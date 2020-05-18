Будет еще хуже: предприниматели оценили свои перспективы

Подавляющее число предпринимателей считают, что изменения в экономике, начавшиеся из-за пандемии коронавируса и последовавшего карантина, приведут к ухудшению их финансового положения, сообщает со ссылкой на опрос «Мегаплана» издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину. В исследовании, которое провела компания, приняли участие представители малого и среднего бизнеса. В общей сложности в опросе участвовали 1620 линейных сотрудников, приглашенных руководителей и собственников бизнеса.

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Самый сильный удар среди всех отраслей малого и среднего бизнеса пришелся на рестораны. Среди опрошенных «Мегапланом» эту отрасль называют наиболее пострадавшей 83% респондентов. Большие проблемы в индустрии моды и красоты зафиксировали 62% опрошенных, кризис в производственной сфере отметили 48,5% предпринимателей.

Незначительный урон от пандемии, по мнению предпринимателей, нанесен сегменту IT-индустрии, к такому выводу пришли 82% респондентов, также среди наименее пострадавших – отрасль телекоммуникации (54,2%) и медицина (37,1%).

Большинство опрошенных представителей малого и среднего бизнеса убеждены, что сейчас им не от кого ждать помощи, а рассчитывать приходится только на себя.

Свыше 83% участников опроса не ждут от государства помощи.

В числе потенциальных вариантов сохранения бизнеса называются поэтапную трансформацию канала продаж в онлайн и автоматизацию бизнес-процессов (34%). Кроме того, часть сотрудников уже не вернутся к нормальной работе из удаленного режима, а ряд компаний ждет частичный отказ от офисов, считают 21,3% респондентов. Лишь небольшая часть предпринимателей разделяет мнение о том, что бизнесу поможет или уже начало помогать государство (5,2%).

Идея, о том, что в кризис компании становятся только сильнее вызывает протест у 53% опрошенных. Примерно такое же число участников исследования (52,3%) убеждены, что за экономическим спадом далеко не всегда наступают перемены к лучшему. В то же время 26% опрошенных уверены, что текущую ситуацию в стране пока что рано называть кризисной, но они уверены, что в будущем ситуация переменится к худшему.

По мнению большинства опрошенных (51%), страна последний раз проходила кризис в 2014-2015 годах. 23% респондентов отмечают, что настоящий кризис в стране в последний раз был в 2008-2009 годах. Для 8,7% участников опроса кризисными были 2017-2018 года, а для 7,9% — 1998 год.

Ранее «Газета.Ru» писала, что правительство находится на финальной стадии подготовки третьего пакета помощи бизнесу и гражданам в условиях эпидемии COVID-19. Большая часть документов, нужных для исполнения поручений президента Владимира Путина одобрена кабинетом министров.

В числе новых предложенных правительством мер – льготная программа кредитования.

Предполагается, что уже с 1 июня компании-заемщики смогут получать займы всего под 2% годовых сроком на полгода. При этом фирмы, получившие кредит, смогут списать как сумму основного долга, так и проценты по кредиту, если не менее 90% сотрудников осталось в штате. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на реализацию программы правительство выделит из резервного фонда 6 млрд руб.

Кроме того, по словам вице-премьера Дмитрий Григоренко, к внесению в Госдуму подготовлен проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает списание страховых взносов и налогов (за исключением НДС) за II квартал этого года. Также предполагается возврат самозанятым гражданам налогов уплаченных за 2019 год.

Смогут самозанятые претендовать и на и выплату налогового капитала в размере одного минимального размера оплаты труда. Правительство также одобрило перечисление 12 млрд руб. из резервного фонда на докапитализацию региональных микрокредитных компаний, которые будут финансировать малый и средний бизнес.

Пока что предприниматели скептически относятся к анонсированным мерам правительства.

«Ни я, ни мои друзья, знакомые не ощущают, что государство хоть сколько-то нам помогает. Нужно было поддерживать бизнес, как началась вся история с самоизоляцией, тогда не было бы все так серьезно и печально. А лучшей помощью для бизнеса были бы деньги, освобождение от налогов и денежные субсидии», – приводит «Коммерсант» мнение владельца сети магазинов «Республика», основателя и председателя совета директоров компании «Дымов» Вадима Дымова.