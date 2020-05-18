Безналичное богатство: путешествия денег онлайн

Опасаться вещей, которые еще совсем недавно никто не стал бы рассматривать как потенциальную угрозу, становится нормой жизни. Например, многие крупнейшие онлайн-ритейлеры на время пандемии решили отказаться от приема наличных, чтобы обезопасить клиентов и персонал в условиях распространения коронавируса.

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Кроме того, большинство магазинов предлагает своим клиентам бесконтактную доставку, чтобы свести общение между курьерами и покупателями до необходимого минимума. Оба этих тренда, скорее всего, сохранятся до конца года. Не менее существенные коррективы в привычный уклад жизни внес режим самоизоляции: в условиях, когда квартиру можно покинуть только в крайнем случае, вернуть долг или финансово поддержать пожилых родителей намного проще при помощи онлайн-перевода. Все эти обстоятельства ожидаемо повысили интерес к безналичному обороту средств, позволяющему быть рядом даже на расстоянии и оперативно решать возникающие финансовые вопросы.

Но дело не только в пандемии – цифровые технологии в последние годы и так оказали существенное влияние на привычки россиян, касающиеся обращения с деньгами. В России, согласно официальной статистике и данным независимых исследований, популярность безналичного расчета активно растет на протяжении нескольких лет. Так, с 2010 по 2018 год объем платежей только по банковским картам взлетел в нашей стране в 30 раз, после чего Россия по этому показателю закрепилась на первом месте в Европе — таковы результаты исследования международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group. Согласно сведениям Сбербанка, в четвертом квартале 2019 г. доля безналичных расчетов в России впервые превысила половину от общих расходов жителей РФ и составила 50,4%. Этот показатель на 4,5 п. п. выше, чем за аналогичный период в 2018 г. Для анализа финансовая организация использовала собственную статистику и данные Центробанка.

Растут все виды безналичных операций, особенно – покупки и переводы. Одним из наиболее популярных способов перевести деньги является Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, позволяющий людям совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Банк России является оператором и расчетным центром СБП, Национальная система платежных карт (НСПК) - операционным платежным и клиринговым центром СБП.

В конце марта Центробанк сделал заявление, которое, вероятно, сделает СБП еще более популярной: с 1 мая переводы в Системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц должны будут осуществляться банками без взимания платы, то есть без комиссии. Что касается переводов, превышающих эту сумму, то в этом случае комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода и в любом случае не будет превышать 1500 рублей.

Отличие СБП от других систем переводов и платежей состоит в том, что списание денежных средств со счета и их зачисление на счет происходит мгновенно, сервис работает в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Кроме того, для перевода не нужно знать номер карты/счета — достаточно знать номер телефона и уточнить у получателя, в какой банк направить средства.

Переводить деньги с помощью Системы быстрых платежей совершенно безопасно: защита денежных средств одновременно обеспечивается на трех уровнях - банков, Банка России и Национальной системы платежных карт.

Система очень проста в использовании и не требует никаких специальных навыков обращения с техникой: для перевода достаточно иметь мобильное приложение банка — участника СБП, знать номер мобильного телефона получателя и уточнить название его банка. Если у получателя денежных средств есть несколько счетов в разных банках, отправитель может выбрать любой из них. Если же получатель установил «банк по умолчанию» в мобильном или интернет-банке, то счет именно в этом банке будет отмечен как предпочтительный для перевода. Аналогичное правило распространяется и на отправителя денежного перевода – если у него несколько банковских счетов, он может выбрать, с какого именно счета спишутся деньги.

Помимо возможности перевода денег другим людям, с помощью Системы быстрых платежей вполне можно быстро и удобно распределить денежные средства и по своим счетам в разных банках, если в этом есть необходимость. Главное, чтобы эти банки были подключены к СБП.

На сайте Системы быстрых платежей есть подробная инструкция, где по шагам расписан порядок действий для перевода денег через мобильные приложения разных банков – достаточно выбрать нужный вариант из списка и следовать появившимся указаниям. Благодаря такому подходу перевод сможет совершить даже пользователь смартфона, чувствующий себя с ним не вполне уверенно – например, пожилой человек, желающий финансово поддержать своих детей, внуков или друзей.

На данный момент участниками Системы быстрых платежей являются 59 банков, включая крупнейших игроков финансового рынка во главе со Сбербанком. Как пишет «Коммерсантъ», в среду, 13 мая, Сбербанк начал подключать своих клиентов к Системе быстрых платежей в «боевом» режиме — это значит, что часть клиентов банка уже может переводить через СБП деньги на счета в другие кредитные организации. В финансовой организации изданию подтвердили, что в настоящий момент сервис доступен ряду клиентов по всей стране, а завершить полномасштабное внедрение СБП планируется в ближайшее время.