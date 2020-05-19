«Зазвенел набат»: Чубайс призвал слезать с «нефтяной иглы»

«Ковбойскую» поговорку вспомнил глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, рассуждая о «нефтяной игле», на которой сидит Россия. В интервью «Forbes Карантин» он заявил, что нельзя рассчитывать только на нефтегазовые доходы.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать. Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение. Но <...> чем раньше мы начнем сворачивать с этого пути, тем в большей степени мы снимем со страны стратегические риски государственного масштаба», – заявил Чубайс.

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Он также отметил, что необходимо менять стратегию наполнения госбюджета и выбрать новый экономический ориентир, чтобы обезопасить страну от стратегических рисков. Чубайс подчеркнул, что сейчас нефть и газ – «хребет экономики», на доходы от продажи этих ресурсов приходится 20% ВВП России, 40% бюджета и 60% экспорта. Так было до настоящего момента, добавил он – теперь же из-за пандемиии коронавируса и мартовского срыва сделки ОПЕК+ «зазвенел набат».

«Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете <..> в долгую», — заявил он.

Чубайс подчеркнул, что бюджет РФ сейчас предполагает цену на нефть в $42,5 за баррель, но в ближайшие несколько лет вряд ли они вырастут до $40. Власти страны не могут подвергать Россию риску из-за ориентированной на нефть экономической структуры, добавил он.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что российские экспортеры нефти могут встретиться с ростом пошлин на ввоз в страны Евросоюза товаров с высоким углеродным следом, что является еще одной «ловушкой». Для того, чтобы избежать этой опасности, надо начинать снижение углеродной емкости российской нефти и нефтепродуктов. В целом, по его словам, не только отечественный топливно-энергетический комплекс находится под угрозой, но и российская металлургия.

«А во всем виноват Чубайс»

Крылатое выражение «нефтяная игла» закрепилось в российской публицистике и политике примерно в начале 2000-х годов, когда цены на «черное золото» достигали показателей выше $100 за баррель и благосостояние страны обеспечивалось во многом за счет нефтегазовых доходов. При этом

многие специалисты отмечали, что России нужна диверсификация экономики, чтобы не зависеть только от продажи природных ресурсов. «Слезание с нефтяной иглы» происходит в России уже больше двух десятков лет.

В 2016 году экс-министр финансов и тогдашний глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Россия сможет слезть с «нефтяной иглы» через 10–12 лет. «Один из параметров, который, я думаю, через 10–12 лет нам удастся достичь, — это то, что несырьевой экспорт из России превысит сырьевой. Я считаю это необходимым. Только тогда мы будем говорить об уходе от нефтяной иглы», — сказал он.

В 2017 году бывшая тогда главой Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о положительных сдвигах в российской экономике, несмотря на то что она остается крайне зависимой от нефтяной отрасли. «Пока, к сожалению, мы на ней (нефтяной игле) сидим, хотя в отдельных отраслях есть положительные сдвиги. Эти отрасли стали диверсифицироваться в силу экономических санкций против России, как, например, сельское хозяйство», — сказала она.

Анатолий Чубайс — одна из самых из самых непопулярных в России персон. На него совершали покушения, по словам политика, ему было известно о трех заказах на убийство.

Нелюбовь к Чубайсу связана с его деятельностью на государственных постах в «лихих девяностых», и в частности — с приватизацией и рыночными реформами в 1991 - 1994 годах

Неоднозначные результаты первых экономических реформ сделали Анатолия Чубайса одним из самых ярких политиков 1990-х годов, а крылатая фраза «Во всем виноват Чубайс» прочно вошла в повседневную лексику россиян. Чубайс говорил тогда, что на один ваучер можно будет купить два автомобиля «Волга». Эту фразу многие россияне до сих пор считают примером обмана со стороны властей.