор со стороны прокуратуры, чтобы не допускать возбуждение уголовных дел по обстоятельствам гражданско-правовых споров.

Одна из самых распространенных причин для возбуждения уголовного дела против предпринимателей — невозврат денежных средств по договорам, госконтрактам, кредитам и тому подобное, говорит «Газете.Ru» партнер юридической группы NOVATOR Александр Катков.

«Зачастую это преподносится как мошенничество, хотя далеко не всегда за этим действительно стоит совершение преступления», — объясняет адвокат.

Кроме того, Титов отметил, что большинство обратившихся к нему бизнесменов указывают на необъективность и обвинительный уклон следствия. Также ему жаловались, что суды довольно часто соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования и оценки доказательств в суде.

Бизнес-омбудсмен намерен предложить передать судам присяжных право рассматривать уголовные дела бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве, растратах и злоупотреблении полномочиями. Впрочем, эксперты относятся к этой инициативе скептически.

«Введение суда присяжных по подобной категории дел увеличит нагрузку на судебную систему, но при этом добавит прозрачности в судебные процессы и увеличит статистику оправдательных приговоров, которая сейчас находится на очень низком уровне», — считает Александр Катков.

Адвокат «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов отмечает, что особенностью рассмотрения уголовных дел по предпринимательских составам является их сложность и наличие множества деталей, требующих специальных познаний для понимания существа преступления. Он считает, что это может сделать рассмотрение самого дела присяжными нецелесообразным.

«В то же время привлечение к рассмотрению таких дел профессиональных членов бизнес-сообщества в качестве своего рода «арбитражных заседателей» — как это делается по спорам, рассматриваемым арбитражным судом — безусловно было бы полезным, в том числе для исключения необъективности судьи», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru».

По мнению Бориса Титова, также стоит разрешить уполномоченным по правам предпринимателей посещать бизнесменов, которые находятся под домашним арестом. По его мнению, без этого их защита является неполноценной. Александр Катков считает, что в целом инициатива эта хорошая, но вряд ли будет эффективной, так как коснется лишь малого числа обвиняемых.

Помимо прочего бизнес-омбудсмен отметил, что в России весьма незначительна практика применения залога в качестве меры пресечения, и это стоит исправить.

«По результатам опроса, более половины опрошенных экспертов полагают, что наша система готова к более широкому применению залога вместо домашнего ареста и содержания под стражей», — отмечается в докладе.

Применение залога — это мера пресечения, которая оказывает минимальное воздействие на жизнь обвиняемого, объясняет Александр Катков.

«Для сферы экономических преступлений эта мера является наиболее подходящей и оправданной, но на практике назначается крайне редко», — соглашается адвокат.

В заключение Титов также указал, что почти половина опрашиваемых предпринимателей отметили, что их уголовное преследование привело к потере репутации и здоровья, почти столько же утратили бизнес или большую часть активов.