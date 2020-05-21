Чужим тут не место: почему не расширяется Евразийский союз

Евразийский экономический союз может прирасти Кубой. Факт проведения консультаций на эту тему подтвердили «Газете.Ru» в исполнительном органе союза — Евразийской экономической комиссии. Правда, о членстве речи пока не идет, страна готова участвовать в статусе наблюдателя.

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«Вопрос об обращении Кубы по предоставлению стране статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС был рассмотрен в информационном порядке», — уточнили в комиссии.

Это означает, что официального обращения Кубы к лидерам пяти государств Союза пока не было.

Между тем кубинцы, как выяснилось, уже дважды ставили вопрос о статусе наблюдателя. Но Евразийский союз не торопится с принятием решения.

«Решено провести дополнительные консультации с Кубой по этому вопросу», — пояснили в ЕЭК.

С 2018 года кубинское правительство сотрудничает с союзом на основе меморандума о взаимопонимании и проявляет большой интерес к углублению сотрудничества, пояснял ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Он уточнял и расклад сил по поводу возможного членства Кубы. «Беларусь, Кыргызстан и Армения согласны на предоставление Кубе статуса наблюдателя. Казахстан высказался за проведение дополнительных консультаций с кубинской стороной», — пояснил Мясникович 19 мая по итогам заседания высшего совета Евразийского экономического союза.

То есть Казахстан против расширения ЕАЭС. Потому что в статье 109 договора о ЕАЭС статус наблюдателей давно прописан — с 29 мая 2014 года.

Причем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался довольно жестко по поводу возможного места Кубы в союзе.

Он заявил не просто о дополнительных консультациях, а необходимости разработать в деталях новый статус страны-наблюдателя, чтобы ни у какой страны не возникало иллюзий, что с получением такого статуса можно претендовать на все привилегии и льготы в ЕАЭС.

«Надо четко расчертить права и обязанности, как во всех международных организациях», — считает Токаев.

Винный статус Молдовы

Сейчас в статусе наблюдателя находится Молдавия. Как ранее заявлял молдавский глава Игорь Додон, этот статус его вполне устраивает, он дает возможность пользоваться некоторыми преференциями. Получив для своей страны статус наблюдателя, Додону удалось, например, реабилитировать молдавских гастарбайтеров, нарушивших российское миграционное законодательство. И вернуть на российские прилавки молдавские овощные консервы, вина и бренди.

Статус наблюдателя позволяет Додону участвовать в работе органов управления Союза, но не дает права принимать решения.

Но когда Додону необходимо решить очередную проблему с интеграцией, он везет в Москву реабилитированную винодельческую продукцию. Еще в 2017-м на встрече в Кремле Додон сообщил Владимиру Путину, что приехал в Москву не с пустыми руками. «Я сегодня привез вам подарок: у вас есть своя коллекция в «Крикова» еще с 2002/03 года, и я несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции вам привез», — сказал Додон.

С тех пор российские инвестиции в экономику республики составляют как минимум $200 млн. Это большие деньги Молдавии.

В Евразийской комиссии затруднились ответить на вопрос «Газеты.Ru», каким может быть статус Кубы, будет ли он аналогичным молдавскому или полномочий будет больше.

Экспорт коммунизма никого не интересует

В основе осторожной позиции Казахстана, скорее всего, лежат экономические соображения, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Маловероятно, что речь идет о политических обязательствах Кубы. Никто не собирается ни в России, ни тем более в Казахстане повторять трюк советского лидера Никиты Хрущева — снова ставить на Кубе ракеты и экспортировать туда революционные идеи», — говорит шеф-аналитик инвесткомпании «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

Эксперт уверен, что казахстанский лидер, возражая против быстрого получения Кубой статуса наблюдателя, намерен выторговать для себя дополнительные «плюшки» в уже существующих отношениях с Москвой. «Казахстан хочет, например, добиться реального воплощения проектов по совместному созданию в рамках ЕАЭС рабочих мест и производств. Казахстан против существующего внутри Союза неравного обмена имеющимися товарами», — говорит Пушкарев.

По мнению эксперта, продукция Казахстана, а также Белоруссии и Киргизии еще долго не сможет на равных конкурировать на рынках США или Западной Европы. Пока что эти страны учатся побеждать на потребительском рынке России. Дополнительные льготы Кубе или той же Молдавии осложняет конкуренцию на общем рынке Евразии.

«При этом получит ли Казахстан какую-то выгоду от присоединения к ЕАЭС Кубы или Молдовы, пусть даже в качестве наблюдателей — большой вопрос, на который в Астане и хотят получить ответ», — говорит Пушкарев.

На деловую активность стран-участниц ЕАЭС давит экономический кризис, интерес к региональным инвестициям снижается, наблюдается низкая активность политических элит, уточняет доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов. «Предполагаю, что Казахстан боится, что присоединение новых стран в любом качестве только усугубит эти проблемы, потребует дополнительных затрат, на что действующие участники Союза не готовы», — говорит Алисенов.

Казахстан высказал то, что с чем согласны и другие партнеры России по ЕАЭС, но предпочитают не педалировать эту тему публично, уверены эксперты.

Токаев, предлагая уточнить статус Кубы в Союзе, хочет лично убедиться, что сотрудничество с этой страной не пойдет по известной советской донорской модели, когда мы Кубе — все, она нам — ничего, кроме дружбы, братства и не очень нужного сахара, отмечают эксперты.

«А продажа на Кубу продукции ВАЗа или КАМАЗа интересна России, но вряд ли Казахстану или другим нашим соседям по ЕАЭС. Отсюда логичное желание уже «на берегу», заранее попытаться выяснить, чем «грозит» нынешним государствам ЕАЭС статус наблюдателей для новых стран, желающих как-то интегрироваться с ЕАЭС. И не будет ли в итоге за счет задабривания новых членов понижен статус уже имеющихся в ЕАЭС стран-участниц», — резюмирует Пушкарев.

Китай ближе и роднее России

В ЕАЭС и сейчас достаточно проблем, связанных с искусственно усложненным доступом товаров от стран-соседей на российский рынок. «Сама за себе говорит, например, бесконечная сага с белорусской молочкой, которой по надуманным предлогам борьбы за качество ставят барьеры», — говорит Пушкарев, добавляя, что Казахстан, Киргизия и Белоруссия нередко более продвинуты в сотрудничестве с Китаем, чем с Россией. И без всякого членства в ЕАЭС.

Сейчас, когда в рамках ЕАЭС довольно напряженные отношения, логичнее было бы использовать не статус наблюдателя, а формат зоны свободной торговли, тем более для стран, которые не имеют общей границы с Евразийским союзом, замечает Алисенов.

Позиция Кремля по поводу Кубы была обозначена президентом Владимиром Путиным. Выступая на заседании высшего евразийского совета, он отметил, что Россия в целом поддерживает заявку Кубы.

Россия готова к расширению ЕАЭС в гораздо большей степени, чем партнеры по бывшему СССР, считают эксперты. «Далеко не все союзнические обязательства выполняются Россией, но сама Россия знает, что получит возможность без пошлин и по сути без границ поставлять на евразийский рынок свою продукцию. Те же станки, машины, вполне пригодные на Кубе, но которые вряд ли нужны Европе. Или, допустим, захочет договориться о строительстве на Кубе, как уже было с Белоруссией, атомной станции», — заключает Пушкарев.